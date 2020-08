«Nur noch Wut»

© IKRK

Die Zerstörung ist apokalyptisch. Beirut nach der Explosion.

Monique Ryser / 07. Aug 2020 - Der Galgen für die Machthaber stehe bereit, schreibt die libanesische Journalistin Fifi Abou Dib, nach der Katastrophe in Beirut.

Seit über 50 Jahren leidet der Libanon unter Bürgerkrieg, Wirtschaftskrisen und korrupten Eliten. Gleichzeitig ist das Land ein riesiges Flüchtlingslager mit 1,2 Millionen syrischen Flüchtlingen (ein Viertel der gesamten Bevölkerung) und hundertausenden Palästinensern, die seit Generationen in Lagern leben. Und doch haben die Libanesinnen und Libanesen bis anhin alle Krisen irgendwie gemeistert. Doch nun sei genug, schreibt die Journalistin Fifi Abou Dib in einem Kommentar in der französischsprachigen Tageszeitung «L’Orient Le Jour». Die durch Schlamperei verursachte Explosion im Hafen, die über hundert Tote und Tausende Verletzte gefordert hat, sei der Tropfen zuviel. Damit spricht sie der Bevölkerung aus der Seele.

Bis anhin habe man den Libanesinnen und Libanesen immer zugerufen «nur Mut», damit sei jetzt fertig, jetzt müsse es heissen «nur Wut», schreibt die Journalistin. Das gelte auch für die Widerstandskraft, die vom iranischen Aussenminister gelobt werde. «Der hat Nerven», schreibt sie. «Das resiliente Volk! Nein, endgültig nein. Diese Resilienz, mit denen uns die führenden Köpfe Honig um den Mund streichen, darauf zählen, dass wir uns wieder aufrichten, unseren Dienst verrichten, jedes Mal wenn ihre Dummheit uns wieder direkt in die nächste Mauer steuert. Diese Resilienz ist tödlich.»

Seit Geburt seien sie alle wie unter einer Strassenwalze gefangen, bekämen keine Atempause und lebten in einem Land, das gleichzeitig voller Versprechen sei und voller Not. «Wir haben gelernt, uns immer wieder aufzurichten, den Kopf wieder zu erheben, aufzubauen, was zerstört worden ist, Wunden zu verbinden, die geschlagen worden sind, zu Grabe zu tragen, was tot war. Und dann mit dem Leben einfach weiterzufahren. In jedem Kinderzimmer hänge ein Satz von Rudyard Kipling, Autor des Dschungelbuchs, an der Wand, den er Mogli auf den Weg gegeben habe: «Und ohne ein Wort zu sagen, baue wieder auf.» Als ob von der Wiege an diese Fähigkeit jedem Kind im Libanon eingetrichtert werden müsse.

Bis zu 24 km von der Explosion des Ammoniumnitrats im Hafen entfernt wurden durch die Druckwelle Fenster zerstört. (Infografik: IKRK)

Die Explosion vom Dienstag sei nun der Schlag zuviel gewesen. «Mit der Wirtschaftskrise hatten wir uns organisiert, haben dafür gesorgt, dass in jedem Haus genügend Essen vorhanden ist. Mit der Pandemie kamen wir klar und haben uns angepasst. Aber dass nun durch eine Explosion ein Perimeter von 17 Kilometern im Herzen von Beirut zerstört wird, das ist zuviel. Es ist mehr, als die Bevölkerung noch ertragen kann.» Zuviel sei auch, dass der Staatspräsident die Opfer «Märtyrer» nenne. «Er realisiert nicht, dass dieses Wort aus seinem Mund eine Beschimpfung ist. Märtyrer für was, das möchten wir gerne wissen.» Der Grund für die Toten sei einzig und allein seine Obsession zur Macht und die Missachtung seines eigenen Volkes. «Sie sind tot, unsere Toten, Herr Präsident. Und es war ein schlimmer Tod, ohne Versprechen auf ein Paradies oder einen gerechten göttlichen Ausgleich.» Fifi Abou Dib nennt Namen von Toten, die an einem anderen Libanon gearbeitet hätten. «Aber die gehören nicht zu den Bürgerinnen und Bürgern, die für Sie zählen.», wendet sie sich wieder an den Präsidenten. «Für Sie zählen Ungeschulte, Hirnlose, Verzweifelte, die keine andere Ambition haben, als Ihnen aus der Hand zu fressen.»

Keiner der Machthaber habe gewagt, ins Unglücksgebiet zu kommen, keiner habe seine Schuhe schmutzig gemacht in den Trümmern und sich der Katastrophe gestellt, die auch sie zu verantworten hätten. «Ohne Zweifel reiben sie sich schon die Hände, freuen sich auf die internationale Hilfe, die bald kommen wird. Aber wir sagen euch: Wir haben keinen Mut mehr. Wir werden nie mehr resilient sein. Wir sind erfüllt von einer homerischen Wut. Die Leere ist besser als ihre schändliche Kumpanei. Die verzweifelte Menge bereitet schon den Galgen vor, wenn die Machthaber nicht von sich aus verschwinden.»