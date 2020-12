Neue Kritik an der Radio- und Fernsehabgabe

Wie gerecht sind die Fernsehgebühren?

Rainer Stadler / 14. Dez 2020 - Singles reklamieren gegen die Pflichtbeiträge für Radio und Fernsehen. Das System sei ungerecht. Was wäre besser?

Sylvia Locher , die Präsidentin von Pro Single Schweiz, will nun ihr Anliegen den Volksvertretern verständlich machen. Realpolitisch betrachtet, dürften ihre Erfolgschancen nicht besonders gross sein. Inhaltlich heikel ist ihr Vorhaben, weil eine Ausdifferenzierung der Radio- und Fernsehabgabe die Frage nach sich ziehen würde, ob eine Abgabe pro Kopf gerechter wäre. Für Familien mit volljährigen Kindern, die ein tiefes Einkommen haben, würde sich beispielsweise die Belastung deutlich erhöhen. Das gälte auch für Studenten in Wohngemeinschaften.

Vor fünf Jahren sagte das Volk höchst knapp Ja zu einer allgemeinen Radio- und Fernsehabgabe. Jetzt fühlen sich Singles benachteiligt. Wie der Zeitungsverbund CH-Media am Samstag meldete , erkennt der Verein Pro Single Schweiz eine Diskriminierung von Alleinstehenden. Die Organisation stört sich daran, dass die Radio- und Fernsehgebühren pro Haushalt erhoben wird, womit alleine Lebende – etwa 16 Prozent der Schweizer Haushalte – deutlich stärker belastet werden als Paare, Familien oder Wohngemeinschaften. Fachliche Unterstützung bekommt der Verband von Rechtsprofessor Urs Saxer. Er wird im Zeitungsartikel so zitiert: «Eine Erhebung auf der Basis der Personenzahl in Haushalten stünde mit der Rechtsgleichheit weitaus besser in Übereinstimmung als die derzeitige Praxis.»

"Was wäre besser?», fragt der Autor im Lead. Ganz klar die ersatzlose Streichung der Zwangsgebühren für alle und die Einführung eines Pay-TV. Kann es eine gerechtere Form der Bezahlung geben als Pay-per-view? Jede und jeder bezahlt nur das, was er effektiv konsumiert.

Eine ausgewogene Diskussion finden ich über jedes Thema sinnvoll. Den genannten Standpunkt über diesen einmaligen Budgetposten im Jahr finde ich als Singlemann schlicht Egoismus pur.

Das Leben ist nun mal nicht Perfekt, kein Leben ist es. Es gibt immer einen Punkt wo mal die eine und mal die andere Gruppe etwas mehr profitiert. Diese Diskussion ruft bei mir einen Ausspruch in Erinnerung - niemand möchte die Verkehrsflut auf den Strassen, aber jeder möchte vor seiner Haustüre in sein Auto einsteigen. Wir sind als Schweizer auf einem hohen Level so verwöhnt, dass viele nicht mehr erkennen, was wirklich existenziell wichtig für uns ist. Erst bei einem Verlust, wird dass vielen wieder bewusst.

ich möchte gerne Wissen, wie viele dieser betroffenen kaufen Schokolade die aus Kinderarbeit stammt oder der Schmuck von Blutgold, die seltenen Erden im Handy mit dem Blut der Menschen in diesen Ländern erkauft ist. Die getragenen Kleider auf Armutslöhnen in den Herstellerländern basiert. Und und und...

Markus-Andreas Bamert, am 14. Dezember 2020 um 16:13 Uhr