Impfskepsis in den Top Ten der globalen Gesundheitsgefahren

© Lance McCord/Flickr/CC

Impfen oder nicht? Die Debatte ist so alt wie die Impfungen selbst.

Jürg Müller-Muralt / 29. Jul 2020 - Die Impfkritik erhält in der Coronakrise Aufwind. Sie hat viele Gründe und mitunter auch problematische Wurzeln.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zählt die Impfzurückhaltung und Impfverweigerung zu den zehn wichtigsten Gefahren für die globale Gesundheit. Impfungen seien eine der kosteneffektivsten Möglichkeiten, Krankheiten zu vermeiden, schreibt die WHO, und sie verhindern rund zwei bis drei Millionen Todesfälle pro Jahr; weitere anderthalb Millionen könnten bei verbesserter weltweiter Durchimpfung vermieden werden. Auch die Medizinhistorikerin Alessandra Parodi-Zimmermann sagt: «Impfungen sind eine der Garantien des Erhalts unserer hohen Gesundheitsstandards.»

Prozess nicht unumkehrbar

Impfungen gehören zu den bedeutendsten Errungenschaften der modernen Medizin. Dies vor allem «in ihrer unvergleichlichen Kombination von Wirkung, Dauer und Effekt auf die Gesamtbevölkerung», schreibt Christoph Gradmann, Professor für Medizingeschichte an der Universität Oslo, in der Zeitschrift NZZ Geschichte vom Juli 2020. Doch die Erfolge sind häufig regional begrenzt, und Rückschläge sind immer wieder möglich. Gradmann verweist als Beispiel auf die Folgen der Auflösung der Sowjetunion 1991: Das öffentliche Gesundheitswesen brach zusammen, «in den Nachfolgestaaten zerfiel das Impfprogramm. Die Folge: ein massiver Anstieg der Diphterie, einer Krankheit, die in Mitteleuropa fast völlig verschwunden war und vor allem für Kinder äusserst gefährlich ist.»

Im Zweifel für die Impfung

Trotz der zentralen Bedeutung von Impfungen im Gesundheitssystem: Die Impfdebatte flackert immer wieder auf, hierzulande in den letzten Jahren vor allem im Zusammenhang mit Masern. Jüngst hat das Bundesgericht anhand dieser hochansteckenden Krankheit ein möglicherweise wegweisendes Urteil gefällt, auch in Bezug auf die Impffrage generell. Wenn sich Eltern nicht einig seien, ob ihr Kind geimpft werden soll, dürfe keine Pattsituation entstehen; dann müssten die Behörden entscheiden, und diese haben sich nach der Empfehlung des Bundesamtes für Gesundheit zu richten. Mit anderen Worten: Im Zweifel für die Impfung.

Die Debatte wird derzeit auch wegen des in Erarbeitung stehenden Covid-19-Gesetzes geführt. Nochmals an Schwung gewinnen dürfte die Diskussion spätestens dann, wenn ein Impfstoff gegen das Coronavirus zur Verfügung stehen wird. Die einen wünschen ihn sehnlichst herbei, um die derzeitigen Einschränkungen weiter zurückzufahren. Andere protestieren schon prophylaktisch gegen einen befürchteten Impfzwang.

Pockenfrei dank WHO

Die Impfskepsis ist so alt wie die Impfungen selbst. Das Beispiel der Pockenimpfung zeigt das deutlich. Seit 1980 ist die Welt zwar pockenfrei – dank eines konsequenten Impfprogramms der WHO. Doch die moderne Pocken-Schutzimpfung, 1798 vom britischen Arzt Edward Jenner entwickelt, stiess lange auf grosse Skepsis. Im 19. Jahrhundert starben noch bis zu einem Fünftel der Kinder an Pocken. In Deutschland versuchte man mit dem Reichsimpfgesetz von 1874 dem Problem Herr zu werden: Alle Kinder mussten gegen Pocken geimpft werden. Das Gesetz wurde aber immer wieder als Eingriff in die persönliche Freiheit kritisiert und im 20. Jahrhundert gelockert.

