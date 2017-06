Gefährlichste Senioren von Fahrtest nicht erfasst

© pixabay.com

Ausgerechnet ältere Gelegenheitsfahrer fahren in der Schweiz oft unter dem Radar.

Tobias Tscherrig / 13. Jun 2017 - Manche fahren sogar ohne gültigen Fahrausweis – ohne es zu wissen.

Fahrzeuglenker ab 70 Jahren müssen sich in der Schweiz alle zwei Jahre einer obligatorischen Untersuchung unterziehen. So will es das Gesetz, das letztmals im Juli 2016 angepasst wurde. Die damals installierten Änderungen betreffen sowohl die medizinischen Mindestanforderungen als auch die Qualifikation der Ärzte, die die Gesundheitschecks durchführen.

Mit den geltenden Regelungen sind längst nicht alle zufrieden. Der Aargauer SVP-Nationalrat Maximilian Reimann reichte im Juni 2015 eine parlamentarische Initiative mit dem Ziel ein, das Alter für die obligatorischen Gesundheitschecks auf 75 Jahre anzuheben. Der Nationalrat behandelt das Geschäft heute. Sowohl Ständerat und Bundesrat unterstützen das Begehren. Ein kontroverses Thema, das sich bestens zur Profilierung eignet. So erstaunt es kaum, dass die Probleme, die bereits heute bei der Umsetzung der medizinischen Kontrolluntersuchungen existieren, unter den Tisch fallen. Sie sind wenig populär, der hehre Kampf für die Rechte der Seniorinnen und Senioren kann nicht über sie ausgetragen werden. Trotzdem ist das Angehen dieser Probleme dringend, es geht um die Sicherheit auf unseren Strassen. Und damit auch um Leben oder Tod.

Lücke im System

Die Fahrtüchtigkeit von Seniorinnen und Senioren hängt nicht nur vom Alter oder dem Gesundheitszustand ab: Auch das fahrleistungsbezogene Unfallrisiko ist zu berücksichtigen.

Wer wenig fährt, fährt schlechter.

Das betrifft besonders auch Ältere, unter denen viele Gelegenheitsfahrer zu finden sind. In einem Faktenblatt des Bundesamts für Unfallverhütung (bfu) heisst es: «Erst die Kombination vom Alter über 75 und geringer Fahrleistung bis 3000 km pro Jahr geht mit einem markanten Anstieg des Unfallrisikos einher.» Trotzdem wird die geringe Fahrpraxis bei der Beurteilung ausser Acht gelassen. Und noch krasser: Ausgerechnet Seniorinnen und Senioren, die nur selten ein Auto benutzen, können weiterhin ohne regelmässige medizinische Prüfungen auf den Strassen herumfahren.

Das betrifft Seniorinnen und Senioren mit einem gültigen Fahrausweis, die kein eigenes Auto besitzen und ihren Wohnort in einen andern Kanton verlegt haben. In diesen Fällen weiss der neue Kanton meistens nicht, dass diese Eingewanderten einen Fahrausweis besitzen und fordert sie deshalb auch nicht alle zwei Jahre zum Test auf.

Eigentlich müssten Inhaber eines Fahrausweises ihren Umzug innerhalb von 14 Tagen beim neu zuständigen Verkehrsamt melden. Nur: Praktisch niemand, der einen Fahrausweis besitzt, aber kein Motorfahrzeug, meldet das nach einem Kantonswechsel dem zuständigen Strassenverkehrsamt. Damit konfrontiert, sagt Martin Bruder, Leiter Verkehrssicherheit beim Berner Strassenverkehrsamt: «Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Genaue Zahlen gibt es aber nicht, dazu führen wir keine Statistiken.»

Datenbank ist nicht aktuell

Grundlage für die Aufgebote zum obligatorischen medizinischen Test ist das Fahrberechtigungsregister (Faber) mit etwa 5,5 Millionen Datensätzen. «Diese Datenbank ist aus den genannten Gründen nicht immer auf dem aktuellsten Stand», räumt Martin Bruder ein. Trotzdem behauptet Thomas Rohrbach, Mediensprecher im Bundesamt für Strassen, Astra: «Es ist fast nicht möglich, dass jemand mit einer Fahrerlaubnis nicht im Faber geführt wird.»

