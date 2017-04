Die «unrentable Wasserkraft» – wo denn?

Hanspeter Guggenbühl / 26. Apr 2017 - Wasserkraft sei unrentabel, behauptet die Stromlobby und fordert Subventionen. Verfügbare Zahlen lassen daran zweifeln.

Die UREK des Nationalrats lehnte diese Forderung gestern Dienstag zwar ab, nachdem der Präsident der Berner BKW, BDP-Nationalrat Urs Gasche, die von der Konkurrenz ausgeheckte Prämie als «unehrlich» bezeichnet und dezidiert bekämpft hatte. Als Alternative beantragt die UREK nun ein Modell, das die angeblich hohen Kosten der Wasserkraft ebenfalls zu einem höheren Anteil den in der Grundversorgung gefangenen Kleinverbrauchern anrechnet. Wie sich dieses Modell genau auswirkt, bleibt offen, weil die Kommission die Umsetzung weitgehend dem Bundesrat überlässt. Das Modell ist also intransparent und damit ebenso «unehrlich» wie jenes von Axpo und Co. Sicher ist nur: Auch daraus resultiert eine zusätzliche Stützung der Wasserkraft.

Keine.

Die grossen Stromkonzerne, die Subventionen wegen (angeblich!) unrentablen Wasserkraftwerken fordern, besitzen namhafte Beteiligungen an unrentablen Atom-, Gas- UND KOHLEkraftwerken, genauer gesagt. (Bei der Diskussion um die Atomausstiegsinitiative wurden die Verfechter dieser Absichten aber nicht müde, vor Kohlestromimporten zu warnen, http://bit.ly/Wendehälse.)

Die BKW hat sich zum Beispiel in den fetten Jahren am neuen Kohlekraftwerk in Wilhelmshaven beteiligt, mit 33% oder 240 Megawatt. Insgesamt strebte die BKW 900 MW Kohlestromkapazität an. Gasche ist seit 2002 BKW-Verwaltungsrat und es ist nicht bekannt, dass er sich gegen diese Pläne gestemmt hätte — im Gegenteil. Hätten engagierte Aktivisten in Deutschland und der Schweiz die weiteren Kohleprojekte der BKW nicht gestoppt, wäre auch das Berner Energienunternehmen ein Sanierungsfall. Gasche hat im Grunde mit seiner Kritik recht, denn die andere Frage als die Richtigkeit oder Falschheit der Behauptung die Wasserkraftwerke seien unrentabel ist diese: Ist es korrekt, Unternehmen staatlich zu stützen, nur weil diese sich verspekulierten und das erst noch mit Investitionen in äusserst zweifelhafte Kraftwerke? Ein Hauch von Selbstkritik würde Herrn Gasche darum besser anstehen, als nur berechtigte Kritik an den schamlosen Forderungen der Stromwirtschaft. Dasselbe kann übrigens über Doris Leuthard gesagt werden (http://bit.ly/luegenminist).

Peter Vogelsanger, am 26. April 2017 um 12:57 Uhr