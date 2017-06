SRF-Tagesschau: Sprachrohr der Ärzteschaft

Urs P. Gasche / 22. Jun 2017 - Eine Lobby organisiert eine Medienkonferenz und die Tagesschau hält das Mikrofon hin. Angeschossene kommen nicht zu Wort.

Die Ärztegesellschaft FMH hat sich mit den Krankenkassen und Spitälern trotz langen beziehungsweise verlängerten Verhandlungen nicht auf neue Honorare einigen können. Deshalb muss Gesundheitsminister Alain Berset laut Gesetz die neuen Tarife verordnen. Dessen Vorschläge passen der Ärzteverbindung FMH nicht. Um Druck auf den Bundesrat auszuüben, organisierte die FMH eine Medienkonferenz, in der Hoffnung, die Medien würden den Standpunkt der ärztlichen Standesorganisation möglichst ungefiltert weiter verbreiten.

Die SRF-Tagesschau vom 20. Juni zeigte sich gefügig. Die meisten privaten Medien sowieso.

Die NZZ dagegen titelte «Jammern [der FMH] über der Schmerzgrenze» und «Politik verliert langsam Geduld mit Ärzten».

Tagesschau hält Mikrofon hin

In der Tagesschau durfte FMH-Präsident Jürg Schlup gleich in zwei Statements behaupten, der Vorschlag von Bundesrat Berset sei «nicht gerecht», er «benachteilige» die Ärzte und würde «die ambulante Versorgung schwächen».

Keine kritische Gegenfrage des Bundeshaus-Korrespondenten Fritz Reimann.

Keine Gelegenheit für den kritisierten Bundesrat und seine Leute, auf die Vorwürfe der FMH zu antworten. Vielmehr kam mit Urs Stoffel, Mitglied des FMH-Zentralvorstand, ein zweiter FMH-Vertreter noch zweimal zu Wort, mit ebenfalls nicht hinterfragten Behauptungen.

Der Tagesschau-Moderator wiederholte die Behauptungen der FMH: «Die Ärzte fühlen sich benachteiligt» und «nicht gerecht behandelt».

Genau genommen weiss der Moderator nicht, ob die FMH-Ärzte sich tatsächlich «ungerecht behandelt fühlen». Vielleicht sagen sie dies lediglich, um bei den Preisen das Maximum für sich herauszuholen. Ganz korrekt müsste die Information also lauten: «Die FMH erklärt, sie fühle sich ungerecht behandelt.» So hatte man es früher in der Journalistenschule bei Wolf Schneider gelernt.

Tagesschau informiert mit zwei Ellen

Damit sich die Zuschauerinnen und Zuschauer der Tagesschau eine eigene Meinung bilden können, genügt es nicht, in drei Wochen über eine Pressekonferenz der Krankenkassen oder des Bundesamts für Gesundheit – ebenso devot – zu informieren. Die Zuschauenden möchten Argumente und Gegenargumente gegenübergestellt sehen.

Falls die Konsumentenschutzorganisation SKS, die ähnlich viele zahlende Mitglieder hat wie die FMH, zu einer Medienkonferenz über die Kosten von Ärzten und Spitälern einlädt, wird die Tagesschau vielleicht nicht einmal darüber berichten oder dann die SKS-Kritik an der FMH nicht ohne eine Stellungnahme der FMH verbreiten.

«Jammern über der Schmerzgrenze»

Die NZZ kommentierte die Medienkonferenz der FMH wie folgt: «Der Ärzteverband FMH verteidigt mit gewerkschaftlichem Furor die Pfründen seiner Mitglieder.» Seine Argumente seien teilweise «ein gar durchsichtiges Manöver».

Über die Einkommen der Ärzte werde «erstaunlicherweise» kaum öffentlich diskutiert, wundert sich die NZZ. Die Zeitung zitiert Ignazio Cassis, Präsident der nationalrätlichen Gesundheitskommission: «Es handelt sich schliesslich um Gelder aus einer Sozialversicherung.»

----------

Laut Rechtsprechung des Bundesgerichts müssen die Informationssendungen der SRG «zu Erklärungen Dritter kritische Distanz wahren sowie Gegenstandpunkte in fairer Weise darlegen». (BG 2C_710/2019 zum 10vor10-Beitrag über «FDP und Pharmalobby»). Die SRF-Tagesschau hält sich manchmal nicht daran, wie auch folgende Beispiele zeigen: