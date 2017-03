750'000 Einwohner beschossen – Medien schweigen

Urs P. Gasche / 01. Mrz 2017 - In diesen Tagen spielt sich in Mossul ein grosses Drama ab. Medien werden ferngehalten und berichten deshalb nicht darüber.

Bilder von Kriegsgräueln sollen möglichst nie wieder in US-Wohnzimmern zu sehen sein, wie dies noch während des Vietnam-Kriegs der Fall war. Ronald L. Haeberle, der in Vietnam das Massaker von My Lai fotografieren konnte («Die Leute konnten sich nicht vorstellen, dass die US-Soldaten solche Verbrechen begangen haben»), erklärte vor vier Jahren in der NZZ: «Seit dem ersten Golfkrieg ist es undenkbar, dass Kriegsjournalisten nicht genehmigte Aufnahmen veröffentlichen, ganz zu schweigen, dass jemand seine Kamera sozusagen am US-Militär vorbei benutzen kann.»

Krieg im Irak, Krieg in Syrien, in Libyen im Jemen, in Somalia. Die Waffenhändler und auch die Schweizer Waffenfabrikanten reiben sich die Hände. Die Aktienkurse der Rüstungsindustrie steigen. Die Banken und Pensionskassen investieren in die Rüstungsindustrie, da dort die grössten Profite gemacht werden können. - Geschäft ist Geschäft. - Es wird in Kauf genommen, dass immer mehr Menschen vor Kriegen flüchten müssen.



2016 exportierte die Schweiz für rund 422 Millionen Franken Kriegsmaterial. Empfängerstaaten waren wiederum, wiederrechtlich, Staaten die Kriege führten, die Menschenrechte mit den Füssen traten oder deren Bevölkerung alles andere nötig hätte als Kanonen, Granaten, Kleinwaffen und Munition. Ein Stopp der CH Kriegsmaterialexporte an die USA und andere Nato-Staaten, Regime im Nahem Osten die in Kriege verwickelt sind wird nicht erwogen.



Eigentlich wäre es klar: Die Schweiz darf Staaten die Kriege führen kein Kriegsmaterial liefern. Im Artikel 5 Kriegmaterialverordnung wird festgehalten, dass Kriegsmaterialexporte verboten sind »wenn das Bestimmungsland in einem internen oder internationalen bewaffneten Konflikt verwickelt ist»;

(1) Kriegsmaterialverordnung, KMV)

vom 25. Februar 1998 (Stand am 1. Oktober 2015)

http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19980112/index.html



Die deutsche Tochter der bundeseigenen RUAG der Schweiz lieferte sogar vier Millionen Schuss Munition den kurdischen Peschmerga-Kämpfer im Irak die in den Krieg verwickelt sind.

Heinrich Frei, am 01. März 2017 um 12:49 Uhr