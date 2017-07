Gebärmütter für die Nation

Die Eier von glücklichen Hühnern schmecken angeblich am besten. Sie sind selten zu finden. – Eine Glosse.

Eier, ich liebe Eier: Spiegelei, Rührei, Drei-Minuten-Ei, Ei auf dem Toast, in Teigwaren, auf der Rösti, pochierte Eier, als Zutat beim Backen, im Sandwich, als wichtiger Bestandteil in köstlichen Desserts. Eier, überall Eier. Sie sind Wunderdinger, lassen sich vielfältig zubereiten und eignen sich gemäss der Vereinigung der Schweizer Eierproduzenten Gallosuisse «gut für Kleinkinder, Sportler und für alle auf Diät. Für alle anderen aber auch.» Njam, Njam. Eier.

Eierschalen dienen als Gebärmutter. Einfach ausgedrückt ist das Ei nichts anderes als eine Gebärmutter. Gebärmütter in Älplermakkaroni, in Omelettes, Gebärmütter im Mousse au chocolat. Das sind kulinarische Klassiker. Die schmackhaften Gebärmütter können aber nicht nur gegessen werden. Unter anderem gibt es an Ostern das Gebärmutter-Versteckspiel: «Da ist es! Mama, ich habe endlich die bemalten Gebärmütter gefunden.» So geht das seit Menschengedenken. Ohne die Gebärmütter der Hühner wäre unsere Welt um einigen Spass ärmer. Ein trister, öder Ort.

Das sehen auch die Bewohner der Schweiz so. Deshalb produzierten sie im Jahr 2016 Gebärmütter im Wert von über 245 Millionen Franken, hielten mehr als 2,8 Millionen Legehennen und eine knappe Million an Junghennen und Legeküken. Insgesamt verzehrte die Bevölkerung der Schweiz 1.5 Millionen Gebärmütter, das sind durchschnittlich 176 Gebärmütter pro Kopf. Das Wichtigste dabei: Glücklich produzierte Gebärmütter schmecken am Besten. «Hey, glückliches Huhn, lass mich von deiner Gebärmutter naschen.»

Gallosuisse weiss das schon lange. Deshalb posaunt die Vereinigung seit mehreren Jahren ihren Werbeslogan «Die glücklichsten Hühner legen die besten Eier» durch die Schweiz. Zur besten SRF-Sendezeit gackern auch in diesem Jahr wieder glückliche und saubere Hühner zu fröhlichen Melodien, als könnten sie es kaum erwarten, Gebärmütter zu produzieren. Der potenzielle Gebärmutter-Konsument sieht aufgeräumte Ställe, Blümchen und herausgeputzte Tierchen, viel Platz und Hennen, die ihren Bewegungsdrang frei ausleben können. Ungehindert erreichen sie die satten Wiesen, die Sonne scheint, das Gras raschelt. Sofort plumpst die nächste Gebärmutter in sauberes Stroh. Als wäre in der Schweiz alles Bio. Friede, Freude, Gebärmutterkuchen.





Der Werbespot 2017 ist im Internet nicht auffindbar. Weitere Werbespots von Gallosuisse gibt es hier.

Die Legehennen haben aber nicht alle gut gackern. Gemäss der Statistik 2015 hielten 9,2 Prozent der Schweizer Produzenten ihre Hühner mittels Bodenhaltung, ohne Aussenklimabereich. Dabei bewegen sich bis zu 18'000 Legehennen frei im Stall. Es gibt mehrere Ebenen zum «scharren, staubbaden, fliegen, fressen, trinken», wie die Geflügelzeitung schreibt. Tageslicht sei vorhanden. 15,9 Prozent der Produzenten griffen im selben Jahr auf die Bodenhaltung mit Wintergarten zurück. Dabei steht den Legehühnern ein frei zugänglicher «Wintergarten» zur Verfügung. Das ist die «besonders tierfreundliche Stallhaltung (BTS)». Auch hier dürfen bis zu 18'000 Tiere gehalten werden.

59,6 Prozent des Bestandes lebten im Freiland mit Wintergarten (ohne Bio). Das heisst: Die Hennen bewegen sich im Stall, in einem Wintergarten, und haben täglichen Zugang zur Weide «wo sie sich frei bewegen können.» In der Regel steht jedem Huhn 2,5 Quadratmeter Weide zur Verfügung. Die Herdengrösse beträgt bis zu 18'000 Tiere.

15,3 Prozent der Hühner kommen in den Genuss der Bio-Freilandhaltung mit Wintergarten, dem Luxus-Ressort der Legehühner. Die Herdengrössen sind kleiner (bis zu 4000 Legehennen), den Tieren steht mehr Platz im Stall und im Auslauf zur Verfügung. Ausserdem erhalten Bio-Legehennen Futtermittel aus biologischem Anbau, die Tiere stammen von biologisch gehaltenen Elterntieren und sind in einer Bio-Brüterei geboren.

Jahr für Jahr zeigt Gallosuisse in ihren beschönigenden Werbespots Legehennen der Kategorie «Bio-Freilandhaltung mit Wintergarten.» Diese kommt aber nur 15,3 Prozent der Tiere zugute. Zudem sind in den Werbesports niemals mehr als einige Legehennen zu sehen – statt deren 4000. Es würde mich nicht wundern, wenn die Hühner vor dem Dreh noch kurz geschminkt würden. Ähnlich den osterlichen Gebärmüttern.