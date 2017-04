Wie der Strommarkt die Versorgung gefährdet

© cm

Hochspannungsleitungen beim Atomkraftwerk Fessenheim, 30km nördlich von Basel

Hanspeter Guggenbühl / 14. Apr 2017 - Die Energiepolitik muss korrigieren. Denn der real existierende Strommarkt setzt die Versorgungssicherheit aufs Spiel.

»Sicher, sauber, schweizerisch» lautet die Devise, mit der Bundespräsidentin Doris Leuthard für die neue Energiestrategie wirbt. Dieser Slogan ist dreifach übertrieben. Denn keine Energienutzung ist restlos sicher, geschweige denn sauber. Und eine hundertprozentig schweizerische, also national autarke Energieversorgung stösst an die Grenzen der Physik. Das illustriert der ölbasierte Massen-Luftverkehr ebenso wie die von Uran- und Elektrizitätsimport abhängige Stromversorgung im Winter.

Richtig ist der Komparativ: Die neue Strategie macht die Energieversorgung sicherer, sauberer und schweizerischer im Vergleich zum «Weiter wie bisher». Denn einerseits vermindert sie den Import von nicht erneuerbarer Energie, gemäss gesetzlichem Richtwert pro Kopf um 43 Prozent unter das Niveau im Jahr 2000. Andererseits erhöht sie die erneuerbare Stromproduktion im Inland und ersetzt damit zumindest einen Teil des langfristig wegfallenden Atomstroms.

Lieber Markt statt Polit-Strategie?

Diese politische Strategie ist jedoch verknüpft mit einer Vielzahl von Vorschriften, Förderabgaben und Quersubventionen, die die Vertreter der reinen Marktlehre ablehnen. Darum fragt sich: Sollten wir die Energieversorgung nicht lieber dem Markt und globalen Handel überlassen, wie das die wirtschaftsnahe Denkfabrik «Avenir Suisse» und weitere Gegner der neuen Schweizer Energiestrategie fordern?

Es gibt einige Argumente, die dafür sprechen: Die Schweiz ist in vielen Bereichen vom Aussenhandel abhängig und profitiert gleichzeitig davon. Sie führt billige Rohstoffe ein und Produkte in veredelter Form aus. Das gilt auch bei der Elektrizität. So importiert die Schweiz rund um die Uhr billigen Bandstrom aus Atom-, Kohle- sowie neuerdings auch Windkraftwerken und exportiert, wenn die Preise hoch sind, Spitzenstrom aus Wasserkraft. Dieses marktorientierte Modell funktionierte selbst im letzten Winter problemlos. So bezog die Schweiz zwischen November 2016 und Februar 2017 oft mehr Strom aus den umliegenden Ländern, als alle inländischen Atomkraftwerke bei Volllast produzieren könnten, und verkaufte gleichzeitig Spitzenstrom nach Italien und Frankreich.

Warum der Energiemarkt versagt

Doch der real existierende Markt hat wesentliche Nachteile: Direkte und indirekte Subventionen in Kohle, Öl und Gas sowie Atomenergie verfälschen die globale Energieversorgung. Darum subventionieren heute viele Staaten auch die Nutzung von Biomasse, Wind- und Solarkraft. Das führt zu zusätzlichen Wettbewerbsverzerrungen, etwa zu Lasten von Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz oder von nicht subventionierten erneuerbaren Energieträgern.

Besonders schlecht funktioniert der Markt mit Strom. Denn die kurzfristige technische Anforderung, Angebot und Nachfrage jederzeit auszugleichen, kontrastiert mit der langen Investitionsdauer. Beispiel: Wenn das Angebot an Elektrizität wie heute zu hoch ist, fallen die Marktpreise. Tiefe Marktpreise hemmen Investitionen in neue Kraftwerke oder Massnahmen zum Stromsparen. Wenn diese Investitionen unterbleiben, entsteht Mangel an Strom spätestens dann, wenn bestehende Kraftwerke aus Altersgründen wegfallen. So gibt es bis heute weder in Frankreich, Süddeutschland noch in der Schweiz einen ökologisch vertretbaren und gleichzeitig zuverlässigen Ersatz für den Atomstrom, der künftig aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen in Europa versiegen wird.

Gefährliche Importstrategie

Die Schweiz ist zwar die bestvernetzte Stromdrehscheibe in Europa. Und Schweizer Stromfirmen verfügen nicht nur über Wasser- und temporär auch noch über Atomkraftwerke im Inland, sondern besitzen auch Beteiligungen an Atom-, Gas-, Kohle- und Windkraftwerken im Ausland; deren gesamte Produktionsleistung ist höher als die Leistung aller AKWe im Inland.

Trotzdem warnt Carlo Schmid, Präsident der Schweizerischen Elektrizitätskommission, davor, sich bei der Versorgung mit der existenziell wichtigen Elektrizität noch stärker als bisher von Importen abhängig zu machen: «Die Vorstellung, dass Stromimporte jederzeit möglich sind, ist irrig», sagte Schmid am diesjährigen Stromkongress in Bern, denn: «Die Stromversorgung ist ein Echtzeitgeschäft mit äusserst begrenzter Speichermöglichkeit und unterscheidet sich damit fundamental von den Handelsgeschäften mit anderen Gütern wie Medikamenten, Nahrungsmitteln, Baumaterialien oder Erdöl. Bei diesen kann eine Importstrategie durchaus eine Option zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit sein, beim Strom funktioniert das nicht.»

Ohne Politik geht es nicht

Aus all diesen Gründen braucht es eine Ergänzung und Korrektur des verzerrten Energiemarktes durch die Politik. Das fordern nicht nur Marktkritiker, das schreibt auch die Bundesverfassung vor. Artikel 89, Absatz 1 lautet: «Bund und Kantone setzen sich im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ein für eine ausreichende, breit gefächerte, sichere, wirtschaftliche und umweltverträgliche Energieversorgung sowie für einen sparsamen und rationellen Energieverbrauch.» Auf diesem Artikel basiert die aktuelle Revision des Energiegesetzes und weiterer Gesetze. Diese legen nicht nur die eingangs erwähnten Ziele zur Senkung des Energiekonsums und zum Ausbau der Stromproduktion aus erneuerbarer Energie fest, sondern enthalten zusätzliche Vorschriften und Fördermittel.

Diese Massnahmen allein werden nicht ausreichen, um die Schweiz mit ihrem hohen Lebensstandard weiterhin sicher mit Wärme, Kraft und Licht zu versorgen. Das zeigen die Perspektiven der Firma Prognos, die der bundesrätlichen Energiestrategie zu Grunde liegen. Darum fordert der Bundesrat in einer zweiten Etappe die Einführung von Lenkungsabgaben, die einen Anreiz zur Senkung der Energieverschwendung bieten. Solche Klima- und Energieabgaben wären auch auf Gesetzesebene möglich, nachdem der Nationalrat eine neue Verfassungsgrundlage dafür abgelehnt hat. Doch Lenkungsabgaben, welche die meisten Parteien im Grundsatz befürworten, stossen seit Jahrzehnten auf Widerstand, wenn es konkret wird.

Sicher bleibt nur eines: Wenn das Volk die Energievorlage am 21. Mai ablehnt, wird das Versorgungsproblem tendenziell grösser sein, als wenn es der ersten Etappe zur neuen Energiestrategie zustimmt. Denn die Gegner haben kein anderes Rezept, um das langfristige Dilemma zwischen sinkendem (Atomstrom-)Angebot und ungebremster Nachfrage von Elektrizität im Inland zu lösen, um damit die zunehmende Importabhängigkeit zu verringern.