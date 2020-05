Kaum jemand spricht über die Finanzierung der Corona-Folgen

Urs P. Gasche / 12. Mai 2020 - Milliarden werden aus dem Hut gezaubert. Wer sie zurückzahlen soll, bleibt offen. Eine Mikrosteuer wollen weder Linke noch Grüne.

«An den Kosten werden wir noch Jahre zu kauen haben», erklärte Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank, in der «Sonntags-Zeitung» vom 10. Mai. Und Finanzminister Ueli Maurer klagte in der NZZ vom 29. April: «Mir ist es nicht mehr wohl in meiner Haut.» Schon jetzt sei klar, dass «wir Steuern und Lohnbeiträge ... erhöhen müssen, um die Sozialwerke zu sichern». Und «ab 2022 könnte ein grösseres Sparpaket zum Thema werden».

Sparen wird das mehrheitlich bürgerliche Parlament kaum bei den Milliarden für neue Kampfflugzeuge. Im Vordergrund stehen vielmehr ein höheres Rentenalter und ein Abbau von Sozialleistungen. Die Entwicklungshilfe wird wieder in Frage gestellt und ein Abbau von Umwelt- und Klimaauflagen gefordert werden.

SP schlägt höhere Steuern für Reiche und für Erben von mehr als zehn Millionen vor

Linke und Grüne unterstützen die grosszügigen finanziellen Hilfen für die Wirtschaft. Wegen der Milliardenausgaben und des Lockdowns «steuern wir auf eine katastrophale Situation zu», meinte zwar SP-Präsident Christian Levrat. Doch er würde allen Einwohnern noch zusätzlich je 200 Franken auszahlen lassen, «um die Gastronomie und den Tourismus zu unterstützen», erklärte Levrat im Tages-Anzeiger vom 24. April.

Zur Finanzierung des Milliarden-Mannas schlägt Levrat höhere Steuern für Einkommen von über 300'000 Franken, eine höhere Bundessteuer sowie eine Erbschaftssteuer auf Geerbtes von über zehn Millionen vor – «nur so lange», schränkt er ein, «bis wir wieder finanziell auf sicherem Boden sind». Man kann gespannt sein, wie Levrat für diese Vorschläge im Parlament eine Mehrheit zimmern will.

Die ganze Finanzbranche dagegen will der SP-Chef offensichtlich ungeschoren lassen, obwohl die Banken zu den Corona-Gewinnern gehören. UBS, Credit Suisse und grosse Kantonalbanken wiesen von Januar bis Ende März hohe Gewinne aus. Die Nationalbank subventioniert die Finanzbranche mit künstlich tiefen Zinsen und gewährt ihnen «eine Reihe von regulatorischen Erleichterungen», wie Nationalbank-Präsident Jordan erklärte. Das spottbillige Geld nutzen Grossbanken auch für kurzfristig lukrative Spekulationsgeschäfte mit Derivaten und dergleichen.

Vorschlag einer temporären Mikrosteuer auf Finanztransaktionen

Der Vorschlag einer rasch einzuführenden temporären Mikrosteuer auf allen elektronischen Geldtransfers kam Mitte April von den Initianten der Volksinitiative zur Einführung einer Mikrosteuer auf allen elektronischen Geldtransaktionen. Diese Mikrosteuer soll mittelfristig vor allem die heutige bürokratische und unsoziale Mehrwertsteuer vollständig ersetzen.

Eine leicht abgespeckte «Corona-Mikrosteuer» könnte die riesigen Löcher stopfen, welche die Corona-Epidemie in den Haushalten von Bund, Kantonen, Firmen und Selbständigen reisst. Die vorgeschlagene zeitlich begrenzte Mikrosteuer könnte innerhalb von nur drei Monaten einen Ertrag von bis zu zwanzig Milliarden Franken bringen, schätzen die Initianten.

Der Zürcher Finanzprofessor Marc Chesney, Mitinitiant der Mikrosteuer-Initiative, analysiert die Lage wie folgt:

«Die Zahl der Kurzarbeitenden, der Konkurse und der Arbeitslosen steigt, während die Finanzspekulation wie gewohnt und im grossen Stil weitergeht. Die Wetten auf die Insolvenz von Unternehmen und sogar von Ländern nehmen international zu. Enorme Summen werden eingesetzt und gigantische und schamlose Gewinne erzielt.»

Eine Mikrosteuer von beispielsweise mickrigen 0,1 Prozent auf jeder Transaktion dieser Finanzakteure (je 0,05 Prozent beim Zahlenden und beim Empfänger) würde die enormen Kosten der Krise besser verteilen. Die Coronakrise sei eine «ideale Gelegenheit, um die Mikrosteuer in der Praxis zu testen», meinte Chesney.

Fast alle Parlamentarier der SP, Grünen und GLP schweigen oder äussern Bedenken

Eine Infosperber-Umfrage bei fast allen National- und Ständeräten der SP, der Grünen und der GLP ergab, dass eine Mikrosteuerfinanzierung der Corona-Kosten bei ihnen keine Chance hat. Nur acht dieser Parlamentarier haben kurz Stellung genommen (siehe ganz unten).

«Ich bin enttäuscht, aber nicht überrascht», sagt Jacob Zgraggen, früheres Mitglied der Geschäftsleitung der Bank Julius Bär und Mit-Initiator der Mikrosteuer-Initiative. Allerdings wäre eine kurzfristige Umsetzung «kompliziert», räumt er ein, weil Finanzflüsse, auf denen heute die Mehrwertsteuer erhoben wird, von der Corona-Mikrosteuer ausgenommen werden sollten.

