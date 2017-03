9/11-Jijackers könnten weiter in die USA einreisen

© cc

Flugzeugentführer und Terroristen von 9/11: Keiner kam aus einem mit Einreisesperre belegten Land

Urs P. Gasche / 07. Mrz 2017 - Trumps Einreisesperre verschont die Saudis, obwohl diese Terroristen finanzieren und in die 9/11-Anschläge verwickelt waren.

Einen Grund für das Verschonen von Saudi-Arabien, Ägypten und den Emiraten sieht Rechtsprofessor Richard W. Painter der Universität von Minnesota darin, dass das Trump-Imperium in diesen Ländern gute Geschäfte gemacht hat und immer noch macht. Der Vizepräsident der « Citizens for Responsibility and Ethics in Washington » meinte in der New York Times vom 31. Januar etwas überspitzt: «Offensichtlich dürfen Menschen aus Ländern, mit denen die Trump-Gruppe Geschäfte betreibt, frei in die USA reisen und wieder zurück. Dagegen riskieren Einwohner aus Ländern, die sich keine solchen Geschäfte leisten können, an den Flughäfen festgehalten und wieder nach Hause geschickt zu werden – selbst wenn sie dort an Leib und Leben bedroht sind.»

Urs P. Gasche schreibt: «Trumps Einreisesperre verschont die Saudis, obwohl diese Terroristen finanzieren und in die 9/11-Anschläge verwickelt waren. …. Fünfzehn der 9/11 Flugzeugentführer und Terroristen waren Saudis.» Einen Grund für das Verschonen von Saudi-Arabien ist, sind die guten Geschäfte Trumps und der USA besonders mit Saudiarabien.



Doch haben die 15 Saudis wirklich die vier Flugzeuge entführt und zwei Apparate in die beiden Wolkenkratzer des World Trade Center in New gesteuert, ein Apparat in das Pentagon in Washington und ein Flugzeug in Shanksville zum Absturz gebracht? Welche Rolle haben diese saufenden und kiffenden Islamisten am 11. September 2001 gespielt, waren es wirklich die Täter oder sonst nützliche Idioten?



Der Pilot Niki Lauda hat schon vor Jahren gesagt, es sei unmöglich für nicht ausgebildete Piloten ein Passagierflugzeug zielgenau in einem Kurvenflug in die zwei Wolkenkratzer des World Trade Center in New York zu steuern, und noch schwieriger sei es eine Maschine im Tiefflug in das Pentagon in Washington zu leiten.



Siehe: 11 Jahre Terror(f)lüge - G. Jauch und N. Lauda

Verschwörungstheoretiker? https://www.youtube.com/watch?v=O4HxIG4PziA



Elias Davidsson hat in seinen Büchern und jetzt im Buch «Psychologische Kriegsführung und gesellschaftliche Leugnung» (Zambon Verlag, Frankfurt am Main. Januar 2017) die Frage der Täterschaft der Saudis untersucht und konnte keine Beweise für dieTäterschaft der Saudis, von Atta und Co. finden.

Heinrich Frei, am 07. März 2017 um 13:14 Uhr