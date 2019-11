Die Sexologin und ihr Doktorspielchen

© Sexualitätskongress

Werbung von 2017 für einen Online-«Sexualitätskongress» mit Verkaufscharakter

Beni Frenkel / 27. Nov 2019 - Die bekannteste Sexpsychologin der Schweiz gibt Sextipps für lustvolle Orgasmen. Nebenbei treibt sie ihr eigenes Doktorspielchen.

Die Zürcherin Dania Schiftan berät im angesagten Zürcher Hochschulquartier über «alle Fragen rund um das Thema Sex», wie sie auf ihrer Homepage schreibt. Der Allgemeinheit bekannt ist sie aber vor allem dank ihren vielen Engagements in den Medien.

Unbefangen schreibt sie über Vaginismus, Masturbieren, Orgasmusprobleme. Alleine dieses Jahr erschienen ihre Sextipps in Zeitungen wie «Blick», «Schweizer Illustrierte», «Cosmopolitan», «Luzerner Zeitung», «nau», «Tagblatt der Stadt Zürich» oder «Gesundheit heute». Schiftan war zu sehen in «Tele Züri», SRF und zu hören auf SRF Virus und SRF Radio3. Seit November ist sie «Parship-Expertin».

Schiftan tritt in den Medien auf als «Dr. phil.», «Dr. phil. Clinical Sexology» oder «Dr. phil. in Sexologie». Gemäss Recherchen sind Zweifel an diesen verschiedenen Doktortiteln angebracht.

Ein Doktortitel ist ein langer Hürdenlauf. Nebst Ausdauer, Fleiss und Intelligenz benötigen die Anwärter vor allem Zeit. Zwischen vier und fünf Jahre Forschung dauert es üblicherweise, bis der Doktortitel verliehen wird. Dania Schiftan hat ihren Doktortitel, so schreibt sie auf ihrer Homepage, an der American Academy of Clinical Sexology erhalten.

An dieser Universität im sonnigen Florida dauert der Doktortitel nicht so lange, sondern nur 60 Semesterstunden. Durchschnittlich findet an der Uni nur an zwei Tagen im Monat Vorlesungen statt. Jedes Jahr finden fast immer die genau gleichen Vorträge statt. Wie umfangreich eine Doktorarbeit sein muss, sucht man auf der Homepage der Uni vergeblich, dafür eine skurril anmutende Bedingung: «Die Buchstaben auf Buchdeckel- und -rücken müssen in Gold sein.»

Stolz listet die Sex-Uni auf einer Seite ihrer Homepage die Namen ihrer Absolventen und Absolventinnen auf. Auch die Titel der Doktorarbeiten kann man, wenn man will, angucken: «Frauen im 21. Jahrhundert», «Sexualität nach Brandverletzungen», «Ungläubige Lesben: Spanische Lesben und Untreue». Schiftan erscheint weder bei den Doktoranden noch auf der Publikationsseite. Die Uni aus Florida schreibt auf Anfrage: «Dr. Schiftan wird aufgelistet, sobald der externe Webmaster unseren Internetauftritt aktualisiert.» Die Doktorarbeit hat Schiftan nach Eigenangaben allerdings bereits vor sechs Jahren abgegeben. Und seltsamerweise befinden sich auf der Homepage der Sex-Uni Doktorarbeiten, die älter als zehn Jahre sind.

Swissuniversities, die Rektorenkonferenz der schweizerischen Hochschulen, schreibt auf Anfrage: «Die American Academy of Clinical Sexology ist in den USA nicht akkreditiert.» Tatsächlich schreibt auch die Sex-Universität über sich selber: «The American Academy of Clinical Sexology is not an accredited institution».

Das Führen eines Doktortitels, der an solchen Institutionen erworben wurde, ist nicht unproblematisch. Vor allem dann, wenn man sich bei den Patienten als Dr. phil. in Clinical Sexology vorstellt. Grundsätzlich gilt: Im Ausland erworbene Doktortitel können mit einem zusätzlichen Verweis auf die Universität getragen werden, so swissuniversities. Das gilt für staatlich anerkannte Universitäten. Nicht aber von einer nicht akkreditierten Sex-Uni.

Dania Schiftan sollte dazu Stellung nehmen können. Doch nach einem anfangs zugesagten Interviewtermin weigerte sich Schiftan, die Fragen zu beantworten: «Ich teile Ihnen mit», schrieb sie, «dass ich mich gegen das Gespräch und gegen die Beantwortung Ihrer Fragen entschieden habe, da ich aufgrund Ihrer E-Mails und Fragen von einer unausgewogenen Berichterstattung ausgehen muss.»

Schiftan nahm deshalb auch zu ihren teuer anmutenden Ansätzen nicht Stellung. Eine einmalige Anfrage per Mail kostet 110 Franken. Und für ein einstündiges Erstgespräch am Telefon oder via Skype müssen Paare 270 Franken zahlen.

Das höchste Gut eines Psychiaters ist Vertrauen – und Fachwissen. Die «Vorläuferin» von Schiftan ist Ruth Westheimer. Die 91-jährige Jüdin wurde als Kind mit einem Kindertransport in die Schweiz geschickt. In Heiden verbrachte sie die Zeit des Zweiten Weltkriegs.

Später zog sie in die USA, wo sie an der Columbia University studierte und den Doktortitel in Soziologie erhielt. Mit Fernsehshows wie «The Dr. Ruth Show», «Ask Dr. Ruth» oder «What’s Up, Dr. Ruth?» wurde sie in den USA zur Legende. Nie zuvor hat jemand in den USA so offen und frei über Sex geredet wie Dr. Ruth Westheimer. Ohne Doktortitel und dem damit verbundenen Vertrauen wäre ihre Karriere in dieser Form wohl kaum möglich gewesen.

Eine ähnlich steile Karriere wie bei Ruth Westheimer kann nun bei der Sexologin Dania Schiftan beobachtet werden. Nur der richtige Doktortitel, der fehlt ihr noch. Immerhin: Seit unseren Anfragen steht auf ihrer Homepage nicht mehr «Dr. phil. in Sexologie», sondern «Dr. phil. (USA) in Sexologie».* Das reicht allerdings nicht. "Die Originalform der Vergabe", so swissuniversities, wäre «Doctor of Philosophy in Sexology» (American Academy of Clinical Sexology).

Diese lange Titelbezeichnung passt wahrscheinlich kaum auf eine Visitenkarte, sie wäre aber zumindest ehrlich. Gegenüber den Klienten und den echten Doktoren.

______________________

*Auf der Webseite des «Zentrums für interdisziplinäre Sexologie und Medizin» lässt sich Schiftan weiterhin als «Dr. phil. in Clinical Sexology» vorstellen.