Auch Vermögensverwalter Felix Bolliger, der die Idee einer Mikrosteuer entwickelt hatte, bedauert die flaue Reaktion. «Die automatische Mikrosteuer ist eine schmerzfreie Steuer auf dem gesamten Zahlungsverkehr. Sie könnte Geldmittel zur Überbrückung der Covid-geschädigten Wirtschaft generieren, ohne dem Staat einen neuen Schuldenturm aufzuzwingen.»

Im aufgeblähten Finanzsektor gebe es beispielsweise allein für die Schweiz bei den Derivatsgeschäften 1,36 Billionen offene Positionen. Skeptiker der Mikrosteuer hätten vielfach keine Vorstellung von der «Enormität des Finanzsektors». Sie würden an den Lippen der «etablierten» Experten hängen und hätten wenig Ahnung davon, was etwa «leveraged short selling» sei. Leider würden die Mechanismen des heutigen Finanzsektors weder analysiert noch hinterfragt.

____________________

Eingegangene Stellungnahmen der Parlamentarier

Infosperber hatte folgende Frage gestellt:

Könnten Sie sich vorstellen, eine sofortige, zeitlich begrenzte Mikrosteuer auf allen elektronischen Geldtransaktionen, die nicht der Mehrwertsteuer unterliegen, zu unterstützen?

Bruno Storni, Nationalrat SP Tessin

«Ja, habe schon davon gelesen, kenne aber nicht viel davon, da ich mehr in anderen Bereichen politisiere.»

Tamara Funiciello, Nationalrätin SP Bern

«Grundsätzlich unterstütze ich die Idee. Was ich nicht unterstütze, ist der Ersatz all dieser Steuern – vor allem nicht zeitgleich. Das finde ich falsch und auch gefährlich. Die Planungssicherheit wäre nochmals um einiges schwieriger.»

Yvonne Feri, Nationalrätin SP Aargau

«Ich finde die Mikrosteuer seit längerer Zeit ein spannendes Projekt und habe mich bereits mehrmals mit Oswald Sigg darüber unterhalten. Warum nicht gleich definitiv einführen? Ja, ich kann mir vorstellen, so etwas zu unterstützen. Wer/wie bringen Sie das auf die politische Ebene?»

Beat Jans, Nationalrat SP Basel

«Ich halte die Finanztransaktionssteuer für ein sehr interessantes Instrument, das längst weltweit hätte eingeführt werden müssen. Ich habe allerdings Fragen dazu, welche ich auch schon mündlich an Herrn Chesney gestellt hatte, ohne eine befriedigende Antwort zu erhalten.

Wie ergiebig ist die Finanz-Mikrosteuer? Das hohe Ertragspotential, das ihr zugeschrieben wird, hat meines Erachtens vor allem damit zu tun, dass der Handel heute hochfrequent im Mikrosekundentakt abläuft. Die Gewinne, die pro Transaktion gemacht werden, sind sehr klein. Bei einer Besteuerung würden die Trader ihre Algorithmen umprogrammieren. Das Handelsvolumen würde einbrechen. Wie viel bliebe dann noch übrig? Könnte man dann immer noch Milliarden generieren? Ich habe da ganz grosse Zweifel. Wie wird die Steuer vollzogen? Wie kommen die kantonalen Steuerbehörden an die Informationen zur Steuererhebung? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es möglich ist diese Vollzugsaufgabe schnell und rechtssicher auf die Beine zu stellen.»

Corina Gredig, Nationalrätin GLP Zürich

«Spannend als Gedankenexperiment, aber praktisch nicht umsetzbar. Wir können nicht rasch eine Steuer einführen, ohne die kollateralen Schäden und Auswirkungen auf das ganze Steuersystem zu analysieren. Führen wir eine solche Steuer nur in der Schweiz ein, gibt es vor allem einen Effekt: Teile des Finanzsektors zügeln ihre Tätigkeiten an Orte, wo es keine solche Steuer gibt.»

Melanie Mettler, Nationalrätin GLP Bern

«Ich habe mich noch nicht im Detail mit der Mikrosteuer auseinandergesetzt. Ich finde aber die Idee einer Mikrosteuer schon seit meiner Studienzeit sehr spannend. Kurzfristig, mit dem Ziel einer Umsetzung innert weniger Monate, sehe ich vor allem Hindernisse bei der technischen Umsetzung: Es bräuchte einen Standard und Softwareinvestitionen für die Verarbeitung der Daten seitens Banken und Steuerverwaltungen, die ich als nicht ganz trivial ansehe. Aber zur Bewältigung der Coronaschulden, wie Sie das vorschlagen, wäre ja grundsätzlich nicht eine Umsetzung innert Monaten nötig.»

Katharina Prelicz-Huber, Nationalrätin Grüne Zürich

«Ich könnte mir vorstellen, den Vorschlag zu unterstützen.»

Christophe Clivaz, Nationalrat Grüne Wallis

«Oui je pourrais soutenir à titre personnel cette proposition pour un financement supplémentaire temporaire. Concernant l’initiative qui vient d’être lancée, je suis plus réservé mais je dois encore étudier le dossier.»

************************************************

Infosperber-DOSSIER zur Mikrosteuer:

************************************************