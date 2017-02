Strom im Haus erzeugen statt verheizen

© -

Mehr Effizienz durch neue Technologie: Die Mikro-WKK-Anlage auf dem Prüfstand

Hanspeter Guggenbühl / 01. Feb 2017 - Mikro-Wärmekraft-Kopplungsanlagen bieten in kleinen Gebäuden eine Alternative zu Wärmepumpen. Ein Prototyp zeigt: Es funktioniert.

Die meisten Gebäude in der Schweiz werden immer noch mit Öl oder Erdgas beheizt. Inzwischen sind aber Wärmepumpen vor allem in Neubauten im Vormarsch; diese wärmen die Stube mit Elektrizität und Umgebungswärme. Ihr Nachteil: Sie verbrauchen viel Strom in der kalten Jahreszeit, wenn die Schweiz ohnehin wenig Strom erzeugt und viel importieren muss.

Ein Mittel, um die inländische Versorgungslücke im Winter zu stopfen, sind Wärmekraft-Kopplungsanlagen (WKK), die mit einem Motor Strom erzeugen und mit der Abwärme Boilerwasser wärmen sowie Gebäude heizen. Allerdings hat auch diese Technologie zwei Handicaps: Sie benötigt fossile Energie, vorab Heizöl oder Erdgas, die bei der Verbrennung klimaerwärmendes CO2 in die Atmosphäre puffen (solange der Anteil von Biogas klein bleibt). Und sie eignete sich bisher nur für grössere Gebäude oder ganze Siedlungen. Denn Kleinst-WKK-Anlagen mit einer elektrischen Leistung von weniger als fünf Kilowatt gab es bisher nur mit tiefem Wirkungsgrad und in unbefriedigender Qualität.

Der Prototyp einer Mikro-Anlage

Dieses zweite Handicap beseitigt jetzt eine neue Technologie, die der Genfer Ingenieur Jean-Pierre Budliger und die Maschinenbau-Firma Rudolf Schmid AG in Thörishaus gemeinsam entwickelten und international patentierten: Eine Mikro-WKK-Anlage, basierend auf einem «Resonanz-Stirlingmotor». (Für Techniker: Dabei handelt es sich um eine Weiterentwicklung von konventionellen Freikolben-Stirlingsystemen).

Einen Prototyp dieser neuartigen Anlage stellten Planer Budliger und Konstrukteur Schmid kürzlich den Medien in Thörishaus (bei Bern) vor. Sie basiert auf dem Energieträger Erdgas, verfügt über eine elektrische Leistung von 1,8 Kilowatt, eine thermische Leistung von 6,3 Kilowatt und erreicht einen Gesamtwirkungsgrad von 90 Prozent. Das heisst: Mit dem Einsatz von hundert Prozent Gas lassen sich im Heizungskeller rund 20 Prozent Strom und 70 Prozent Heizwärme erzeugen. Im Testbetrieb während tausend Betriebsstunden seien 20 bis 22 Prozent elektrische Leistung erreicht worden, präzisieren Budliger und Schmid. Die Abgasemissionen sind geringer als bei WKK-Anlagen mit konventionellen Motoren. Der erzeugte Strom lässt sich direkt im Haus verbrauchen, der Überschuss ohne Transformator ins lokale Stromnetz einspeisen.

Grosses Potenzial in kleinen Häusern

Diese Mikro-WKK-Anlagen mit Resonanz-Stirlingmotor eignen sich für die Stromproduktion und Wärmeversorgung in Ein- bis Zweifamilienhäusern. Gegenüber modernen Öl- und Gasheizungen, die ebenfalls einen Wirkungsgrad von 90 Prozent allein in Form von Wärme erzielen, haben WKK-Anlagen den Vorteil, dass sie mit der gleichzeitigen Produktion von Strom eine höherwertige Energieform bereitstellen.

Beispiel: Wenn der mit Wärmekraft-Kopplung erzeugte Strom aus dem ersten Gebäude anschliessend in einer Elektro-Wärmepumpe in einem zweiten Gebäude eingesetzt wird, steigt der gesamte Wirkungsgrad dieser Kombination auf weit mehr als hundert Prozent. Grund: Eine effiziente Wärmepumpe erzeugt mit dem Einsatz von einem Drittel Elektrizität plus zwei Dritteln Umgebungswärme drei Drittel Raumwärme; sie ist also dreimal so effizient wie eine direkte Elektroheizung. Und gleichzeitig leisten WKK-Anlagen wie eingangs erwähnt einen Beitrag, um die Stromlücke im Winter zu stopfen, während Wärmepumpen allein diese Lücke ausweiten.

Theoretisch ist das Potenzial für Mikro-WKK-Anlagen riesengross. Denn bei 75 Prozent aller Wohngebäude in der Schweiz handelt es sich um Ein- bis Zweifamilienhäuser; die meisten davon werden mit Öl und Gas beheizt. In diesen Häusern können die Gas- und Heizkessel relativ problemlos mit Mikro-WKK-Anlagen ersetzt werden, allenfalls kombiniert mit Solarkollektoren oder mit Fotovoltaik-Anlagen, die im Sommerhalbjahr weit mehr Strom liefern als im Winter.

Ungewiss ist allerdings, ob sich die neue WKK-Technologie auch in der Praxis durchsetzen wird. Das hängt nicht nur von den Produktions- und Betriebskosten ab, sondern auch von der künftigen Energiepolitik und dem von vielerlei Subventionen verfälschten Energiemarkt. Ebenfalls offen ist, ob und wann Mikro-WKK-Anlagen auf den Markt kommen. Die auf Nischen spezialisierte Firma Rudolf Schmid AG will nicht selber in die Massenproduktion einsteigen, sondern sucht dafür industrielle Partner. So oder so dürfte es darum noch einige Zeit dauern, bis Ein- und Zweifamilienhäuser im Winter mehr Strom erzeugen, als sie verheizen.