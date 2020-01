Psychisch kranke 19-Jährige wird in US-Gefängnis gefoltert

© RNN

Die gefesselte Valentina Gloria in der Sicherheitszelle

Red. / 22. Jan 2020 - Missbräuche und Übergriffe kommen in Gefängnissen vor. Bedenklich ist, wenn die Behörden sie nicht zugeben und nicht eingreifen.

Das entlarvende Video einer Überwachungskamera wurde bereits im Juli 2019 publik. Doch die Tortur ging weiter. Die im Februar 2019 im US-Bundesstaat Arizona eingesperrte 19-jährige Valentina Gloria blieb bis im Oktober in einer Sicherheitszelle häufig an ein Bett gefesselt. Gloria leidet unter Autismus, bipolaren Störungen und Schizophrenie. Das Gefängnis war dafür überhaupt nicht eingerichtet.

Am 17. Januar 2020 verbreitete «The Real News Network» das Video erneut, zusammen mit Aussagen der Mutter. Und die inzwischen aus dem Gefängnis Entlassene erzählt einige Erlebnisse erstmals selber aus einer stationären Klinik.

Die begangene Straftat: Während eines Anfalls spuckte sie einen Polizisten an. Wegen dieses einzigen Anklagepunkts wurde sie acht Monate lang in einem Sicherheitsgefängnis für Männer eingesperrt und – häufig in einer Sicherheits-Isolationszelle – wie ein Tier behandelt. Dank des herausgeschmuggelten Videos einer Überwachungskamera kamen diese Behandlungsmethoden an die Öffentlichkeit. Polizei und Gefängnisverantwortliche haben die Echtheit des Videos nicht bestritten. Doch bis heute kam es zu keiner Entschuldigung, geschweige denn zu einer Anklage gegen das handelnde Personal und deren Vorgesetzte.

Die wichtigste Szene zeigt, wie das Aufsichtspersonal die an ein Bett gefesselte Gloria zur Toilette gehen liess:

Aussagen von Glorias Mutter:

Nach ihrer Freilassung äusserte sich Valentina Gloria aus einer stationären Pflegeanstalt wie folgt: