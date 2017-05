Ueli Steck – ein Gewinn für den Alpinismus?

© EFG

Gesuchtes Risiko – in wessen Interesse? Ueli Steck solo.

Walter Aeschimann / 14. Mai 2017 - Zum Tod von Ueli Steck – eine kritische Einordung seiner Leistungen und seines Einflusses auf die Entwicklung des Alpinismus.

Ueli Steck ist tot. Der Profialpinist und gelernte Zimmermann aus Ringgenberg BE kam mit 41 Jahren am Sonntagmorgen, 30. April 2017, zu Tode. Er verunfallte nach bisheriger Sprachregelung auf einer Trainingstour am Nuptse, einem Siebentausender zwei Kilometer südwestlich des Mount Everest.

Die Nachricht verbreitete sich wie eine Explosion. Wogen der Gefühle und tiefe Betroffenheit in den Medien, und gemäss denen, auch weltweit bei den Menschen. Der Tages-Anzeiger publizierte sofort und mit Stolz, das letzte Interview mit ihm geführt zu haben. Er stellte dieses sogleich wieder prominent ins Netz und füllte mit zentnerschwerem Pathos Seite zwei und drei der Printausgabe. Über den «Tod eines Unsterblichen», über einen «Forscher im Grenzbereich zwischen Leben und Tod», der «für uns Daheimgebliebene von dort berichtete, wo kein Wissenschaftler mit Messmethoden oder Intellekt hinkommen konnte», schrieb ein Alpin-Spezialist. Seine «körperlichen und geistigen Höhenflüge führen zu Erlebnissen von fast spiritueller Dimension» und mache sie «für die zu Hause gebliebenen zur Inspiration», stand an gleicher Stelle in einem anderen Text.

Ein Medienhype sondergleichen

Ueli Steck «verschob Grenzen», liess sich Bundesrat Guy Parmelin im Blick zitieren. Er «machte das schier Unmögliche möglich», stand in der FAZ. «Ueli, Ruhe in Frieden!», trauerte Spiegel online, inspiriert vom «Berg-Heil!»-Vokabular. In der NZZ schliesslich steht, dass die Solobegehung der Annapurna-Südwand, die nicht einmal bestätigt ist, «weit entfernt von herkömmlichen Massstäben» gewesen sei. Vergleichbare Würdigungen liessen sich aus Dutzenden von Artikeln zitieren. Texte, ekstatisch voll mit Schwärmerei, ohne Distanz und analytische Substanz.

Den einzig interessanten Text - immerhin – publizierte wiederum der Tagi. Der Autor, wohl Nicht-Alpinist und leicht genervt über den undifferenzierten Medienhype, diagnostizierte bei Steck eine «asketische Biederkeit» und vermochte «keinerlei Hinweise auf eine spirituelle Dimension erkennen. (...) diese Hast am Berg, das hat doch etwas Unsympathisches». Er traf den Kern der Sache. Man darf sich vielleicht einzig fragen, ob er im Nachhinein berufen war, den Toten so zu kritisieren, wenn er Zeit seines Lebens in der Thematik geschwiegen hat.

Ueli Stecks Leiche wurde am 4. Mai 2017 im Kloster von Tengboche, Nepal, unter Anwesenheit seiner Frau und naher Angehöriger eingeäschert und bestattet.

Ein differenzierterer Blick ist überfällig

Nach der medialen Eruption scheint es an der Zeit, eine differenziertere Einordnung vorzunehmen. Wie konnte es dazu kommen, dass ein professioneller Alpinist im Tod zum Helden wird und wie ein globaler Wohltäter und Erlöser gefeiert wird?

