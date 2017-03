Ministerin parodiert Trump

Barbara Marti / 13. Mrz 2017 - Schwedische Ministerin veröffentlichte ein Foto, das an ein Foto von Donald Trump erinnert. Das Bild schlug rasch hohe Wellen.

Die schwedische Vize-Premierministerin und Klimaministerin Isabella Lövin (Grüne) unterzeichnet, umgeben ausschliesslich von Mitarbeiterinnen, einen Gesetzesentwurf zum Klimaschutz. Die Parallelen dieses Fotos zu einem Foto, das Donald Trump umringt von Männern zeigt, sind offensichtlich. Doch Lövin blieb gegenüber dem englischsprachigen schwedischen Portal «The Local» diplomatisch: «Letztendlich ist es Sache des Publikums, das Foto zu interpretieren.» Sie habe mit dem Foto lediglich zeigen wollen, dass Schweden im Klimaschutz eine Führungsrolle übernehmen wolle.

«Seitenhieb auf Trump»

Das Foto von Lövin hat in den sozialen Medien rasch hohe Wellen geschlagen. Auf Facebook schrieb eine Userin, es sei erstaunlich, dass dieses Bild so viele Reaktionen auslöse: «Weshalb ist es so schwierig, ein Bild ausschliesslich mit Frauen zu sehen und nicht schwierig, ein Bild ausschliesslich mit Männern zu sehen?». Für andere ist das Foto ein «guter Seitenhieb» gegen Donald Trump oder ein «wunderbares Bild».

Vorlage von Trump

Die Parallelen zu einem Foto von Donald Trump sind offensichtlich. Dieses zeigt, wie der neue US-Präsident umringt von weissen Männern das Anti-Abtreibungs-Dekret unterzeichnet. Die Botschaft: Eine Gruppe

Umringt von weissen Männern unterzeichnet Donald Trump das Anti-Abtreibungs-Dekret (Bild BBC).

von weissen Männern bestimmt über das Schicksal von Millionen Frauen auf der ganzen Welt. Denn mit dem Dekret strich Trump weltweit Gelder für Organisationen, die Frauen in Abtreibungs- und Schwangerschaftsfragen beraten. In den sozialen Medien wurde dieses Bild mehrheitlich kritisiert. Auf Twitter kommentierte ein Nutzer: «So lange du lebst, wirst du niemals ein Foto von sieben Frauen sehen, die ein Gesetz unterschreiben, das Männern sagt, was sie mit ihren Fortpflanzungsorganen machen dürfen.»

----------------------------------

Dieser Beitrag erschien in der Internet Zeitung «FrauenSicht».