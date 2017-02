Das bedingungslose Grundeinkommen im Praxistest

Frankreichs Politiker profitieren von arbeitslosen Grundeinkommen, möchten ein solches aber nicht der ganzen Bevölkerung anbieten.

Die erste Fassung dieser Glosse erschien am 31. Januar auf französisch in der « Tribune de Genève ».

Auch für François Fillon hat sich das Auszahlen dieser Art bedingungsloses Grundeinkommen nicht gelohnt. Es hat ihn politisch geschwächt. Er versuchte, die Lage wieder in den Griff zu bekommen, indem er einen Satz von sich gab, der eine gewisse Klarheit aufweist: Er sei darin bestärkt worden, dass in der französischen Demokratie «etwas faul sei».

Den Ergebnissen dieser Analysen ist es vermutlich zuzuschreiben, dass die Mehrheit der Politiker die Idee eines Grundeinkommens ablehnt. Mit Grund: Sie sind inzwischen wahre Experten in Sachen Grundeinkommen. Als intime Kenner können sie bestätigen, wie sehr ein solches bedingungsloses Einkommen ihre Lieben zum Müssiggang und in die völlige Abhängigkeit vom Staat geführt hat.

Ein Zusammenhang besteht jedoch sehr wohl. Denn zahlreiche Parlamentarier, rechte wie linke, haben – selbstverständlich aus reinem Gemeinsinn und mit grosser Diskretion – das allgemeine bedingungslose Grundeinkommen an ihren Liebsten getestet. Die Form des Grundeinkommens, welche diese Politiker wählten, war freilich nicht wirklich allgemein, kommt es doch vor allem ihren Gattinnen, Kindern und Mätressen zugute. Überdies kann man nicht wirklich von einem Grund-Einkommen sprechen, da es nicht in der Grössenordnung von 600 oder 750 Euro liegt, sondern offensichtlich 5000 bis 7000 Euro pro Monat erreicht.

Zwei Themen beherrschten in den letzten Tagen die Debatte rund um die französischen Präsidentschaftswahlen: die fiktiven Anstellungen des Kandidaten François Fillon und das allgemeine bedingungslose Grundeinkommen, das Kandidat Benoît Hamon vorschlägt. Doch die offiziellen Meinungsmacher in Frankreich haben es – trotz ihrem Scharfsinn – verpasst, diese beiden Themen miteinander in Verbindung zu bringen.

Red. Diese Glosse vom 20.1.2017 veröffentlichen wir auf Wunsch von Lesern und Leserinnen jetzt übersetzt auf Deutsch. Marc Chesney ist Professor der Finanzwissenschaften an der Universität Zürich. Er verfolgt die Politik in Frankreich.

