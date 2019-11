Wie ultrakonservative US-Organisationen ihre Agenda exportieren

Daniela Gschweng / 09. Nov 2019 - Die religiöse Rechte der USA schickt Millionen nach Europa, um ihr Weltbild auch hier zu propagieren.

Sie sind gegen Abtreibung, Sterbehilfe, Frauenrechte und für «traditionelle Werte». In den USA wehren sich fundamentalistische christliche Organisationen selbst dagegen, dass in der Schule die Evolutionstheorie gelehrt wird. Wenn von Fundamentalismus die Rede ist, gehen diese Organisationen aber meist vergessen, dabei haben sie in den USA grossen Einfluss – nicht zuletzt aufgrund vermögender Geldgeber.

Im Namen «traditioneller moralischer Werte» tragen sie ihren «Kulturkampf» auch ausserhalb der USA aus. Seit Jahren unterstützen sie rechtspopulistische Gruppen in Europa und lobbyieren in Parlamenten. Neben Expertise unterstützen sie europäische Organisationen auch mit Geld.

Schätzungsweise 56 Millionen Euro seien von 2008 bis 2017 von ultrakonservativen US-Organisationen an rechtspopulistische Empfänger in Europa geflossen, schreibt das österreichische Magazin «Kontrast» mit Bezug auf «Open Democracy». Seither hätten sich die Summen eher noch erhöht. Inhaltlich überschneiden sich ihre Ziele oft mit der Islam- und fremdenfeindlichen Agenda der europäischen Rechtspopulisten.

Millionen für die «Religionsfreiheit»

«Um die 50 Millionen Dollar im letzten Jahrzehnt» hätten evangelikale US-Organisationen in Europa investiert, schätzt auch der Journalist Adam Ramsey in einer Dokumentation von «3sat Kultur». «Das sind finanzstarke, straff organisierte und disziplinierte politische Organisationen, die daran arbeiten, Rechte für Minderheiten in Europa zurückzudrehen», sagt er. Damit gingen sie im Endeffekt gegen Gleichstellung und Demokratie vor.

Fundamentalistische US-Organisationen haben in zehn Jahren mehr als 50 Millionen Dollar nach Europa geschickt. (Open Democracy) grössere Auflösung

Mehr als ein Dutzend der finanzkräftigen und gut vernetzen US-Organisationen sind in Europa aktiv. Ramsey hat eine der grössten untersucht. Die «Alliance Defending Freedom» (ADF) setzt ihre Ressourcen vor allem in juristischen Auseinandersetzungen ein. Mehr als 2‘000 Anwälte weltweit unterstützen Kläger und Anliegen, die ihre Position repräsentieren und versuchen, Grundsatzurteile zu erstreiten. Zusätzlich lobbyiert die ADF in Parlamenten, auch in Brüssel ist die Organisation aktiv, gemäss Lobbyregister mit dem Ziel der «Verteidigung der Religionsfreiheit». Dazu Stellung nehmen wollte die Organisation allerdings nicht. Auf wiederholte Anfragen von «3sat» antwortete sie nicht.

Der Einfluss der religiösen Rechten nimmt zu

Ramsey hält es für sehr wahrscheinlich, dass ein Grossteil der Graswurzelbewegungen, die gegen Schwulen- oder Frauenrechte protestieren, aus den USA finanziert werden. Der Einfluss fundamentalistischer Christen habe in den letzten Jahren stark zugenommen, sagen auch Vertreter von LGBTQ-Organisationen. Evelyne Paradis, Vertreterin der europäischen Dachorganisation ILGA, führt das zunehmend «toxische Umfeld» sowie die Zunahme von Hatespeech gegen Randgruppen auf ihre Aktivitäten zurück.

Kampagnen zur «Wiederherstellung der natürlichen Ordnung», die beispielsweise das christliche Netzwerk «Agenda Europe» fährt, untergraben so lokale Gesetze und die Menschenrechte. Nach Unterlagen, die 3sat vorliegen, hat «Agenda Europe» das Verbot von Abtreibung, Homosexualität und Sterbehilfe zum Ziel. Das 9-Minuten-Video «Die Armee der Bibeltreuen» lässt sich bis zum 28. Oktober 2020 in der ZDF-Mediathek aufrufen.