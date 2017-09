SRF-Tagesschau: Kein Wort über mutige Lebenswerke

Urs P. Gasche / 27. Sep 2017 - Statt über die engagierten Gewinner des alternativen Nobelpreises zu informieren, palavert die Tagesschau ewig über Walliser Weine.

upg. Infosperber nimmt besonders häufig Beiträge der Tagesschau unter die Lupe, weil sie am meisten Zuschauende erreicht. Die Qualität der öffentlich-rechtlichen Informationen soll sich von denen der Privatsender deutlich abheben.

Für einmal geht es um etwas äusserst Erfreuliches: Menschen, die sich mutig und mit höchstem Einsatz für Menschenrechte, gegen Armut, Korruption und Vetternwirtschaft sowie gegen den Machtmissbrauch von Konzernen eingesetzt haben. Vier von ihnen sind in Stockholm mit dem «alternativen Nobelpreis» ausgezeichnet worden. Die ARD-Tagesschau (Hauptausgabe ab 13'17») stellte die vier Preisträgerinnen und Preisträger in einem fast zweiminütigen Beitrag vor.

Die Schweizer Tagesschau dagegen (Hauptausgabe) informierte die Zuschauenden nicht über diese Nobelpreisträger. Dafür langweilte die Tagesschau die Zuschauenden mit einem langen Beitrag über die Walliser Weine (ab 19'15»). Ein einziger Satz hätte genügt: «Weil die Traubenernte im Wallis mengenmässig geringer ist als normal, erlaubt der Kanton den Winzern, dem AOC-Wein dieses Jahr ausnahmsweise zehn Prozent Weine aus andern Kantonen beizumischen.» Mehr erfuhr man in den fast zweieinhalb Minuten nicht.

Drei Preisträger mit ähnlicher Mission

Die NZZ berichtete über die Nobelpreisgewinner auf Seite 2, die Berner Zeitung mit einem Seitenaufmacher. Den Printausgaben des Tages-Anzeigers/Bund/BZ und den AZ-Medien waren die Preisträger keine Zeile wert. Privaten TV-Sendern sowieso nicht.

Deshalb stellt Infosperber die Gewinnerinnen und Gewinner aufgrund von ARD-Daten vor. Geehrt wurden ein Anwalt, eine Journalistin und eine Aktivistin. In unterschiedlichen Ländern fanden sie «praktische Lösungen für globale Probleme», urteilte das Komitee. Bei der Preisvergabe werde nach den Worten des Chefs der Stiftungsleiters Ole von Uexküll besonders auf die «Signalwirkung» der Preisträger geachtet. Die sollen eben nicht nur für ihre individuellen Leistungen ausgezeichnet werden.

Colin Gonsalves: Anwalt in Indien

Der indische Anwalt Colin Gonsalves habe sich drei Jahrzehnte lang unermüdlich und erfindungsreich für die Menschenrechte der am meisten gefährdeten und an den Rand gedrängten Menschen der indischen Gesellschaft eingesetzt, würdigte ihn das alternative Nobelpreis-Komitee. «Ein Beispiel dafür war der 'Right To Food'-case, bei dem Gonsalves vor dem Obersten Gerichtshof das Recht auf Nahrung erstritten hat. Dadurch hat sich dann für 400 Millionen Menschen der Alltag dahingehend geändert, dass jetzt ihre Nahrungsmittel anders subventioniert werden als vorher und dass jeder Schüler sowie jeder Student in Indien das Recht auf ein freies Mittagessen hat», erklärte Stiftungsleiter Ole von Uexküll.

Khadija Ismayilova: Journalistin aus Aserbaidschan

Khadija Ismayilova aus Aserbaidschan wurde für ihren «Mut und ihre Hartnäckigkeit», Korruption auf höchster Regierungsebene durch hervorragenden investigativen Journalismus aufzudecken. «So etwas in Aserbaidschan zu betreiben ist gefährlich und das dann auch noch mit einer solchen Qualität und einer solchen Recherchetiefe zu machen – das ist einfach brillant und dafür bekommt sie den Preis», sagte von Uexküll.

Yetnebersh Nigussie: Blinde Aktivistin aus Äthiopien

Die Dritte im Bunde der diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger ist die seit ihrem sechsten Lebensjahr blinde Äthiopierin Yetnebersh Nigussie: «Sie hat mehrere Organisationen gestartet und aufgebaut. Zum Beispiel eine Organisation für die Rechte von Menschen, die mit Behinderungen leben», erklärte von Uexküll. So habe sie es geschafft, eine grosse Aufbauarbeit für die Zivilgesellschaft allgemein in Äthiopien zu machen.

Sie und die beiden anderen Preisträger teilen sich das Preisgeld von umgerechnet etwa 315'000 Euro. Verliehen wird die Auszeichnung am 1. Dezember im Stockholmer Vasa-Museum.

Robert Bilott: Umweltanwalt in den USA

Den nicht dotierten Ehrenpreis bekommt in diesem Jahr der US-Amerikaner Robert Bilott. «Er ist einer der wichtigsten Umweltanwälte und hat einen riesigen Skandal von chemischer Kontamination von Trinkwasser in den USA aufgedeckt.» Er habe es geschafft, Entschädigungen für die Opfer zu erstreiten.

Konkret ging es um den Zusammenhang zwischen Perfluoroctansäure (PFOA) als Ursache und als Folge schweren Erkrankungen bei Menschen, die verseuchtes Wasser getrunken hatten. 19 Jahre hatte der Rechtsstreit gedauert, allein sieben Jahre lang wurden etwa 70'000 toxikologische Untersuchungen gemacht und ausgewertet. Der für die Sammelkläger schliesslich erfolgreiche Prozess gegen den DuPont-Chemiekonzern gilt als Meilenstein in der Geschichte des Umweltrechtes.