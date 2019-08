Schweiz schwimmt zurzeit im Strom

Hanspeter Guggenbühl / 24. Aug 2019 - Die Schweizer Stauseen sind so voll wie seit elf Jahren nicht mehr. Grund: Hohe Stromproduktion bei momentan mässiger Nachfrage.

Wer in die Berge fährt, kann es sehen: Die Schweizer Stauseen sind schon jetzt, im August, stärker gefüllt als sonst im September. Das Bundesamt für Energie (BFE) registrierte am 19. August einen mittleren Füllungsgrad von 88,1 Prozent. Das ist der höchste Wert seit Frühherbst 2008, als die Stauseen letztmals zu mehr als 90 Prozent gefüllt waren.

Der Füllungsgrad der Schweizer Speicherseen im Jahresverlauf von 2012 bis 2019. August 2019 (rote Linie). Grafik: BFE

Regional am meisten Wasser speicherten diese Woche die Bündner Stauseen mit einem Füllungsgrad von rund 92 Prozent, gefolgt vom Kanton Tessin. Im Wallis (im Bild Lac d'Emosson) und in der übrigen Schweiz lag der Füllungsgrad leicht unter dem nationalen Durchschnitt von 88 Prozent.

Der allgemeine Jahreszyklus

Im Jahresverlauf hat es in den Stauseen Ende Sommer immer am meisten Wasser. Denn sie dienen dazu, möglichst viel im Sommerhalbjahr zufliessendes Wasser zu speichern und diesen Vorrat im Winterhalbjahr, wenn weniger Wasser fliesst und die Nachfrage höher ist, in Strom umzuwandeln. Aus Sicht der Jahres-Stromversorgung wäre es darum ideal, wenn die Stauseen im September ganz voll wären und bis Ende April ganz geleert würden, um ihr maximales saisonales Speichervolumen von 8,8 Milliarden Kilowattstunden Elektrizität hundertprozentig auszunützen.

Doch dieses Maximum ist unerreichbar. Denn einerseits gilt es, unberechenbare Wetterwechsel zu berücksichtigen: Leerte man die Speicherbecken im April vollständig, fehlte es bei einem späten Kälteeinbruch im Mai an kurzfristig nutzbarem Stromvorrat. Und füllte man sie im September hundertprozentig, fehlte es bei einem Starkregen im Oktober an Aufnahmevolumen, um Überschwemmungen abzufedern. Andererseits beeinflusst der Markt die Bewirtschaftung der Stauseen: Wenn die Preise auf dem Strommarkt im Sommer in die Höhe schnellen, reizt das die Stromfirmen, einen Teil des für den Winter speicherbaren Wassers vorzeitig zu verstromen, um den finanziellen Profit zu steigern.

Aus diesen Gründen schwankte der langjährige Füllungsgrad im April jeweils zwischen 8 und 31 Prozent, jener im September zwischen 80 und dem Höchststand von annähernd 98 Prozent (im Regenjahr 1999). Entsprechend grösser oder kleiner war damit auch der im Winterhalbjahr nutzbare Stromvorrat.

Die temporäre Stromschwemme

Im Jahr 2019 bewegte sich der Wasserstand der inländischen Stauseen meist im oberen Bereich der erwähnten Bandbreiten: Den tiefsten Füllungsgrad im laufenden Jahr registrierte das BFE am 22. April (20,6 %), den bisher höchsten wie erwähnt am 19. August mit 88,1 Prozent. Und in den kommenden Wochen könnten sich die Stauseen noch weiter füllen.

Für diesen hohen Stromvorrat gibt es drei Gründe:

1. Viel Wasser Der Zufluss zu den Stauseen war 2019 hoch, weil die Hitze im Juni und Juli viel Gletschereis schmelzen liess und im August oft Regen fiel.

2. Mässige Nachfrage Die Versuchung, die überdurchschnittliche Menge an gespeichertem Wasser vorzeitig zu verstromen, war gering. Denn die kurzfristigen Preise auf dem schweizerischen und europäischen Strommarkt sind zurzeit wieder tiefer als in den Vorjahren. So betrug der Durchschnittspreis für eine Kilowattstunde Bandstrom am europäischen Spotmarkt für die Schweiz (Swissix) im August 3,25 Euro-Cent oder umgerechnet 3,55 Rappen. Das weist darauf hin, dass die Nachfrage nach Strom zurzeit kleiner ist als das Angebot.

3. Hohe Stromproduktion Das momentane Überangebot an Strom begründen von uns befragte Schweizer Stromfirmen übereinstimmend wie folgt: Die Nachfrage nach Strom sei mässig, einerseits saisonbedingt wegen der Ferienzeit, andererseits witterungsbedingt, weil die Hitzeperiode vorbei ist und es weniger Strom zum Kühlen braucht. Andererseits produzieren Atom- und Wasserkraftwerke mehr Strom als in andern Jahren. In Frankreich und Belgien, so erklärt etwa Guido Lichtensteiger, Sprecher des Stromkonzerns Alpiq, sei die Verfügbarkeit der Kernkraftwerke "viel besser als letztes Jahr" und in Deutschland und der Schweiz "gut bis sehr gut". Und die überdurchschnittlichen Mengen an Schmelz- und Regenwasser ermöglichen zurzeit eine hohe Strom-Produktion in den Wasser-Laufkraftwerken. Zudem bringen viele Sonnenstunden den Fotovoltaik-Anlagen im In- und Ausland ebenfalls eine hohe Stromernte.

Langfristig folgt Mangel dem Überfluss

Die drei Faktoren zusammen führ(t)en zum momentan überdurchschnittlichen Füllungsgrad der Stauseen. Der hohe Stromvorrat ist beruhigend für die Landesversorgung im nächsten Winter und kann sich für die Betreiber der Wasserkraftwerke finanziell auszahlen, falls der Winter kalt wird und die Nachfrage nach Strom die Marktpreise erhöht.

Langfristig aber dürfte sich im Winterhalbjahr die Lücke in der inländischen Stromversorgung vergrössern, weil die Atomkraftwerke in der Schweiz und in Deutschland stufenweise abgestellt werden und weil Wärmepumpen und Elektroautos den Stromverbrauch vor allem im Winter fördern.