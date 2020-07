Wie ist die Wellenlänge der zweiten Welle?

Fragen eines medizinisch ungebildeten Zeitungslesers

Die Fallzahlen steigen wieder rapide. Den Satz hat man in den letzten Wochen in fast jedem Medium gelesen oder gehört – gefühlte tausend Mal.

Neue düstere Panik-Wörter machen die Runde: Superspreader. Und neue Berufe sind entstanden: Contact-Tracer. Der Zürcher Tages-Anzeiger schreibt «Die Schweiz lernt die Maske lieben» und stellt die neue Sommerkollektion der Maskenmode vor. Und in Neuenburg werden schon Flaggen gehisst, welche die tägliche Gefahrenstufe im Kanton anzeigen: gelb, orange, rot! Etwa wie die Sturmfahnen an den Nordsee-Stränden: Land unter.

Für die grossen Medien gab es kaum noch Zweifel: «Rollt gerade die zweite Welle auf uns zu?», titelte die Sonntagszeitung am 28. Juni. Wenn die Dimension der Welle an den journalistischen Schallwellen und Druckwellen zu messen ist, welche Radio, Fernsehen und Zeitungen überfluteten, dann war es eine La-Ola-Welle. Der Tages-Anzeiger schrieb am 3. Juli, man habe keine Zeit mehr, um den Ernstfall abzuwarten: «Exponentiell ansteigende Kurven sind heimtückisch.»

Wer aber am 11. Juli denselben Tages-Anzeiger aufschlägt, reibt sich die Augen. Da steht auf Seite zwei schwarz auf weiss: Die Epidemiologen «lagen falsch», als sie nach den Lockerungen der Corona-Massnahmen mit einem starken Aufflammen der Ansteckungen rechneten. Und noch verwirrender ist der Hinweis, es dürften Ansteckungen «hinzugekommen sein, die nur dank häufigerem Testen und intensiverem Contact-Tracing entdeckt wurden».

Ein medizinisch unbedarfter Zeitungsleser rechnet: Wenn man heute doppelt so viele Leute testet wie gestern, könnte das Resultat doppelt so viele «neue Fälle» ergeben. Was aber null aussagt über die Verbreitungsgeschwindigkeit des Virus in der Bevölkerung.

Am 27. Juni warnte der Moderator der SF-Tagesschau vor einer «beunruhigenden Entwicklung», der Trend gehe wieder nach oben: 69 Neuansteckungen in den letzten 24 Stunden. Matthias Egger, Chef der Covid-19 Science Task Force des BAG, bestätigte dann im Beitrag die «Befürchtungen». Ganz am Ende seines Statements entschlüpfte ihm aber ein Satz, der wohl in der allgemeinen Zweite-Welle-Panik unterging und beim grösseren Teil des TV-Publikums kaum hängen blieb: «Auf der anderen Seite sehen wir, dass wir jetzt sehr viel mehr testen (…) und es könnte auch sein, dass diese Zunahme eben damit zusammenhängt und nicht eine besorgniserregende zweite Welle ankündigt.»

Doch eine Woche später erklärt das Bundesamt für Gesundheit, die zweite Welle sei nun da: Ein starker Anstieg der Fallzahlen sei zu beobachten. Also müsse ab 6. Juli in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Schutzmaske getragen werden. Da fragt sich das verunsicherte Publikum: Was stimmt denn nun? Zweite Welle oder keine zweite Welle? Bis zum 5. Juli 24 Uhr trugen die meisten jungen Leute, die von der Zürcher Party-Meile kamen, vorsichtshalber keine Maske. Die Maskenpflicht begann ja erst um null Uhr eins. Und im Magazin des Tages-Anzeigers weiss der Chefredaktor heute auch, wie das zu beurteilen ist: infantile Renitenz.

Ich muss gestehen, dass ich hier und da der Versuchung zu ebensolcher Renitenz mit Mühe widerstehe. Denn wer zwei plus zwei gleich vier rechnen kann, der fragt sich bisweilen, welches Stück da eigentlich gespielt wird. In den Wochen vor dem 6. Juli bin ich fast täglich in ZVV-Bussen gefahren, die in der Rush Hour gerammelt voll von Passagieren waren. Nur sehr wenige Leute trugen eine Maske. Man hatte für solche Verhältnisse vor einem gewaltigen Corona-Ausbruch gewarnt. Aber es gab keinen. Nun wird uns gesagt, wir müssten ab sofort eine Maske tragen, denn «die Fallzahlen seien exponentiell gestiegen». Sie sind es aber nicht oder nur geringfügig. So genau weiss das offenbar niemand.