Ueli Steck war ein feiner Mensch. Er war keine charismatische Persönlichkeit. Er war vorab ein hervorragender Alpinist. Aber in der Schweiz gibt es ein Dutzend, auf der Welt wohl hundert, die sich alpinistisch auf einem ähnlichen Niveau bewegen. Etliche sind technisch besser. Vom «weltbesten Alpinisten» zu sprechen ist deshalb Unsinn, weil diese Kategorie nicht messbar und eine reine PR- und Medienerfindung ist. Vor diesem Hintergrund gilt es auch ein anderes Missverständnis auszuräumen. Steck war kein Alpinist, auch kein Abenteurer, sondern ein professioneller Hochleistungssportler. Spätestens seit er 2007 zum ersten Mal die Heckmair-Route der Eiger-Nordwand in Rekordzeit durchstiegen hatte, dienten ihm die Berge vorab als Sportstadion und als Kulisse für PR-Inszenierungen. Eis und Fels waren der playing ground, Pickel und Steigeisen die Sportgeräte.

Extremsport ist vor allem auch Business

Damals begab sich Steck in die Abhängigkeit der Industrie und setzte sich deren Marktbedingungen aus. Während andere, hervorragende Alpinisten, diese Entwicklung kritisieren und sich ihr bewusst entzogen, kletterte Steck seit zehn Jahren meist in jenen Gegenden, die Medien und Sponsoren interessieren und eine breitere Öffentlichkeit vom Namen her auch kennt: Eiger-Nordwand und Mount Everest. Dadurch entglitt ihm die Kontrolle über seine Tätigkeit. Aus Steck wurde die «swiss machine», ein marktkompatibles, einträgliches Kunstprodukt, eine Pop-Ikone der Sehnsuchtsindustrie, assistiert von PR-Journalisten der Outdoorbranche.

In der öffentlichen Wahrnehmung galt Todesnähe fortan als intensives Leben, nicht als elende Schinderei. Das höchste Risiko erschien nicht mehr als (selbst)zerstörerischer Grenzgang, sondern als begehrenswert. Zum ritualisierten Jargon gehörte auch das Scheitern, das den Tod bedeutet und dass er - frei von Sponsoring-Zwängen - sein «eigenes Ding» durchziehen könne. Das war vor Steck schon so, aber niemals mit dieser medialen Aufmerksamkeit und derart professionell vermarktet.

Alpinismus – auf dem richtigen Weg?

Der Alpinismus entwickelte sich mit Steck in eine «neue Dimension», wie einige richtigerweise, aber mit falschen Prämissen schrieben. Sponsoren und Medien unterwarfen den Alpinismus dem Primat der Leistungsmaximierung um jeden Preis. Zeiteinheit pro gelaufener Höhenmeter war das einzige Kriterium für alpinistische Qualität und ökonomische Verwertbarkeit. Die mediale Fixierung auf den Rekord führte nicht zuletzt dazu, dass jeder professionelle Alpinist sich in das Marktsegment des ‚Speed-Kletterns’ begeben musste, wollte er Aufmerksamkeit erlangen und etwas Geld verdienen. Das hemmte den kreativen Prozess in Eis und Fels. Die alpinistische Entwicklung stagnierte in den letzten Jahren. Das war sicher nicht die Schuld von Steck und wohl kaum bezweckt. Aber er war der prominenteste Vertreter dieser Hatz am Berg. Die EFG International, eine Privatbankengruppe mit Sitz in Zürich als Hauptsponsor und mehr als ein Dutzend Official Sponsors und Suppliers dankten ihm das Engagement mit grösseren finanziellen Zuwendungen.

Man kann diesen Verlauf in einer leistungsorientierten Welt durchaus begrüssen und für einen Fortschritt halten. Man kann es auch anders sehen. Wer professionellen Sport betreibt und damit viel Geld verdient, sollte sich aber dessen Kriterien unterordnen. Das hat Steck zuletzt oft nicht mehr getan.

Unbestätigte Superleistungen

Am offensichtlichsten wohl, als er im Oktober 2013 die erste Solobegehung der Annapurna-Stüdwand (8091 m) vermeldete, 28 Stunden für Auf- und Abstieg. Die Medien feierten die Leistung als Quantensprung des Alpinismus. Für die Richtigkeit der Leistung lieferte er aber keinerlei Beweis. Seit einigen Jahrzehnten ist es jedoch üblich, alpinistische Taten materiell zu belegen, sonst werden sie nicht anerkannt. Steck wusste das und die Branche auch. Diese konnte jedoch nicht erlauben, dass der Annapurna-Gang und Stecks Übermenschen-Image angezweifelt wurde. Zu stark waren unterdessen die gegenseitigen kommerziellen Abhängigkeiten. Ueli Steck war ‚too big to fail’. Demonstrativ verlieh ihm deshalb die Berggemeinde 2014 den piolet d’or, die höchste alpinistische Auszeichnung. Steck nahm sie bedenkenlos entgegen. Er schuf sich unter den Berufskollegen damit nicht nur Freunde.