In der Schweiz scheitert Impfpflicht 1882

In der Schweiz dagegen scheiterte trotz diverser Versuche die Einführung des Impfobligatoriums. Wegen des Erfolgs der Pockenimpfung führten zwar einige Kantone bis in die 1860er Jahre die gesetzliche Impfpflicht ein. Doch dann wurde zurückbuchstabiert: «1882 kam das Impfobligatorium im Rahmen des Epidemiengesetzes zur eidgenössischen Volksabstimmung und wurde von fast 80 Prozent der Stimmenden verworfen. Die starke Impfgegnerschaft setzte zudem um 1883 die Aufhebung des Impfzwangs in diversen Deutschschweizer Kantonen durch. Sie argumentierten in erster Linie mit gesundheitlichen Einwänden (u.a. Verursachung anderer Krankheiten, so genannten Impfschäden.)», wie es im Historischen Lexikon der Schweiz (HLS) heisst. Heute ist das anders: Das vom Volk 2013 mit einer Ja-Mehrheit von 60 Prozent angenommene Epidemiengesetz sieht den Impfzwang unter bestimmten Voraussetzungen vor (siehe Infosperber).

Breite Palette von Gründen

Impfskepsis, Impfkritik oder die vollständige Ablehnung des Impfens haben ganz unterschiedliche Gründe. Es gibt religiös-weltanschauliche Motive, naturheilkundlich-alternativmedizinische Überzeugungen oder Ängste vor Impfschäden. Sonja Merten, Ärztin, Public-Health-Expertin und Privatdozentin an der Universität Basel, relativiert: Nur etwa ein bis drei Prozent verweigerten sich Impfungen komplett, sagt sie in einem Interview mit der SonntagsZeitung (19.07.2020). «Es gibt auch kaum eine generelle Impfskepsis, meist geht es um einzelne Impfungen». Merten beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, warum Menschen zögern, sich impfen zu lassen. Sie plädiert generell für einen intensiveren Dialog mit der Bevölkerung. Denn: «Impfen ist ein medizinischer Eingriff an einer gesunden Person, die dadurch einem minimen Risiko ausgesetzt wird, denn es kann Nebenwirkungen geben. Sie werden oft gar nicht angesprochen. Denn viele Impfexpertinnen und -experten befürchten, dass die Impfbereitschaft sinkt, wenn sie umfassend informieren. Man muss aber auch sehen: Die durchs Impfen verhinderte Krankheit ist viel gefährlicher.»

Projektionsfläche für Feindbilder

Das Impfthema ist aber auch eine ideale Projektionsfläche für Feindbilder. Dem Zuger Kantonsarzt und Präsidenten der Schweizer Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, Rudolf Hauri, machen die sozialen Medien «Sorgen», wie er in einem Interview mit der Republik sagt: «Da wird teilweise Unglaubliches verbreitet. Seit jüngstem verbreitet sich der Mythos von ‹Sklavenmasken›, die dazu da seien, die Leute zu unterwerfen, zu knechten und mit denen die Demokratie abgeschafft werden soll. Und natürlich die ganzen Hetzschriften gegen Impfungen, die Bill Gates verunglimpfen, und so weiter.»

Absurde Attacken

Der Name von Bill Gates ist immer wieder auch auf Plakaten an Corona-Demonstrationen aufgetaucht. Es gibt zum Microsoft-Multimilliardär und seiner Stiftung, die sich unter anderem der Gesundheitsförderung verschrieben hat, durchaus Kritisches zu sagen. Doch ihn zum finstersten aller Bösewichte zu stilisieren, schiesst weit über das Ziel hinaus: «Das Arsenal der abstrusen Attacken reicht von der Behauptung, Gates habe das Coronavirus erst geschaffen, um es nun zu bekämpfen und sich mit Zwangsimpfungen zu bereichern, bis zum Fantasma, er wolle Menschen Überwachungs-Mikrochips unter die Haut pflanzen, die Weltbevölkerung dezimieren, eine Gesundheitsdiktatur errichten – oder gleich die Weltherrschaft übernehmen. Solche Verschwörungstheorien verbreitet nur eine kleine Minderheit. Dennoch sind die Wirkungen fatal: Das grosse Raunen schürt Ängste, nicht zuletzt unter denen, die als Verschwörer gebrandmarkt werden. Vor allem aber sorgt es für eine Polarisierung der Diskussion und erschwert eine nüchterne, rationale Auseinandersetzung mit Infektionskrankheiten, Impfungen und potenziellen Nebenwirkungen», schreibt der Spiegel.

