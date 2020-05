«Echo der Zeit»: oft hervorragend, in einem Fall enttäuschend

Ausgerechnet in einem geopolitisch sehr heiklen Bereich vertraut das «Echo» einem Mann mit oft fadenscheinigen Argumentationen.

Das «Echo der Zeit» von Radio SRF ist im Informationsangebot der Schweizer Medien etwas vom Besten. Die Dreiviertelstunde um 18 Uhr auf SRF 1 und um 19 Uhr auf SRF 2, am Wochenende zu gleichen Zeiten leider nur eine halbe Stunde, ist für interessierte Hörerinnen und Hörer immer eine sehr gut investierte Zeit. Im Gegensatz zum Fernsehen, wo die Macher Themen bevorzugen, die im Bild gezeigt werden können, kann sich das «Echo der Zeit» deutlich mehr auf die Frage nach der Relevanz eines Themas konzentrieren.

Insbesondere die Korrespondentinnen und Korrespondenten im Ausland sind fast alle Spitzenleute. Peter Voegeli in Deutschland, Franco Battel in Italien, Susanne Brunner im Nahen Osten, Matthias Kündig und Isabelle Jacobi in den USA, Martin Alioth (bis vor wenigen Wochen) im UK, Patrik Wülser (bis 2019) in Afrika, Ulrich Achermann in Südamerika, Karin Wenger in Südostasien: Sie und etliche andere leisten hervorragende Arbeit, bieten einwandfreie und wichtige Informationen, kommentieren sparsam, tun es aber, wenn sie es denn tun, meist treffend und nachvollziehbar. Aus Anlass des 75-Jahr-Jubiläums der Sendung im Jahr 2015 habe ich denn auch hier, auf Infosperber, einen Kommentar geschrieben mit dem Titel «Für einmal eine – platonische – Liebeserklärung». Ich bereue jenen Kommentar nicht und muss nichts zurücknehmen.

Die eine Ausnahme gibt zu denken

Leider gibt es seit wenigen Jahren bei Radio SRF einen Auslandkorrespondenten, der das Land, in dem er lebt und über das er möglichst objektiv berichten sollte, Russland, nicht nur geringschätzt, sondern oft und unnötig schlechtmacht. David Nauer ist fähig, auch politische Bagatellen mit seiner höchst sympathischen Stimme zu relevanten Informationen aufzubauschen, um «sein» Russland in Verruf zu bringen.

Drei Beispiele:

1. David Nauer reiste auf die Krim. An der Grenze zwischen der Ukraine, von wo er herkam, und der seit 2014 durch eine Sezession zu Russland gehörenden Krim wurde er auf der Krim-Seite von den russischen Zöllnern – nach Nauers Ansicht darunter auch «geschniegelte» russische Geheimdienstler – eingehend kontrolliert. Das war ihm der wichtigste Punkt in seinem Beitrag im «Echo der Zeit» am 12. Oktober 2019 . Man erfuhr darüber hinaus nur noch, dass er sich auf der Krim nicht frei fühlte.

Soll ich erzählen, dass ich, als ich im Maidan-Jahr 2014 mit meinem Auto über Ungarn in die Ukraine reiste, die ukrainische Grenze also in umgekehrter Richtung überquerte, wegen einer Bagatelle volle zwei Stunden von den ukrainischen Zöllnern festgehalten wurde? Hätte auch ich über solche Zoll-Unannehmlichkeiten so ausführlich berichten sollen?

2. David Nauer erzählte am 17. Februar 2020 im «Echo der Zeit» über eine erfreuliche Neuerung: Ab 2021 soll es möglich sein, über eine Online-Plattform ein Visum für Russland zu erhalten, um dieses «vielfältige und freundliche Land» bereisen zu können. Gesprochen haben der Moderator und er aber vor allem darüber, wie kompliziert es heute sei, ein Visum für Russland zu erhalten, nicht ohne dabei mehrfach an den Sicherheitsapparat und an die Sowjetzeit zu erinnern.

Die Realität ist: Man kann schon jetzt ganz einfach eine darauf spezialisierte Agentur beauftragen (was natürlich etwas kostet). Ich selber habe mein letztes Visum für Russland – ein Journalistenvisum – zur Nachprüfung von Nauers «Informationen» für einmal nicht über eine Agentur, sondern direkt beim Russia Visa Application Center in Bern beantragt und erhalten. Zeitaufwand 45 Minuten. Und es war erst noch billiger als über eine Agentur.

Ist der Visa-Erhalt ein relevantes Thema fürs «Echo der Zeit», und müssen wirklich immer der russische Sicherheitsapparat und die Sowjetunion thematisiert werden? Doch wohl nur, wenn es darum geht, etwas Negatives über Russland zu bringen. Steter Tropfen höhlt den Stein.

3. Den Vogel abgeschossen hat David Nauer nun im «Echo der Zeit» vom 27. April 2020. Da erzählt er, wie die russischen Staatsmedien jetzt den wirtschaftlichen Niedergang aufgrund der Corona-Krise zu beschönigen versuchen. Sie erfänden dabei ganz neue Formulierungen, sogenanntes «Neusprech», und als erstes und wichtigstes Beispiel erwähnt Nauer den Begriff «negatives Wachstum». Damit werde etwas Negatives in etwas Positives umgewandelt: «Es tönt nach Wachstum», so Nauers Analyse. Der Begriff sei, wörtlich, ein «sprachlicher Taschenspielertrick».

