Auf dem Weg in die Gesundheitsdiktatur

Politik und Medien kennen fast nur noch das Thema Coronavirus. Wer spricht noch vom Klima, vom Brexit, von Syrien, Jemen, Lesbos?

Was geht hier eigentlich vor? Ausgangssperren, Schliessung von Universitäten, Schulen und Kindergärten, Versammlungsverbote, geschlossene Grenzen, Ausserkraftsetzung von Grundrechten, bewaffnete Patrouillen der Polizei und bald auch der Armee – das waren für mich bis jetzt untrügliche Zeichen des Faschismus, lateinamerikanischer Diktaturen. Haben wir jetzt also eine Gesundheitsdiktatur?

Es gibt so vieles, was völlig untergeht, nicht nur die grossen Katastrophen in Syrien, im Jemen und an der Grenze zwischen der Türkei und Griechenland. Wer spricht denn da noch vom Klima? Kein Thema mehr. Wer spricht noch vom Brexit? Die Gesundheit geht vor! Riesige Demonstrationen in Berlin, Paris, London, Barcelona, Fridays for Future – alles kein Thema mehr. Datenschutz? Lächerlich! Gerade hat die Telekom dem Robert-Koch-Institut zum zweiten Mal ein Paket von fünf Gigabyte ihrer Mobilfunkdaten übergeben, um die Wege der Menschen im Land verfolgen zu können [in der Schweiz gibt die Swisscom vergleichbare Daten dem Bund]. Noch anonym, versteht sich, aber wenn demnächst die Ausgangssperre kommt, sollte man es doch lieber personalisieren. Die Gesundheitsdiktatur fordert das. Und die Bevölkerung macht das alles mit einer geradezu erschütternden Bereitwilligkeit mit: Die Gesundheit geht vor!

Für die Rettung der Volkswirtschaften stellen Regierungen Hunderte von Milliarden Euro bereit, es gäbe da keine Grenze nach oben. Woher kommt plötzlich das ganze Geld, und wo war es eigentlich bei der Diskussion um die lebensnotwendige Energiewende? Aber jetzt werden alle Register gezogen, es ist unendlich viel da: Die Gesundheit geht vor!

Und hatten wir nicht eben noch einen eklatanten Mangel an Pflegepersonal, besonders auf Intensivstationen? Aber jetzt sollen die Kapazitäten überall mindestens verdoppelt werden. Wie soll das gehen? Können diese komplexen Tätigkeiten an Menschen und Maschinen von angelernten Kräften ausgeübt werden? Wurden wir nicht gerade auf die Schliessung von Hunderten von Krankenhäusern in unserem Land vorbereitet? Aber jetzt fehlen die Betten überall, das ärztliche und pflegerische Personal in den Krankenhäusern ist am Ende, kurz vor dem Zusammenbruch.

Gibt es nicht jeden Winter immer wieder Tausende von Grippetoten, vor zwei Jahren sogar über 25’000, unter den Verursachern auch einige Coronaviren? Und sterben bei uns nicht Jahr für Jahr mehr als 30’000 Patientinnen und Patienten wegen Krankenhaus-Infektionen? Es ist sehr heikel, sich an dieser Diskussion zu beteiligen. Aber einhellige Meinung scheint ja inzwischen zu sein, dass es für die ganze Menschheit um Leben und Tod geht. Womit sonst könnte man das komplette soziale und wirtschaftliche Leben aller Kontinente zum völligen Erliegen bringen?

Wer jetzt den Krieg gegen das Virus nicht mitmacht, der macht sich schuldig. So sagt man zur Zeit jedenfalls – überall.

Diese Kolumne erschien in etwas anderer Form am 21. März 2020 in der Frankfurter Rundschau.