Impfgegner als schlagkräftige Minderheit

Impfgegnerinnen und -gegner sind äusserst gut vernetzt und erzeugen deshalb im Internet grosse Aufmerksamkeit. Zu diesem Schluss kommt eine im Mai 2020 in der Wissenschaftszeitschrift Nature publizierte Untersuchung von Neil Johnson, Spezialist für komplexe Systeme an der George-Washington-Universität. Die Impfgegner seien zwar eine Minderheit, aber es gelinge ihnen besser, sich mit Unentschlossenen zu vernetzen. Sie sind viel stärker in kleine Communities aufgeteilt, haben eigene Websites, Gruppen und Foren mit Akteuren und Fans. «Zugleich verkaufen sie sich auch gut: Sie machen Videos mit persönlichen Geschichten, vermischt mit wissenschaftlichen Zitaten. Diese Videos sind sehr gut gemacht», sagt Johnson gemäss dem Wissenschaftsmagazin von Radio SRF 2. Neil Johnson findet das besorgniserregend, denn vielen gehe es «nicht nur ums Impfen. Sie schüren eine grundlegend wissenschaftsskeptische Haltung.» Das richte sich dann auch etwa gegen die Erkenntnisse der Klimaforschung.

«Natürlichkeit» als heikles Argument

Häufig argumentiert die Impfgegnerschaft mit der «Natürlichkeit»: Man solle doch die Natur entscheiden lassen, ob wir erkranken oder nicht. «Die heutigen Impfkritiker in den reichen Ländern kennen aber nur eine ‹Natur›, in der keine gravierenden Infektionskrankheiten wie die Pocken oder Polio existieren – dank der Impfungen – und sehen deren Notwendigkeit nicht mehr», sagt die Medizinhistorikerin Alessandra Parodi-Zimmermann. «Natürlichkeit» im Gesundheitsbereich ist in der Tat ein heikles Argument. Würde die Orientierung an natürlichen Lebensweisen konsequent zu Ende gedacht, führte das zu einem brutalen Überlebenskampf, zu einem «Survival oft he fittest».

Eine historisch starke Gruppe der Impfgegner war die Lebensreformbewegung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, eine breit gefächerte Bewegung mit Ausgangspunkt in Deutschland und mit grosser Verbreitung auch in der Schweiz. Die Lebensreformerinnen und -reformer propagierten eine naturnahe Lebensweise mit ökologischer Landwirtschaft, vegetarischer Ernährung ohne alkoholische Getränke und Tabakrauchen, Reformkleidung und Naturheilkunde. Sie übten Kritik an der Industrialisierung und der Urbanisierung. Für sie war das Impfen der Inbegriff aller Probleme moderner, ungesunder Lebensweise.

Politisch fatale Konsequenzen

Die Naturverherrlichung durch die Lebensreformbewegung hatte teilweise auch politisch fatale Konsequenzen: Sie bot «hervorragende Anknüpfungspunkte für die nationalsozialistische Rassentheorie und ihre These von natürlicher Auslese. Kneippianer, Homöopathen, Anthroposophen und andere Naturheiler wurden zeitweilig in der Arbeitsgemeinschaft Neue deutsche Heilkunde zusammengeführt mit dem Ziel einer neuen Synthese zwischen Schulmedizin und Naturheilkunde», heisst es in einem Beitrag der in Stuttgart domizilierten Online-Publikation Kontext: Wochenzeitung. Der am 08.07.2020 publizierte Artikel geht der Frage nach, warum Baden-Württemberg die niedrigste Impfquote in Deutschland habe. Der Autor Dietrich Krauss sieht den Grund in der starken Verankerung der Anthroposophie im süddeutschen Bundesland. Die okkulte Lehre Rudolf Steiners, des Begründers der Anthroposophie, sei direkt aus der Lebensreformbewegung hervorgegangen.

Ambivalente Anthroposophie

Krauss attestiert den anthroposophischen Ärzten, dass sie sich in offiziellen Stellungnahmen klar von ordinären Impfgegnern abgrenzten. «Doch das ist nur die eine Hälfte der Wahrheit: Gleichzeitig unterstützt der vom anthroposophischen Kinderarzt Michael Friedl geführte Verein ‹Ärzte für individuelle Impfentscheidung› aktuell die Verfassungsklage gegen die Masernimpfpflicht. ‹Wir sind freie Bürger, die frei entscheiden, ob sie sich impfen lassen oder nicht›, sagte auch der anthroposophische Vordenker Christoph Hueck auf der Stuttgarter ‹Querdenken›-Demo im Mai. ‹Wir haben die Gehirnwäsche und das diktatorische Regierungshandeln satt›, polterte der Mitbegründer der anthroposophischen Akanthos-Akademie gegen die Corona-Massnahmen – und erklärte, einem guten Immunsystem könne das Corona-Virus nichts anhaben. Man werde jedenfalls kein Versuchskaninchen abgeben für neue Impfstoffe.»