Ich suchte nach Erklärungen und schrieb eine Mail ans Bundesamt für Gesundheit, ob mir jemand die Systematik der Datenerfassung erklären könne. Als Antwort schickte man mir Links zu allgemeinen BAG-Verhaltensregeln und Vorsichtsmassnahmen bei der Pandemie.

Meine Fragen lauteten: Wer bestimmt, wann und wo und mit welcher Häufigkeit getestet wird? Wieviel wurde in den vergangenen Wochen getestet und wieviel heute? Inwiefern bildet die täglich gemeldete Zahl der Neuansteckungen (z.B. «gestern 47, heute 54») den Verlauf der Pandemie in einer Bevölkerung von achteinhalb Millionen ab? Von welcher Art von Sample wird da hochgerechnet, um auf eine exponentielle Steigerung zu schliessen, und wie hoch sind die Fehlermargen?

Man schickte mir allgemeine Links, die mir nicht weiterhalfen. Von dieser Seite war wenig Nützliches zu erfahren. Auf mein mehrmaliges Ersuchen um ein kurzes Informations-Gespräch mit einer der für Datenerfassung verantwortlichen Personen, kam keine Reaktion. Was verständlich ist. Das BAG wird wahrscheinlich überflutet mit entsprechenden Anfragen, und es kann ja nicht jedem verunsicherten Zeitungsleser einen Interview-Partner stellen.

Und verunsicherte Zeitungsleser gibt es zuhauf. Wenn fachkundige Leute wie Professor Pietro Vernazza, Chefarzt der Klinik für Infektiologie am Kantonsspital St. Gallen, darauf hinweisen, das Abflauen der Pandemie habe laut ETH-Statistik bereits vor dem Lockdown begonnen, so fragt sich der erstaunte Zeitungsleser, warum er das irgendwo im Internet suchen muss, aber in unseren grossen Medien nicht an prominenter Stelle finden kann. Und wenn Schweden weder Schulen noch die Gastwirtschaften geschlossen hatte, so liegt das, wie allenthalben selbsternannte Schweden-Experten sagen, am «schwedischen Nationalcharakter». Die Wikinger eben, man weiss ja, wie stur sie sind.

Die Leute, die aus Risikoländern kommen, sollen sich in Quarantäne begeben, doch von der Grenzwacht wird das nicht überwacht. Und wie viele Polizisten müsste man haben, um Quarantänefälle zu kontrollieren? Und so weiter. Aber es wäre sicher nicht sehr fair, nun alle Ungereimtheiten aufzuzählen, die derzeit Verwirrung stiften. Wie mit einem neuen und sehr gefährlichen Virus umzugehen ist, dafür gibt es vielleicht keine andere Methode als «learning by doing». Und das gilt dann auch für eine Regierung und eine Bundesbehörde. Finanzminister Ueli Maurer hält nicht viel von der Tracing-App. Und schon am 29. April sagte er: «Mir kommt es vor, als würden wir den Leuten sagen, sie sollen alle daheimbleiben, weil starker Regen zu erwarten ist. Vielleicht würde es reichen, wenn wir ihnen sagen, sie sollten einen Schirm mitnehmen und gute Stiefel anziehen.»

Solche Ansichten wurden von der «Vierten Gewalt» vernichtend kritisiert. Die meisten grossen Medien zeigten während der gesamten Krise gegenüber dem BAG generell einen vorauseilenden Gehorsam, den der Ökonom Bruno S. Frey in der Neuen Zürcher Zeitung als «eine beinahe symbiotische Beziehung» beschrieb. Es ist nicht auszuschliessen, dass ein Ueli Maurer am Ende recht behält. Zumindest aber sollten Leute, welche die Meinungen grosser Medien nicht teilen, nicht als «Corona-Leugner» oder Volksverhetzer beschimpft werden, wie es allenthalben zu beobachten war.

Im oben zitierten Kommentar des Tages-Anzeigers heisst es am 11. Juli immerhin: «Der tägliche Blick auf die nackten Zahlen kann einem mehr Angst einjagen als nötig.» Viele Medien haben nun, so scheint es, fast fünf Monate gebraucht, um zu dieser Erkenntnis zu gelangen.