Presserat verlangt genaue Quellenangabe bei Tamedia-Titeln

1.1. Wahrheitssuche –Recht der Öffentlichkeit, die Wahrheit zu erfahren

Ziffer 1 der «Erklärung» verlangt von Journalistinnen und Journalisten, dass sie sich an die Wahrheit halten. Der Beschwerdeführer sah diese Pflicht verletzt, da nicht nur der Inhalt eines Artikels wahr sein müsse, sondern auch die darin enthaltenen Hinweise bezüglich wer welche Recherchearbeit geleistet hat, wem beweisgeeignete Dokumente vorliegen und mit wem der Journalist welcher Redaktion gesprochen habe. Durch fehlerhafte Hinweise der Autorschaft sehe er die Wahrheitspflicht verletzt. Die «Freiburger Nachrichten» hielten demgegenüber in ihrer Stellungnahme fest, bei der Übernahme der journalistischen Inhalte von Tamedia im Mantelteil unter Verwendung journalistischer Standardformeln handle es sich um eine seit Jahren gängige, bewährte Praxis, um schlichte Pragmatik. Der Presserat schreibt dazu: «Aus Sicht des Presserats wäre die Wahrheitspflicht dann verletzt, wenn einzelne Elemente in den Artikeln nicht stimmen würden. Dies ist vorliegend insofern aber nicht der Fall, als die Autoren der Artikel keine Falschaussage darüber machen, dass ihnen Beweismittel oder Dokumente vorliegen, sie Personen befragt haben oder Recherchen tätigten. Zwar hat all diese Tätigkeiten nicht die Redaktion der Freiburger Nachrichten ausgeführt, sondern Journalistinnen und Journalisten der Tamedia. Aber der Inhalt ihrer Artikel ist nicht unwahr.» Daher sei die Wahrheitspflicht, nicht verletzt.»

3.1. Quellenbearbeitung

Als «kniffliger zu beurteilen» betrachtete der Presserat diesen Beschwerdepunkt. Die Frage hier ist, «ob eine genaue Quellenbezeichnung vorliege, wenn die Informationen oder Dokumente nicht "dieser Zeitung", verstanden hier als Freiburger Nachrichten, vorliegen, sondern der Redaktion jener Zeitung, welche den Inhalt produziert und im Mantel der FN platziert hat.» Der Chefredaktor der FN betonte, dass seine Zeitung die publizistische Verantwortung auch für den extern gelieferten Mantelteil trage. Zudem müsse in erster Linie der redaktionelle Inhalt selbst und nicht ein formales Element einer kritischen medienethischen Beurteilung statthalten. «Letztere Auffassung teilt der Presserat zwar grundsätzlich, aber eine genaue Bezeichnung von Quellen ist relevant, damit die Leserinnen und Leser den Stellenwert einer Information einschätzen können.» Der Presserat macht deutlich, dass das heisse, dass die FN-Redaktion nicht nur die Wahrhaftigkeit des Textes gewährleiste, sondern ihr damit auch Kenntnis bezüglich der Quellen zukomme, wenn auch nur in indirekter Form. «Mit anderen Worten: Die FN-Redaktion könnte, wenn nötig, auch Schlüsseldokumente der Tamedia-Mantelredaktion einsehen oder Interview-Abschriften prüfen.» Deshalb liege hier kein Verstoss vor.

Bei der Standardformeln «diese Zeitung» handle es sich um eine gängige, bisher nicht in Frage gestellte Praxis. «Allerdings ist das Anliegen des Beschwerdeführers ernst zu nehmen, wonach Bezüger von Mantelinhalten gegenüber ihren Publika mehr Transparenz herstellen sollten in Bezug auf die Herkunft dieser Inhalte. Der Presserat begrüsst daher die Absicht der «Freiburger Nachrichten», künftig in ihrem Impressum explizit auf die Herkunft der Mantelinhalte zu verweisen. Das genügt aber wohl nicht. Denn erstens ist die Zahl jener Leserinnen und Leser, welche das Impressum konsultieren, ziemlich beschränkt. Und zweitens wird das vollständige Impressum nicht in jeder Ausgabe abgedruckt. Der Presserat empfiehlt daher Medien, welche Mantelinhalte von verlagsexternen Lieferanten beziehen, die Herkunft dieser Artikel direkt in der Autorenzeile zu deklarieren.