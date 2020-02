Russland verstehen mit Infosperber?

© Peter Lüthi

Mittelschüler im Stechschritt in Irkuts

Peter Lüthi / 05. Feb 2020 - Russland kann mit unterschiedlichen Augen gesehen werden. Peter Lüthi sieht Russland anders als Infosperber.

(cm) Peter Lüthi, ein Schweizer Lehrer im Ruhestand und perfekt Russisch sprechend, reist seit vielen Jahren regelmässig in die Ukraine und nach Russland. In seinen Augen ist das Bild, das Infosperber von Russland vermittelt, nicht richtig. Infosperber gibt ihm hier Gelegenheit, seine Sicht darzustellen.

«Es ist wieder einmal an der Zeit – nach der kurzen Russland-Euphorie, die sich an Gorbatschovs erlösendes Wirken knüpfte – entschieden für Russland einzutreten. Das kann heissen, der Berichterstattung der sogenannten Leitmedien, die eine überwiegend antirussische Stimmung erzeugen, etwas entgegenzusetzen: «sehen, was andere übersehen» (auch in Russland) und analytisch die Manipulationen zerpflücken, ob diese nun auf Unkenntnis, Käuflichkeit oder geostrategischer Absicht beruhen. Auf längere Sicht braucht es mehr: dem Leser Unterlagen und Sichtweisen zur Verfügung stellen, die Bausteine zu einem eigenen Verstehen Russlands bilden können – das ist noch etwas anderes als die «eigene Meinung», deren Bildung Infosperber erleichtern will. («Eigene Meinungen» sind oft die Feinde von Entwicklung, wie in der Regel die Meinungsspalten bestätigen.)

Das geht auch mich etwas an als jemanden, der wie andere Europäer aus einem rätselhaften Grund sein Leben nach Osten und nicht nach Westen, nach der russischsprachigen und nicht nach der angloamerikanischen Kultur orientiert hat. Meine Gedanken zur Berichterstattung und Meinungsbildung Infosperbers über Russland und die Ukraine beruhen auf einer jahrzehntelangen Vertiefung in die russische und ukrainische Geschichte, auf unzähligen Gesprächen mit Menschen aus beiden Ländern in ihrer Muttersprache sowie auf eigenen, nicht durch Touristikangebote, Youtube oder RT vermittelten Wahrnehmungen. (Seit 1990 bin ich jedes Jahr in Russland und/oder in der Ukraine mit LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern tätig und habe 1999 in Basel ein Studium in Osteuropäischer Geschichte und Russisch abgeschlossen.)

Infosperber hat sich nach meinem Eindruck für eine dreifache Strategie entschieden: Für Russland eintreten heisst 1. Putin als Hoffnungsträger verteidigen, besonders seine Aussenpolitik als berechtigt und friedensstiftend verstehen, 2. Missstände in Russland, die durch Putins 20-jährige Regierung mitverantwortet werden, verschweigen, um der antirussischen Propaganda nicht in die Hände zu arbeiten, und 3. die Ukraine in schwarzen Farben schildern, so dass Russland im Vergleich heller strahlt und Putins Ukrainepolitik sich umso besser rechtfertigen lässt. Diese Strategie halte ich für riskant: wegen der nur ausgetauschten Feindbilder, wegen ihrer unbeabsichtigten Übereinstimmung mit der auf russischen Staatsmedien verbreiteten Propaganda (und dadurch Verlust der Glaubwürdigkeit), wegen einem fundamentalen Widerspruch zu den eigenen deklarierten Werten. (Der Beitrag von R. Berger ist meines Wissens eine Ausnahme.)

Ich beginne meine Betrachtung mit einer Provokation, um anschliessend an diesem anschaulichen Beispiel einen Ausweg anzudeuten, den ich aus dem Dilemma heutiger Russlandversteher suche. Bei der Wahl dieses einen Beispiels leitet mich auch die Notwendigkeit, mich auf eigene Wahrnehmung berufen zu können, die sich nicht als NATO-Propaganda entlarven lässt, obwohl sie Russland unter Putins Lenkung von einer bedenklichen, meine tiefen Sorgen weckenden Seite zeigt. Ich riskiere also, den Russlandfeinden in die Hand zu arbeiten. Aber ich habe es gesehen, und es beunruhigt mich als Freund Russlands.

