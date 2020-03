Schweiz: Gärtnereien und Baumärkte sollten offen bleiben

Die Massnahmen des Bundesrates gegen die Verbreitung des Virus sind nötig und richtig. Aber es gibt Kurioses und Korrekturbedarf.

Laden offen, Gestelle «eingeschwärzt»: «Landi» bei Bern (Foto: N. Ramseyer)

Der Mann stand leicht verärgert vor einem breiten Gestell, das mit einer schwarzen Plastikfolie abgedeckt war. Daran ein Zettel mit der Aufschrift: «Reduziertes Sortiment, Waren im abgesperrten Bereich dürfen wir nicht verkaufen». Er sei Schulhausabwart, sagte er dann. «Da hätte ich jetzt Zeit und Platz, um einiges zu reparieren – und nun bekomme ich hier kein Material, obwohl es ja da wäre.» Das war am Donnerstag, 19. März, in einer «Landi» bei Bern. «Noch schlimmer ist das mit den Pflanzen», pflichtet ihm eine Frau mittleren Alters bei: «Salat- und andere Setzlinge sollten wir doch kaufen können!» Jetzt wäre die Zeit, um anzupflanzen, sagte sie. Und viele Leute hätten jetzt auch viel Zeit. Sie fragte: «Wollen die all die Pflänzlein jetzt einfach verrotten lassen und entsorgen?»

Pflanzenverkauf zur besten Jahreszeit verboten: Plakat vor der zugesperrten Gartenabteilung in einer «Landi». (Foto: N. Ramseyer)

Das wollen «die» schon nicht. Sie haben jedoch zur Einschränkung der direkten Kontakte zwischen den Menschen alle Läden schliessen lassen – mit Ausnahme der «lebensnotwendigen», der Lebensmittelgeschäfte, der Apotheken, Drogerien und der Tankstellen. Auch Kioske haben in Bern noch offen. Und es gibt Kurioses: Brillenläden etwa bleiben offen. Tabak- und Alkoholika-Geschäfte desgleichen. Geschäfte, die neben Lebensmitteln auch «Hardware» anbieten könnten, müssen diese hingegen wegsperren.

Wann denn renovieren, wenn nicht jetzt?

Das ist eigenartig: Wenn die Leute ja ohnehin in den Laden kommen, wieso sollen sie denn nicht gleich noch ein Werkzeug oder Baumaterial und Blumendünger oder eben Gemüsesetzlinge kaufen dürfen. Bei richtig eingehaltenem Abstand zwischen der Kundschaft und dem Personal ist ja der Kauf einer Bohrmaschine kaum gefährlicher als der Kauf einer Kiste Bier oder eines Brotes.

Ohnehin wäre eine Ausnahme für alle Baumärkte (Obi, Bauhaus, Hornbach usw.) jetzt angezeigt: Jene Leute, die daheim bleiben müssen oder wollen, könnten sich so mit Renovationen (Zimmer mit Dispersion neu rollen) oder Reparaturen beschäftigen. Auch Gärtnereien sollten eine Ausnahmebewilligung erhalten: Jetzt ist ihre Hauptsaison, in der sie 80 Prozent der Pflanzen verkaufen. Die Setzlinge vergammeln zu lassen ist unökologisch und auch unethisch. Dass die Verantwortlichen in Bern dies bei ihren Ausnahmeregelungen nicht berücksichtigt haben, zeigt wohl, dass sie eben selber kaum je etwas in Haus und Garten selber machen (müssen). Aber für Korrekturen an den Massnahmen ist es ja noch nicht zu spät.