Das Strassenverkehrsamt des früheren Wohnorts merkt zwar, dass über 70-Jährige nicht mehr im Kanton wohnen, sobald die Aufforderungen zum Gesundheitschecks als unzustellbar zurückkommen. Doch die angeschriebenen Personen sind oft schon vor vielen Jahren weggezogen. «Manche der Einträge sind über 50 Jahre alt. Es gibt Personen, die praktisch alle zwei Jahre umgezogen sind. Da müssen wir uns durcharbeiten», sagt Martin Bruder. Der Ball zum Aufspüren der neuen Adressen liege jeweils beim Strassenverkehrsamt, in dem der Fahrzeugnutzer zuletzt registriert war.

Wird wirklich gesucht und bleibt die Suche erfolglos, können die Verkehrsämter das automatisierte Fahndungssystem des Bundes (Ripol) einschalten oder einen Aufruf im entsprechenden Amtsblatt publizieren. Werden die gesuchten Besitzer von Führungsausweisen auch dadurch nicht gefunden, werde ihnen der Ausweis entzogen, was wiederum im Ripol oder im Amtsblatt eingetragen werde, erklärt Bruder. «Offiziell und rechtlich ist der Entzug damit rechtens. In 90 Prozent der Fälle wissen die betroffenen Lenker aber dann nicht einmal, dass sie nicht mehr fahrberechtigt sind.»

Lösung erst in einem Jahrzehnt

Wie viele Seniorinnen und Senioren ihre Fahrberechtigung auf diese Weise verlieren, weiss niemand. Auch darüber werden keine Statistiken geführt. Bekannt ist einzig, dass im letzten Jahr rund 10'000 Seniorinnen und Senioren ihren Fahrausweis anlässlich einer Kontrolluntersuchung freiwillig abgaben, 6000 davon bei der ersten Untersuchung mit 70 Jahren. Die ungetestete Risikogruppe entgeht dem statistischen Radar.

Das Sicherheitsrisiko, das diese Betagten mit wenig Fahrpraxis darstellen, wird frühestens in zehn Jahren eliminiert. Zurzeit basteln die zuständigen Stellen an einem entsprechenden Projekt: Sie wollen die diversen Register der Schweizer Ämter harmonisieren, damit die Meldepflicht bei Umzügen von Fahrzeuglenkern und Besitzern von Fahrausweisen entfällt. Faber soll dann automatischen Zugriff auf alle relevanten Daten erhalten.

Zwickmühle und Interessenskonflikt

Noch bis Ende 2017 können alle in der Schweiz praktizierenden Ärzte Seniorinnen und Senioren medizinisch testen. Ab 2018 dürfen das nur noch Ärztinnen und Ärzte tun, die dafür amtlich anerkannt sind. Das werden die allermeisten sein. (Hier kann man einen Arzt finden.) Die testenden Ärzte stecken aber in einer Zwickmühle: Einerseits sind sie verpflichtet, negative Testergebnisse an das Verkehrsamt weiterzureichen. Andererseits urteilen sie allenfalls über ihre langjährige Patienten oder Kunden, die sie nicht vergraulen wollen. Die Gefahr von Gefälligkeitsgutachten oder die Weiterreichung an einen anderen Arzt trotz negativem Testergebnis, liegen auf der Hand.

Ein Umstand, der bei Via sicura, dem Handlungsprogramm für mehr Sicherheit, diskutiert wurde. Schlussendlich hätten aber die Vorteile am jetzigen Modell überwogen, sagt Bruder, der mit am Verhandlungstisch sass. «Der Hausarzt kennt seine Patienten und ihre Krankheitsgeschichte am besten.» Ein zweischneidiges Schwert. Die Ärzte würden die Anweisung erhalten, die Patienten bei Interessenskonflikten bereits vor der Untersuchung an einen anderen Arzt, weiterzureichen, sagt Martin Bruder. Als Alternative habe ein Strassenverkehrsamt versucht, einen Arzt für diese Aufgabe anzustellen. Doch verständlicherweise war kein Arzt bereit, jeden Tag stundenlang Routineuntersuchungen der geistigen Wachheit, der Sehtüchtigkeit, der motorischen Beweglichkeit oder der Fähigkeit, den Kopf zum Rückwärtsfahren zu drehen, durchzuführen.

Es stellt sich die Frage, ob es für diese eingespielten, standardisierten Tests überhaupt einen Arzt braucht, der viele Jahre Medizin studiert hat. Zertifizierte Nicht-Mediziner würden für diese Aufgabe wohl genügen.