2015 hielt ich mich beruflich in Irkutsk auf. Unübersehbar in der Stadt die staatlich proklamierte Erinnerung an den Sieg im Grossen Vaterländischen Krieg, der immer noch nicht als Weltkrieg, als Menschheitstrauma erinnert werden soll, um den sowjetischen Heldenkult nicht abzuschwächen. Auf Gedenktafeln wird des Endkampfs mit dem Terminus «Stalinschläge» und einem Stalinfoto gedacht. Vor dem Schauspielhaus zitiert eine neue Schautafel stolz ein Anerkennungsschreiben Stalins. Der traditionelle tägliche Aufmarsch der Mittelschüler im Stechschritt vor der ewigen Flamme wurde in diesem Jubiläumsjahr aufgebessert. (In Jaroslavl sah ich 2019 nicht Mittelschüler, sondern Kinder mit umgehängtem Sturmgewehr am Soldatendenkmal aufmarschieren.) Nur durch einen in Irkutsk lebenden Schweizer erfuhr ich von einer verschwiegenen Gedenkstätte ausserhalb der Stadt für die etwa 15'000 im Auftrag Stalins 1937/1938 dort Erschossenen. Dahin muss man entschieden wollen, die Route ist nicht beschildert, der letzte morastige Weg mit einer Kette abgesperrt. Über den Massengräbern – mit den am Ort der Erschiessungen verscharrten Opfern des grossen Führers, der gerade in der nahen Stadt im Auftrag der Putin-Regierung gefeiert wird – ist am Ende der Perestrojka ein tief berührendes, still in einem Birkenhain liegendes «Memorial» errichtet worden, das ganz ohne Pathos dem Grauen gerecht wird, von dem alle wussten und wissen, nur mit der Bitte ergänzt, man möge alles tun, damit solches sich nicht wiederhole. Ein Historiker in Irkutsk erzählte mir, wie die Forschungen zur stalinistischen Repression unter Putin wieder unerwünscht sind, genauso wie neue Forschungen zur damaligen Führung der Sowjetarmee (nach Putins eigenen Worten brauchen wir keine «neuen Historiker», auch keine russischen). Die Regierung ging zunehmend feindseliger – gerade 2019 – gegen die Organisation Memorial vor, die sich um eine Aufarbeitung der Massenverbrechen und um die Würdigung der Opfer verdient gemacht und auch diese Gedenkstätte geschaffen hat. In der einheitlichen Abschlussprüfung aller Mittelschulen muss man keine Fragen zu den Repressionen beantworten können, sondern, neu eingefügt, die Namen von Truppeneinheiten und ihrer Kommandeure im Vaterländischen Krieg auswendig wissen. Patriotismus zu erzeugen ist ja die vom Staat geforderte Zielsetzung des Geschichtsunterrichts. Es war im selben Frühjahr 2015, als der Sieg auf dem Roten Platz in Moskau mit besonderer Grossartigkeit gefeiert wurde, nicht ohne assoziativen Bezug zum aktuellen Ereignis auf der Krim, das in den staatlichen Medien eindeutig als «Sieg» konnotiert wurde. Ich erspare mir die Beschreibung, da man sich als Augenzeuge diese sakrale Erhöhung des Imperiums samt den neusten Atomraketen als Kultgegenstände im Internet anschauen kann. (Das Video ist kein NATO-Fake, es ist von den Staatsmedien stolz als Selbstausdruck von Putins Russland ins Netz gestellt. Ich empfehle, sich der Wirkung dieses Gottesdienstes der Macht während der ganzen Dauer auszuliefern.)

Soll ich nun solche Wahrnehmungen verschweigen, wenn ich für Russland eintreten will? Soll ich versichern, dass die neue Verehrung eines der ganz grossen Menschheitsverbrecher als Sieger gar nichts sage über die Gesinnung der Regierenden? Soll ich Ängste in schwachen Nachbarstaaten vor dieser sich theokratisch inszenierenden Militärmacht mit Stalinhintergrund einfach lächerlich finden, eine Anti-Russland-Hysterie als Produkt westlicher Propaganda?