Ist die Formulierung «negatives Wachstum» wirklich eine russische Neusprech-Erfindung zur Manipulation der öffentlichen Meinung? Wer unter Google in deutscher Sprache «negatives Wachstum» eingibt, erhält 16'800 Ergebnisse, wer den Begriff «Negativwachstum» eingibt, 9970 Ergebnisse. Wer im Schweizer Medienarchiv «smd» die Formulierung «negatives Wachstum» eingibt, findet 929 Stellen, wo diese Formulierung vorkommt, und auf das Suchwort «Negativwachstum» weitere 461 Vorkommnisse. Eine neue Erfindung der russischen Behörden und Staatsmedien, um jetzt die öffentliche Meinung zu manipulieren? Wirklich?

Die Sprache ist wichtig

Natürlich ist die Sprache, das sogenannte «Wording», bei den Informationen wichtig. Natürlich spielt es eine Rolle, ob politisch oppositionell kämpfende Gruppierungen als Terroristen, Rebellen, Widerstandskämpfer, Dissidenten oder gar – wie bei den historischen Eidgenossen – als Freiheitskämpfer bezeichnet werden.

Der Wandel auf schönfärberische Begriffe ist keine russische Erfindung. Man denke etwa an die millionenschweren Spekulanten im internationalen Finanzsystem. Heute sind es in der weltweiten Finanz-Kommunikation nicht mehr «Spekulanten», sondern durchwegs «Investoren». Als ein Beispiel nur.

Ich habe da meine eigenen Erfahrungen. Vor zwanzig Jahren arbeitete ich auch als bezahlter «Ghostwriter» und schrieb für verschiedene Firmen aus Industrie, Tourismus und Lebensmittelvertrieb aufgrund der mir gelieferten Informationen die Geschäftsberichte. Schon damals wurden «Probleme» standardmässig nur noch als «Herausforderungen» kommuniziert. Einmal schrieb ich in einem Entwurf, dass die Tochterfirma XY einen Umsatzeinbruch um 10 Prozent habe hinnehmen müssen. Gleich klingelte das Telefon: Ob ich wohl von Sinnen sei. So dürfe das nicht genannt werden. In der definitiven Version stand dann: Der Umsatz der Tochterfirma XY habe sich «dem Markt angepasst». Aber für David Nauer, offensichtlich fern jeder Sprach-Usanz im Westen, ist der Begriff «negatives Wachstum» eine möglicherweise sogar von Putin persönlich angeordnete Sprachregelung, um die öffentliche Meinung zu dessen Gunsten positiv zu beeinflussen.

Okay, David Nauer, offensichtlich bestrebt, Russland kontinuierlich als vom Kreml missbräuchlich gesteuertes Land darzustellen, soll seine Meinung haben dürfen. Aber dass das «Echo der Zeit», diese hervorragende Informationssendung, David Nauer auch für völlig nebensächliche, irrelevante oder, wie im letzten Fall, an den Haaren herbeigezogene «Informationen» Zeit einräumt, ist mehr als nur enttäuschend.

Es gibt wichtigere Themen

Wie wäre es, wenn das «Echo der Zeit» am gleichen Montag anstelle von Nauers tendenziösem Beitrag über die folgenschwere Übernahme des italienischen Medienkonzerns GEDI durch den Agnelli-Clan berichtet hätte? Und über die – als deren erste Folge – am gleichen Tag noch erfolgte Absetzung des sozialliberalen Chefredaktors der politisch gewichtigen italienischen Tageszeitung «La Repubblica», Carlo Vedelli? Und dabei, im Gegensatz zum «Tages-Anzeiger», auch hätte erwähnen können, dass beim neuen Besitzer der «La Repubblica» jetzt auch der Zürcher TX-Group-Medien-Zar Pietro Supino mitmischt? Italien ist unser direktes Nachbarland. Jeden Tag kommen 70'000 sogenannte «Frontalieri» in die Schweiz, um hier zu arbeiten, nicht zuletzt auch in den Tessiner Krankenhäusern. Aber über diesen Umsturz im italienischen Medienbereich gab's kein Wort im «Echo». Dafür hatte das «Echo» keinen Platz. Für David Nauers Russland-Kritik aber sehr wohl.

Ausland-Korrespondenten haben die Aufgabe, den Hörerinnen und Hörern die Verhältnisse, die Politik und den Standpunkt anderer Länder verständlich und nachvollziehbar zu machen, natürlich auch deren Schwächen aufzuzeigen und gegebenenfalls deren Fehlverhalten transparent zu machen. Ein anderes Land aber mit irgendwelchen Bagatellen oder hineinprojiziertem Unsinn zu verunglimpfen, ist ein allzu billiger Journalismus, der des sonst hohen Niveaus des «Echos der Zeit» unwürdig ist.