Schwerer Giftgas-Angriff in Syrien: War es Sarin?

Ein Opfer des Giftgas-Angriffs wird mit Sauerstoff versorgt

Andreas Zumach, Genf / 04. Apr 2017 - Beim jüngsten Giftgas-Angriff in Syrien kam vermutlich Sarin zum Einsatz. Wer das tödliche Gas einsetzte, ist bislang unklar.

Beim Giftgas-Angriff auf die von Rebellen kontrollierte Stadt Chan Scheichun in der Provinz Idlib wurden heute Vormittag mutmasslich 58 Menschen getötet und Hunderte verletzt. Wie bei allen vorangegangenen tatsächlichen oder angeblichen Angriffen mit tödlichen Chemikalien werden sich wohl auch nach dem jüngsten Anschlag die diversen Kriegsakteure gegenseitig die Schuld zuschieben. Eine endgültige Klärung der Verantwortung wird es – wenn überhaupt – nur nach einer unabhängigen Untersuchung durch die Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) geben.

Seit dem Beitritt Syriens zur internationalen C-Waffenverbotskonvention im Oktober 2013 überwacht die OPCW die Einhaltung des Abkommens im Bürgerkriegsland. Der Beitritt Syriens wurde gemeinsam von den USA und Russland erzwungen nach den verheerenden Chemiewaffen-Angriffen vom 21. August 2013 auf fünf östliche Vororte der Hauptstadt Damaskus, die damals von Rebellen gehalten wurden. Die Angriffe forderten nach abweichenden Angaben zwischen 359 und 1429 Tote.

Der Untersuchungsbericht der OPWC erbrachte zwar zahlreiche Indizien für eine Täterschaft der syrischen Regierungsstreitkräfte, jedoch keine endgültigen Beweise. In der Folge deklarierte die Regierung Assad unter dem Druck von Moskau und Washington 1300 Tonnen Chemiewaffen an sieben Lagerstätten, die bis Ende April 2014 aus Syrien abgezogen und vernichtet wurden. Doch auch danach gab es in Syrien eine Reihe von Angriffen mit Chemikalien, die Tote oder Verletzte forderten.

Chlorgas, Senfgas und Sarin

In den meisten Fällen wurde nach allen bislang vorliegenden Indizien hochkonzentriertes, industrielles Chlorgas eingesetzt. Chlorgas wird unter anderem für die Plastikherstellung benötigt und gehört nicht zu den verbotenen Substanzen der Chemiewaffen-Konvention. Daher sind Produktion und Besitz von Chlorgas auch in Syrien ohne Einschränkung erlaubt. Allerdings reizt das Gas bereits in geringer Konzentration die Schleimhäute und greift die Atemwege an. Ab 10 Milligramm pro Kubikmeter Luft (ppm) kommt es zu schweren Lungenschäden. Bei 100 ppm wirkt Chlorgas tödlich. Im Ersten Weltkrieg wurde Chlorgas zeitweise als Kampfgas eingesetzt – bis mit Senfgas und Sarin «wirksamere» Stoffe zur Verfügung standen.

Von allen seit August 2013 erfolgten Angriffen konnten bislang nur drei durch eine Untersuchung der OPCW abschliessend und beweiskräftig geklärt werden: Laut OPCW-Bericht vom August 2016 setzten die syrischen Regierungsstreitkräfte in der Provinz Idlib im April 2014 und im März 2015 zweimal hochkonzentriertes Chlorgas ein. Der IS verwendete im August 2015 in Marea in der Provinz Aleppo bei einem Angriff gegen Rebellenmilizen Senfgas.

Sollte sich der Verdacht bestätigen, dass bei den jüngsten Angriffen nicht Chlorgas sondern Sarin eingesetzt wurde, könnte das darauf hindeuten, dass die syrische Regierung im Herbst 2013 ihre damaligen Chemiewaffenbestände nicht vollständig deklariert und für den Abtransport freigegeben hatte. Allerdings bleibt vorläufig offen, ob eventuell in Syrien verbliebene Restbestände an Sarin von der Regierung oder inzwischen von anderen Kriegsakteuren kontrolliert werden, und wer möglicherweise Sarin beim Angriff auf Chan Scheichun eingesetzt hat.