Ich möchte für Russland eintreten, das heisst, ich muss Russland verstehen lernen. Die westlichen Leitmedien verpassen dieses Kriterium, indem sie mit Antipathien und Ängsten spielen. Aber nicht nur Antipathie, gesteigert zu Hass, verhindert ein Verstehen, sondern ebenso Sympathie, gesteigert zur Schwärmerei, zum Schönreden von Gefährlichem, Hässlichem und Ausweglosem. Empathie hingegen ist weder Antipathie noch Sympathie, sie kann und will auch den dunklen Seiten ins Auge schauen, weil sie ja verstehen will, weder verteidigen noch anklagen. Dadurch führt sie zum Erkennen des Tragischen in Russlands Geschichte und Politik als Grundlage von Mitleid. Empathie führt aber auch zum Entdecken von dem, was zukunftsfähig ist in diesem seltsamen Russland, was erst bescheiden im Entstehen ist, was sich immer wieder in der Begegnung mit russischen Menschen begeisternd andeutet, was jedoch der Inszenierung auf dem Roten Platz, dem Patriotismus und der obrigkeitlichen Kreation russischer Identität absolut fremd gegenübersteht, diesem Kult des Abgestorbenen. Was helfen der Bevölkerung in ihren Nöten die dem Doppeladler auf der Rubelmünze wieder aufgesetzten imperialen Zarenkrönchen zum Schritt in die Zukunft? Was hilft ihr der Kriegshafen Sewastopol? Was helfen den Kindern und Frauen die Versicherungen der Männer im Moskauer Patriarchat und im Kreml, Russland sei gegenüber dem dekadenten Westen der treue Hort heiliger Familienwerte? (Ein Leiter des staatlichen Statistikamtes beklagte, Russland komme schwer aus der demographischen Krise heraus, solange es Weltmeister im Abtreiben sei, und Frauen geniessen kaum Rechtsschutz gegen die im europäischen Vergleich überdurchschnittliche häusliche Gewalt.)

Das Schimpfwort «Putinversteher» scheint mir zu viel der Ehre. Wer Putin für den weissen Ritter hält, der zuallererst an das Wohl seiner russländischen Bevölkerung denkt, dann an das Wohl der «russischen Brüder» in den Nachbarstaaten, schliesslich sogar an das Wohl der syrischen Bevölkerung und erst dann an die Restauration des Imperiums und vielleicht gar nicht an sich selber – der versteht ihn nicht, genauso wenig wie jemand, der ihn für den Bösewicht hält, der immer lügt und den Weltfrieden in Unordnung bringt. Wenn dieselbe scharfsinnige Demontage der amerikanischen Lügen, wie sie in westlichen Anti-Mainstream-Medien eingeübt ist, auch auf Putins Regierungstätigkeit angewendet wird, bleibt vom weissen Ritter nicht viel übrig, ohne dass daraus ein zu bestrafender Dämon wird.

Die Lösung, die Infosperber vorschlägt, ist mathematisch richtig: Ein ausschliesslich negatives Bild (in den westlichen Leitmedien) plus ein ausschliesslich rechtfertigendes Bild Russlands – zu dem ein ausschliesslich negatives Bild der Ukraine unerlässlich scheint – bei Infosperber ergeben zusammen die Wahrheit. Im Leben erweist sich aber diese Logik als unfruchtbar für eine Konfliktlösung. Befeuert durch die Eigendynamik des Internets, bilden sich geschlossene Communities, die antirussisch und prorussisch aufeinander einhacken, anklagend und verteidigend, blind der empirisch nicht nachweisbaren Logik vertrauend, dass der Feind des Bösen ein Guter sein muss und dass der, welcher eine Lüge aufdeckt, selber die Wahrheit sagt. Minus und plus ergibt aber mathematisch null und nicht Verstehen. Farblich gesprochen: Schwarz und Weiss ergeben Grau. Verstehen ist aber bunt, ein nie endender Prozess der empathischen Annäherung, immer nur ein Verstehen-Lernen.

Eine dramatische Problematik sehe ich ausserdem darin, dass diejenigen Journalisten und Bürger in Russland, die am meisten die Werte Infosperbers teilen, verraten werden in ihrem Bedrängtsein durch die Staatsmacht, wenn sie neben den von der Regierung absolut kontrollierten Leitmedien einen Hauch von Unabhängigkeit bewahren wollen und wenn sie von offiziellen Sprechern als «Agenten» oder «5. Kolonne» bezeichnet werden. (Diese für die Denunziationen der Stalinzeit übliche Terminologie ist unter Putin zurückgekehrt.) Es geht für mich, der die Werte Infosperbers teilt, an die Schmerzgrenze, wenn in diesem Medium nicht nur pragmatisch die Stabilisierung Russlands und ein geschicktes Agieren in der Weltpolitik unter Putin gewürdigt werden, sondern wenn eine geballte Staatsmacht dem wohlwollenden Vertrauen der Leser empfohlen wird, die seit 20 Jahren sich weder von einem unabhängigen Parlament noch von einer unabhängigen Justiz noch von staatsunabhängigen Medien begrenzen lässt.

