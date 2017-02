Wer Solarstrom bremst, hilft der Atomkraft

Den Ausbau erneuerbarer Energien jetzt schon zu begrenzen, hemmt nicht die Stromverschwendung, sondern hilft der Atomenergie.

Red. Im Artikel «Solarstrom folgt den Spuren der Atomenergie» warnte der freie Journalist Hanspeter Guggenbühl vor einer Maximierung der solaren Stromproduktion und der – durch ökonomische Fehlanreize begünstigten – Förderung des Eigenverbrauchs. Denn damit entwickle sich eine Spirale von sommerlichem Überangebot, Absatzförderung und Stromverschwendung. Statt für Maximierung plädierte Guggenbühl für eine Optimierung der Stromproduktion und eine Reduktion des Verbrauchs. Felix Nipkow, Projektleiter Strom und Erneuerbare bei der Schweizerischen Energie-Stiftung SES, widerspricht mit folgender Replik:

Der freischaffende Journalist Hanspeter Guggenbühl weist seit Jahrzehnten darauf hin, dass eine Abkehr von der Energieverschwendung nicht nur Kür, sondern Pflicht ist auf dem Weg zur Energiewende. Diese verkommt sonst zu einer ökonomisch unsinnigen Gigantomanie. Im postfossilen Zeitalter sind Energieeffizienz und die optimale Ausnutzung von erneuerbaren Energien unabkömmlich. So weit sind wir uns einig.

Im zukünftigen Strommix der Schweiz wird Solarenergie einen wesentlichen Anteil ausmachen. Die Umweltverbände gehen von rund einem Viertel aus. Gerade in diesem starken Ausbau der Solarenergie sieht Guggenbühl aber eine Gefahr lauern: Wenn die installierte Fotovoltaikleistung dereinst so gross sei, dass zu gewissen Zeiten mehr Solarstrom produziert werde als gleichzeitig verbraucht werden könne, führe das zur Verschwendung der wertvollen Energie (siehe Infosperber vom 7.2.2017 «Solarstrom folgt den Spuren der Atomenergie»). Der Zusammenhang ist weit hergeholt, und jetzt den Solarstrom auszubremsen, wäre völlig verkehrt.

Die Produktionskurve einer Fotovoltaikanlage im Tagesverlauf gleicht einem Berg. Dieses «solare Matterhorn» sollte gemäss Guggenbühl so stark begrenzt werden, dass nie Überschussstrom produziert wird. In Wirklichkeit ist es eher ein Breithorn, weil nicht alle Anlagen nach Süden ausgerichtet sind, sondern vermehrt auch Fassaden und Ost- oder West-Dächer bestückt werden. Heute liegt der Anteil Solarstrom bei 2,5 Prozent.

Strom speichern ist wie Konfitüre kochen

Guggenbühl argumentiert, es sei generell Verschwendung, wenn überschüssiger Strom mit Verlust gespeichert werde. Überschüsse zu vermeiden, ist allerdings kaum möglich mit Kraftwerken, die ihre Produktion nicht flexibel steuern können. Dazu gehören sowohl AKWs als auch wetterabhängige Solar- und Windkraftwerke. Es gibt grundsätzlich drei Möglichkeiten, dem zu begegnen:

Man verschiebt den Verbrauch im Tagesverlauf,

man verschiebt die Produktion (das können vor allem Wasserspeicherkraftwerke gut)

oder man speichert den Strom in Überschusszeiten für später. Ähnlich, wie man Früchte oder Gemüse einlegt oder zu Konfitüre verarbeitet, damit sie nicht verderben.

In einem Stromsystem passen Verbrauch und Produktion nicht automatisch zusammen. Das müssen sie aber jederzeit, sonst kann die Spannung nicht konstant gehalten werden. Deshalb hat man, als die Atomkraftwerke in Betrieb gingen, Massnahmen ergriffen, um den Verbrauch in die Nacht zu verlagern. Nachts ist Atomstrom Überschussware, weil der Verbrauch geringer ist als am Tag. Also wurden Elektroheizungen und -Boiler auf Nachtbetrieb programmiert, günstige Nachttarife eingeführt. Wenn in Zukunft die Solarenergie einen grösseren Teil der Produktion ausmacht, können wir diese Massnahmen rückgängig machen. Die Spitze des solaren Matterhorns kann durch gute Regelung und intelligente Steuerungen direkt vor Ort absorbiert werden. Zum Beispiel indem wir das Warmwasser über Mittag erwärmen statt in der Nacht.

Die Energiewende ist mehr als nur eine Stromwende. Drei Viertel unserer Energie stammen aus fossilen Quellen. Weniger zu verschwenden, ist unabdingbar; wo Bedarf bestehen bleibt, müssen Erdöl oder Gas ersetzt werden. Wir können in Zukunft mit den solaren Überschüssen unsere Wohnungen heizen oder Gasmotoren antreiben. Strom kann in Gas umgewandelt werden, das ins Erdgasnetz eingespeist und dort für den Winter gespeichert werden kann. Plant man diese Umwandlung intelligent und nutzt die entstehende Abwärme, sind die Verluste minim.

Verzögerung hilft der Atomkraft

Der Vorschlag von Hanspeter Guggenbühl, den Ausbau der Solarenergie auf 7 bis 10 Prozent zu begrenzen, so dass zu keiner Zeit Überschüsse entstehen, ist nicht zielführend. An Tagen mit leichter Bewölkung oder wenn die Sonne im Frühjahr oder Herbst nicht so hoch am Himmel steht, wäre der Strom knapp. Wenn die Wasserspeicherkraftwerke die Lücken füllen, fehlen die Reserven im Winter. Dann liefern Flusskraftwerke und Solarkraftwerke weniger. Biomasse und Wind sind hilfreich, aber einheimische Biomasse ist eine beschränkte Ressource, und die Windkraft kann aus Umweltschutzgründen nicht unbeschränkt ausgebaut werden. Am Ende erhält die Einschränkung der Solarenergie Kohle- und Atomkraftwerken ihre Daseinsberechtigung. Ein Verlangsamen des Ausbaus der erneuerbaren Energien begünstigt ein längeres Überleben dieser gefährlichen und schädlichen Energieformen.

Eine Reduktion des Stromverbrauchs ist angesichts zunehmender Elektrifizierung von bisher fossilen Anwendungen (Wärmepumpen, Elektroautos) und des Bevölkerungswachstums wenig realistisch. Dank immer effizienterer Geräte ist immerhin eine Stabilisierung möglich.

Heute stammt rund ein Drittel unseres Strombedarfs aus Atomkraftwerken. Dieser Teil soll möglichst rasch mit erneuerbaren Energien gedeckt werden – Fotovoltaik kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu. Anlagen auf bestehender Infrastruktur lösen kaum Widerstände aus, weil weder die Biodiversität noch die Landschaft beeinträchtigt werden. Wenn wir den Ausbau nicht bald anpacken, verpassen wir die Chance, die uns die Solarenergie bietet: einen umweltfreundlichen, günstigen Ersatz für Atomstrom.

Diese Replik ist zuerst in der «WOZ» erschienen, in der Guggenbühls Artikel ebenfalls publiziert wurde.