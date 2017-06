Krebspatientin: «Methadon gibt mir neue Hoffnung»

Red. / 23. Jun 2017 - Methadon könnte bei Krebs helfen. Doch Pharmakonzerne interessieren sich nicht für den Wirkstoff: Das Mittel ist zu wenig lukrativ.

Keine.

Chefonkologe Roger von Moos im «Tagesgespräch» von Radio DRS (22. Juni 2017)



Meinungen / Ihre Meinung eingeben

"In God we believe, all the other guys have to bring data.» (Zitat)

Unerwartete Beobachtungen führen zu zahllosen Hypothesen und Extrapolationen, die ausnahmsweise auch einmal bestätigt werden können. Solche im vorliegenden Fall zu überprüfen dürfte vorerst nicht an der Haltung der Pharmaindustrie oder anderen Faktoren des Forschungsbetriebes scheitern; einige davon könnten sogar förderlich sein. Wenn die Geschichte tatsächlich einen substantiellen und so generell wirksamen Hintergrund haben sollte, müsste der in jedem Fall aufgedeckt werden. Es könnte sein, dass patentrechtliche Aspekte von Methadon dann gar nicht mehr relevant sind.

Jetzt wird ja eine Studie gemacht; man darf gespannt sein.



Klaus Neftel

Klaus Neftel, am 23. Juni 2017 um 14:51 Uhr