Auf meinem Lebensweg mit Russland ergaben sich Möglichkeiten, für dieses einzutreten: Ich kann Lehrer z. B. bei einem Geschichts- und Staatskundeunterricht unterstützen, der nicht in Patriotismus und Gefolgschaft endet. Ich kann an Initiativen für eine neue Landwirtschaft tätig teilnehmen, die ökologischen Umgang mit der Natur als Teil einer Neuerung sehen, die in der russischen Geschichte eine kulturelle Revolution darstellt: Ökologische Landwirtschaft wird gelebte Solidarität zwischen Stadt und verelendendem Dorf, wird unerlässliches Standbein einer zukunftsfähigen Pädagogik für die Stadtjugend und einer zukunftsfähigen, nicht nostalgischen und nicht im Alkohol ertrinkenden russischen Dorfkultur. Warum soll ich nicht gleichzeitig Putins Lügen (auch in Bezug auf Ukraine, Donbass und Krim) und seine Bedienung lebensfremder Nostalgien durchschauen, genauso wie die diesbezüglichen Lügen westlicher Politiker? Werde ich dadurch zum Feind Russlands?»

… und ein paar Bemerkungen seitens Infosperber

Sehr geschätzter Herr LüthiIhre Bemerkung betreffend meinen Kollegen Roman Berger macht deutlich, dass sich Ihre Kritik an mich wendet, da die meisten Artikel auf Infosperber zum Thema Russland und/oder Ukraine von mir geschrieben wurden. Ich erlaube mir deshalb hier eine ebenso persönliche Entgegnung.

Sie, Peter Lüthi, sind Lehrer. Sie vertreten in Form der Waldorf-Pädagogik eine Pädagogik, die nicht nur die intellektuellen Fähigkeiten der Jugendlichen zu steigern, sondern neben dem Kopf auch Herz und Hand zu fördern versucht. Sie haben es mit jungen Menschen zu tun, Sie haben die Aufgabe, ihnen ein positives Menschenbild zu vermitteln. Es geht um unsere Zukunft.

Auch ich stamme aus einer Lehrerfamilie. Ich studierte Geschichte und wurde nach einem militärkritischen Leserbrief von einer Zeitungsredaktion dazu aufgefordert, doch öfters zu schreiben. So wurde ich nicht auch wieder Lehrer, sondern Journalist. Bei Infosperber habe ich nun vor allem die Aufgabe, die Leserinnen und Leser darauf aufmerksam zu machen, wenn die grossen Medien einseitig informieren. Und das tun sie, wenn es um Russland geht, schon lange und deutlich: einseitig negativ nämlich.

Infosperber beansprucht keine Deutungshoheit. Und immer wieder stellen wir eine Box unter unsere Artikel, in der darauf aufmerksam gemacht wird, dass durch unsere «Korrektur»-Arbeit erneut der Eindruck von Einseitigkeit entstehen kann:

Ergänzende Informationen Red. Besonders in geopolitischen Auseinandersetzungen versuchen alle Konfliktparteien, ihre eigenen Absichten zu vertuschen, die Gegenseite zu diskreditieren, falsche Fährten zu legen und die Medien zu instrumentalisieren.

Als Zweitmedium gehen wir davon aus, dass unsere Leserschaft die von grossen Medien verbreiteten Informationen bereits kennt. Deshalb fokussiert Infosperber auf vernachlässigte Fakten, Zusammenhänge und Interessenlagen. Das kann als einseitig erscheinen, soll aber die grossen Medien ergänzen.

Immer mehr Bürgerinnen und Bürger schätzen unsere Zusatzinformationen, um sich eine eigene Meinung zu bilden.

Zu Ihrem anschaulichen Beispiel, die Pflege der Erinnerung militärischer Erfolge: Als Historiker kann ich Russland, in dessen Kultur die Geschichte immer schon eine wichtige Rolle spielte, in diesem Punkt sogar ein wenig verstehen. Hitler hatte 1941 schon fast ganz Europa in der Hand – zum Teil durch Allianzen, zum Teil durch militärische Besetzungen. Nicht auf seiner Seite waren praktisch nur noch Teile Skandinaviens und das Vereinigte Königreich. Es gab in Europa nur noch eine Hoffnung, wer Hitler-Deutschland und den Nationalsozialismus bezwingen könnte: Russland. Und Russland hat es tatsächlich geschafft – mit 27 Millionen Toten, die Hälfte davon Zivilisten. Es gibt auch heute noch kaum eine russische Familie, die in diesem schrecklichen Krieg nicht wenigstens einen Vorfahren, den Grossvater vielleicht oder einen Grossonkel, verloren hat.