Im Frühjahr 2013 wollte Ueli Steck jene Tour unternehmen, bei dessen Vorbereitung er nun zu Tode kam: die Überschreitung des Mount Everest und des Lhotse. Auf einer Trainingstour querten Steck und Berg-Partner Simone Moro das Arbeitsfeld der Sherpas. Gemäss den Sherpas hätten die beiden lebensbedrohliche Eisschläge ausgelöst. Die Sherpas richteten gerade Fixseile für kommerziell geführte Touren ein. Es wird unter den Alpinisten allgemein akzeptiert, diese Arbeit der Sherpas nicht zu stören und während dieser Zeit auch nicht zu klettern. Steck und Moro missachteten das ungeschriebene Gesetz. Es war wohl nicht die unmittelbare Gefahr, sondern viel eher der Tabubruch, die Geringschätzung der Arbeit, die die Sherpas danach gewalttätig werden liess. Steck und Moro mussten aus dem Basislager fliehen und das Unternehmen abbrechen.

Vernachlässigte Hilfe

Im September 2014 schloss sich Steck einer Gruppe an, die einen ‚Weltrekord’ unternehmen wollte: den Shishapangma (8027 m) und den Cho Oyu (8201 m) in je 24 Stunden zu besteigen. Die Fünfergruppe geriet am Shishapangma in eine Lawine, zwei fanden den Tod, einer wurde verschüttet und später doch gerettet. Steck und Expeditionsleiter Benedikt Böhm blieben verschont. Sie entschieden, die Lawinengefahr sei zu gross, um nach den Verschütteten zu suchen und stiegen ab. Der später – von anderen Alpinisten - gerettete Martin Maier erhob im Nachhinein schwere Vorwürfe gegen Böhm und Steck. Die beiden hätten ihn zu früh aufgegeben und nicht alle Möglichkeiten zu seiner Rettung ausgeschöpft.

Diese Ereignisse machen deutlich, welch ungeheurer Konkurrenz- und Leistungsdruck in der Branche herrscht. Anders als bei herkömmlichen Spitzensportlern geht es nicht nur um den Sieg. Siegen bedeutet im Hochleistungsalpinismus immer höhere Risiken einzugehen, die jedoch, auch wenn das Gegenteil beteuert wird, kaum mehr abzuschätzen sind. Ueli Steck wusste, dass dieses Berufskonzept altershalber zu Ende ging. Ihm lief die Zeit davon. Diese Endzeitstimmung machte ihn zum Getriebenen eines gnadenlosen Wettbewerbskonzepts, das er mitbegründet hatte. Er bestieg die schwierigsten Routen vieler Berge auf der Welt. Aus der Wettbewerbsspirale nach oben vermochte er nicht rechtzeitig abzusteigen.

Nachtrag 1: Beim Versuch, als ältester Mensch der Welt den Mount Everest zu besteigen, ist am Samstagnachmittag, 6. Mai 2017, ein 85jähriger Mann aus Nepal gestorben.

Nachtrag 2: Nepal erwartet in diesem Jahr eine Rekordzahl von Bergsteigern, die auf den Mount Everest wollen. Das Amt für Tourismus in Kathmandu vergab gemäss eigenen Angaben Lizenzen an 372 Alpinisten zur Besteigung des höchsten Berges der Welt. Das sind rund 80 Lizenzen mehr als letztes Jahr. Hinzu kommen rund 400 lokale Bergführer, Köche und Gepäckträger, welche die Bergsteiger beim Aufstieg unterstützen. Die Lizenz kostet 11'000 US-Dollar pro Person.