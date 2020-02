Katholische Kirche will ihre Moral allen diktieren

Urs P. Gasche / 25. Feb 2020 - Neustes Beispiel: Niemand zwingt Katholiken, aktive Sterbehilfe zu leisten. Doch die Kirche will, dass auch niemand sonst es tut.

In Portugal will das neu gewählte Parlament die aktive Sterbehilfe erlauben. Ausschliesslich Personen, die urteilsfähig, aber schwer krank sind, sollen ihr Recht auf ein würdevolles Sterben wahrnehmen können. Nur noch der Staatspräsident könnte gegen das vom Parlament in erster Lesung verabschiedete Gesetz ein Veto einreichen oder den Obersten Gerichtshof anrufen. Dort ginge es um die Interpretation eines Verfassungsartikels, der das menschliche Leben als unverletzlich garantiert.

Portugal wäre das erste mehrheitlich katholische Land, das Schwerkranken auf Verlangen Sterbehilfe erlaubt. Es gebe nicht nur das Recht auf ein würdevolles Leben, sondern auch ein Recht auf ein würdevolles Sterben, argumentierten die regierenden Sozialdemokraten.

Widerstand der Katholische Kirche

Obwohl das Gesetz allen Schwerkranken die Wahl lässt, ob sie von diesem Recht auf Sterbehilfe Gebrauch machen, und keine Katholikin und kein Katholik gezwungen wird, Sterbehilfe in Anspruch zu nehmen, wehrt sich die katholische Kirche in Portugal vehement gegen das neue Gesetz. Für den Fall, dass weder der Präsident noch der Oberste Gerichtshof das Gesetz verhindern, hat die katholische Kirche zusammen mit anderen konservativen Kreisen und Vertretern der Ärzteschaft ein Volksreferendum angekündigt.

Noch vier Tage vor der Abstimmung im Parlament hatte der Bischof von Porto, D. Manuel Linda, in seiner Sonntagspredigt gegen das Gesetzesvorhaben gewettert. Das Gesetz verstosse gegen das fünfte Gebot «Du sollst nicht töten».

Anders argumentierten Mitglieder der Kommunistischen Partei. Nach Angaben der NZZ begründete Antonio Filipe, Sprecher der PK, die Ablehnung wie folgt: «Wir diskutieren, ob ein Staat, der vielen seiner Bürger ein Leben in Würde verwehrt, einen würdevollen Tod erlauben soll.»

Laut einer repräsentativen Meinungsumfrage befürwortet die Hälfte der Einwohner die aktive Sterbehilfe, 26 Prozent lehnen sie ab und 24 Prozent zeigten sich unentschlossen.

Fundamentalisten wollen ihre absoluten Wahrheiten auch allen anderen aufzwingen

Fundamentalisten unter den Christen, Muslimen oder Hindus neigen dazu, ihre vermeintlich einzig richtigen Moral- und Wertvorstellungen als allgemeingültig auch bei allen anderen durchzusetzen. Das wird überall dort ersichtlich, wo Fundamentalisten am Hebel der Macht sind. Dort beschneiden sie Freiheiten der Einzelnen auch dann, wenn das Ausüben dieser Freiheiten niemandem weh tut.

Gegen die heute bei uns etablierten Menschen- und Freiheitsrechte hatte sich die Katholische Kirche gewehrt, so lange sie konnte. Sie lehnte die Gleichberechtigung von Mann und Frau ab, ächtete Homosexuelle und setzte Verhaltensregeln durch, die ihrem gestörten Verhältnis zur Sexualität entsprachen. Noch immer versucht das die Kirche dort, wo sie die Macht dazu hat. Und das Gleiche tun fundamentalistische Muslime in Ländern, in denen sie an der Macht sind.

Das Recht eines Menschen, selbst zu entscheiden, wann und wie er sterben möchte, ist Teil des Selbstbestimmungsrechts, das die Europäische Menschenrechtskonvention EMRK allen Menschen in Europa garantiert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte EGMR hat dies am 20. Januar 2011 ausdrücklich bestätigt.