Was tun andere Länder zur Pflege der militärischen Vergangenheit? Schauen Sie sich die Reenactor-Szene in Deutschland oder auch in Irland an. Auch da werden kriegerische Ereignisse theatergleich nachgebildet und gefeiert. Und als Schweizer: Hand aufs Herz! Obwohl die Schweiz im Zweiten Weltkrieg militärisch nicht involviert war und keine Opfer zu beklagen hatte: Es gab bis in die 1970er Jahre hinein die Kadetten. Auch ich musste – als damals 12-Jähriger – im Aargau immer am Donnerstag-Nachmittag militärisch uniformiert antreten. Zofingen spielt «Chriegerlis» noch heute am Jugendfest jeweils am ersten Juli-Wochenende mit dem gespielten Gefecht auf dem Heitere-Platz zwischen den mit Kanonen bewaffneten Freischärlern und den – natürlich immer siegreichen – Kadetten.

Haben Sie schon einmal ein deutsches Dokument gesehen, das von Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident, Dr. Wolfgang Schäuble, Präsident des Deutschen Bundestages, Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin, Daniel Günther, Präsident des Bundesrates, und von Prof Dr. Dr. h.c. Andreas Voßkuhle, Präsident des Bundesverfassungsgerichts, also von den fünf ranghöchsten deutschen Politikern und Beamten gemeinsam unterschrieben ist? Es gibt dieses Dokument: ein Aufruf zur Unterstützung des «Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.», erschienen zum Beispiel in der «Zeit» Nr. 27/2019 und auch als gedruckter Flyer, und dies unter der Schlagzeile «Gemeinsam für den Frieden in Europa». Auch da wird des kriegerischen Einsatzes der Soldaten gedacht, die sich für das «Vaterland» eingesetzt haben und dabei umgekommen sind – für das Vaterland unter Hitler notabene, so wie, auf der anderen Seite, die russischen Soldaten für ihr Vaterland unter Stalin umgekommen sind.

Waren Sie schon mal in Prag und dort auf der Burg? Ist nicht die dortige Wachablösung eine vergleichbare Show wie die, die Sie im Bild von Irkutsk (siehe oben) festgehalten haben?

Die erste Waldorfschule in Russland wurde 1996 gegründet. Mittlerweile gibt es davon mehr als ein Dutzend und die Moskauer Waldorfschule ist «in den Bildungskreisen des Landes anerkannt und dank ihrer pädagogischen Eigenart zu einem festen Bestandteil der Moskauer Schullandschaft geworden», wie ich auf der Website der Waldorfschule Moskau lesen kann. Schon zweimal wurde ein Lehrer der Moskauer Waldorfschule in Russland zum «Lehrer des Jahres» erkoren. Im November 2010 besuchte Wladimir Putin – damals als Premierminister – die Waldorfschule Moskau sogar persönlich. Sind das keine Hinweise darauf, dass Russland offener ist, als es die westlichen Leitmedien wahr haben wollen?

Sie schreiben von Ihren persönlichen Begegnungen. Muss ich extra erwähnen, dass auch ich in Russland etliche Bekannte habe, im vergangenen Jahr in Russland war und auch dieses Jahr wieder im Sinn habe, hinzufahren?

Ihre These, dass ich kritisch über die Ukraine nur schreibe, um wegen der Auseinandersetzungen zwischen der Ukraine und Russland die Verhältnisse in Russland in besserem Licht erscheinen zu lassen, geht in die falsche Richtung. Weil der Westen die Ukraine gerne im eigenen Einflussbereich – nicht zuletzt auch in der NATO – verortet haben möchte, lassen seine Leitmedien manche problematische Entwicklung in diesem Land einfach unbeleuchtet. Da ist meine Aufgabe als Journalist von Infosperber, auf diese Themen aufmerksam zu machen, zum Beispiel auf die dortige Verherrlichung der Nazi-Kollaborateure Stepan Bandera und Roman Schuchewytsch, oder auch auf die lebhafte dortige Neonazi-Szene.

Verbinden tut uns, Sie als Lehrer, mich als Journalist, so hoffe ich, dass wir beide daran arbeiten, die Welt friedlicher werden zu lassen, Sie auf Ihre und ich auf meine Weise.

Christian Müller