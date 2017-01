Hier die Chefs. Dort das Volk.

Die Unternehmenssteuerreform ist ein spätes Weihnachtsgeschenk an 24'000 ausgewählte Unternehmen der global orientierten A-Schweiz.

upg. Klaus J. Stöhlker, 75, nennt die kleine reiche herrschende Schicht die «A-Schweiz». Seit langem dient er selber dieser A-Schweiz als PR-Mann und verdient an ihr. Er legt hier dar, warum die Unternehmenssteuerreform, über die wir am 12. Februar abstimmen, ausschliesslich der A-Schweiz diene.

Ich müsste für die Steuerreform (USR III) stimmen, denn ich kann dann mit einem Beitrag zu steigenden Aktienkursen und stabilen Dividenden rechnen. Ganz wie ich Donald Trump eigentlich nicht verurteilen kann, denn seit er die Mauer gegen Mexiko bauen will, steigen meine Aktien vom LafargeHolcim-Konzern, der dort viel Zement verkaufen will.

USR III, die am 12. Februar zur Abstimmung kommt, ist ein spätes Weihnachtsgeschenk an 24’000 ausgewählte Firmen der global orientierten A-Schweiz. Die Bundesverwaltung, angeführt vom ehemaligen Bauernsekretär Ueli Maurer, rechnet dafür mit stabilen und nach 2020 wieder steigenden Steuereinnahmen. Staatssekretär Serge Gaillard, vormals Gewerkschafts-Ökonom, schweigt dazu.

Die Mehrheit der kantonalen Regierungen kalkuliert in die gleiche Richtung. Der Zürcher SVP-Regierungsrat Ernst Stocker steht, leicht schwankend, in Mannestreue zu seinem SVP-Kollegen Maurer als Finanzminister. Den grössten Teil der Rechnung gibt er ohnehin an die 160 Zürcher Gemeinden weiter.

Die SP-Regierungsrätin Eva Herzog in Basel-Stadt hat gar keine Alternative, als USR III zuzustimmen, wird ihr Stadtkanton doch von genau diesen Unternehmen regiert, die davon profitieren. Sonst hat Basel-Stadt nur einiges an Gewerbe, wenig Mittelstand und viele Armutsbürger, die von Sozialleistungen leben.

Nicht viel anders geht es Pascal Broulis, dem Finanzchef der Waadt in Lausanne. Sein Kanton lebt finanziell von den Konzernen (Nestlé, Philipp Morris, Vale und vielen anderen). Das Waadtländer Gewerbe, wie das Genfer auch, ist magersüchtig. Die Bauern und Winzer leben vom Staat.

Bei einem Ja zu USR III ist die personell kleine A-Schweiz der Gewinner, die 96% B-Schweizer können nur hoffen, dass vom Tisch der neuen «Gnädigen Herren», die zu drei Vierteln aus dem Ausland stammen, etwas für sie abfällt. Das Schweizer Kapital hat sich dem angeschlossen.

Damit wächst, wie in den beiden Grossbanken auch, das Misstrauen des Volkes gegen «die da oben», die sich von Kommunikationschefs und Juristen nach aussen schützen lassen. Bankpersonal kann man verlagern und entlassen, aber ein Volk kann man nicht von heute auf morgen auswechseln, es sei denn durch den Import von Zuwanderern; aber das braucht Zeit.

Das Schweizer Volk, wie es in der Bundesverfassung mit seinen Rechten beschrieben wird, sieht sich einer Situation gegenüber, wo sich seine Lage laufend verschlechtert. Die AHV kriselt jetzt dauerhaft und bedroht damit die Zukunft erheblich. Die Banken zahlen schon lange keine Zinsen mehr und drängen ihre Kleinkunden in riskante Operationen.

Die Kosten für Krankenversicherungen sind für 20 Prozent des Volkes nicht mehr tragbar und werden vom Steuerzahler übernommen. Der neue Lehrplan 21 baut kaum noch Wissen bei den Schülern auf, sondern jongliert mit «Kompetenzen», beispielsweise jene, einen Computer und die IT richtig zu nutzen.

Post und SBB verschlechtern und verteuern laufend ihre Dienstleistung, ganz wie die SRG auch, die mit Fussball und «Aeschbi» ihr Volk sucht. Kritische Fragen sind des Teufels.

Wer clever ist, entzieht sich dem durch geplante Flucht. Das Volk, weil verängstigt und illoyal, bietet keinen Halt, weshalb sich die letzten Vertreter der SP in die Stuben der Beamten, Verwaltungen und Hochschulen zurückgezogen haben. Das Volk, gewohnt zur SVP zu fliehen, sieht auch in Christoph Blocher nur noch einen alternden Helden, dessen neue Partei-Elite einem Don Quichottischen Hofstaat gleicht, der gegen Windmühlen kämpft.

Die 43jährige Präsidentin der FDP Schweiz, Petra Gössi, im Begriff, ihrer Partei ein neues KMU- und Gewerbeprofil zu verpassen, setzt sich hingebend dafür ein, die von Franz Steinegger in den Niedergang getriebenen Freisinnig-Liberalen vor dem Untergang zu retten. Noch ist sie aber weit davon entfernt, ihre Partei, die FDP-Bundesräte oder grössere Teile des Wahl- und Stimmvolks im Griff zu haben.

Die Schwäche der bürgerlichen Parteipräsidenten ist kein gutes Zeichen für die am 12. Februar beginnende Zeit des Sturms, wie dies für 2017 kennzeichnend sein wird.

«Run baby, run», habe ich schon vor fünf Jahren als Motto herausgegeben, die Herrschaft der Wenigen kommen sehend. Der Roman «1984» von George Orwell ist in den USA jetzt ein Renner. Ich empfehle, ihn erneut zu lesen, und vielleicht auch «Die Kritik der zynischen Vernunft», das wieder hoch aktuelle Buch von Peter Sloterdijk.

------

Dieser Kommentar erschien am 27. Januar auf Inside Paradeplatz.