In der Tat betrachtete Rudolf Steiner das Impfen als potenzielle Gefahr für die menschliche Spiritualität. Anthroposophen wärmten Steiners eigenartige Thesen in der aktuellen Pandemie auf. So werde das Corona-Virus in einem Youtube-Beitrag «als spiritueller Angriff des Teufels auf die Menschheit gedeutet, der aktuell seine Inkarnation vorbereite», schreibt Krauss.

Masernausbrüche an Steinerschulen

Die anthroposophische Impfskepsis hat Folgen: Auffällig oft brechen Masern in anthroposophisch geprägten Institutionen aus, etwa an Rudolf-Steiner-Schulen, auch Waldorfschulen genannt. Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg hat gemäss einer Auswertung aus dem vergangenen Jahr «fortbestehende Impflücken» bei Waldorfkindern beklagt, wie die Süddeutsche Zeitung am 02.03.2020 schreibt. Ein Sprecher des Gesundheitsamtes wird wie folgt zitiert: «Eltern aus einem impffeindlichen Milieu fühlen sich oft hingezogen zu Waldorfschulen. (…) Und die Anthroposophie, die Weltanschauung hinter den Schulen, bestärkt diese Haltung oft auch noch.»

Das Phänomen ist auch in der Schweiz zu beobachten. Als es im Februar 2019 zu einem Masernausbruch in einer Steinerschule in Biel kam, sagte ein Sprecher des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) zu Schweizer Medien, die Häufung an diesen Schulen sei kein Zufall, weil Rudolf Steiner Impfungen als problematisch eingestuft habe.

Der «Sinn» von Krankheiten

Früher kam es unter Schweizer Steinerschulfamilien (und nicht nur diesen) sogar vor, dass bei einem kranken Kind eine ‘Party’ veranstaltet wurde, damit möglichst viele Kinder sich mit einer Kinderkrankheit anstecken und dadurch immunisiert werden. «Social Happenings zur künstlichen Infektion wurden bis in die 1990er-Jahre gemacht», bestätigt Thomas Didden vom Verband der Rudolf-Steiner-Schulen Schweiz, gegenüber Swissinfo. «Mir ist aber kein heutiger Fall bekannt. Ich würde es auch nicht empfehlen.» Swissinfo hat Bernhard Wingeier, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin an der anthroposophischen Klinik Arlesheim, gefragt, weshalb Kinder an Steinerschulen häufig nicht gegen Masern geimpft seien. Der Mensch werde in der Anthroposophie eben breiter gesehen als ein bloss physisches Wesen. Dieses Menschenbild wirke sich auch auf das Krankheitsverständnis in der anthroposophischen Medizin aus: «Wir glauben an die Selbstheilungskräfte des Menschen und wissen diese auch zu aktivieren», erklärt Wingeier. «Krankheit wird in der anthroposophischen Medizin nicht nur als wegzumachendes Übel gesehen, sondern auch als Entwicklungsweg, gerade bei Kindern.» Durch Fieber- und Infektionskrankheiten lerne das Kind, durch Krisen hindurchzugehen, was seine Entwicklung und die Entwicklung seines Immunsystems fördere.

Stellungnahme der anthroposophischen Ärzteschaft

Auf die Kritik nach den Masernausbrüchen an Steinerschulen reagierte die Internationale Vereinigung Anthroposophischer Ärztegesellschaften am 15.04.2019 mit einer Stellungnahme, in der es unter anderem heisst: «Zusammen mit Gesundheitserziehung, Hygiene und adäquater Ernährung sind Impfungen ein wesentliches Instrument in der Prävention infektiöser Erkrankungen. Sie haben dazu beigetragen, dass seit dem vergangenen Jahrhundert ungezählte Leben gerettet werden konnten. (…) Anthroposophische Medizin würdigt ausdrücklich den Beitrag von Impfungen zur weltweiten Gesundheit und unterstützt sie als wichtige Massnahme zur Vermeidung lebensbedrohlicher Erkrankungen. Anthroposophische Medizin vertritt keine Anti-Impf-Haltung und unterstützt keine Anti-Impf-Bewegungen. (…) Anthroposophische Medizin ist wissenschaftsorientiert; dies gilt umso mehr, als in der zurzeit polarisiert geführten Impfdebatte ein kontinuierlicher wissenschaftlicher Diskurs wichtiger denn je ist.»

Die offizielle Haltung der anthroposophischen Ärzteschaft scheint klar zu sein. Ob dies im gesamten anthroposophischen Milieu so gesehen wird, muss bezweifelt werden.