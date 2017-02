9/11-Hijackers dürften weiter in die USA einreisen

Urs P. Gasche / 01. Feb 2017 - Aus sieben armen islamischen Ländern darf niemand mehr in die USA. Saudis, Ägypter und Bürger der Emirate bleiben willkommen.

Fünfzehn der 9/11 Flugzeugentführer und Terroristen waren Saudis. Zwei kamen aus den Emiraten und einer aus Ägypten (siehe Foto oben. Hier im Grossformat). Gegen keines dieser Länder hat Präsident Donald Trump eine Einreisesperre verhängt.

Mit dem verhängten Einreise-Stopp Terroristen fern halten? Es waren saudische Diplomaten, die mindestens zwei der 9/11-Terroristen nach ihrer Ankunft in den USA finanziell geholfen und ihnen eine Wohnung vermittelt hatten. Es ist Saudiarabien, das den fundamentalistischen Wahabismus in viele Länder exportiert und entsprechende Moscheen finanziert.

Wenn es Trump darum ginge, dass sich keine Terroristen in die USA einschleusen, hätte er Saudiarabien an die erste Stelle des Einreise-Stopps setzen müssen. [Siehe Infosperber vom 7. September 2015: «Die USA hofieren den grössten Terroristen-Finanzierer».]

Einen Grund für das Verschonen von Saudiarabien, Ägypten und den Emiraten sieht Rechtsprofessor Richard W. Painter der Universität von Minnesota darin, dass das Trump-Imperium in diesen Ländern gute Geschäfte gemacht hat und immer noch macht. Der Vizepräsident der «Citizens for Responsibility and Ethics in Washington» meint in der New York Times vom 31. Januar etwas überspitzt: «Offensichtlich dürfen Menschen aus Ländern, mit denen die Trump-Gruppe Geschäfte betreibt, frei in die USA reisen und wieder zurück. Dagegen riskieren Einwohner aus Ländern, die sich keine solchen Geschäfte leisten können, an den Flughäfen festgehalten und wieder nach Hause geschickt zu werden – selbst wenn sie dort an Leib und Leben bedroht sind.»

Nach offiziellen saudischen Angaben besitze die Trump-Gruppe dort mehrere Unternehmen, schreibt Painter. In Ägypten seien zwei Trump-Unternehmen registriert. In den Emiraten lasse sich die Trump-Gruppe dafür bezahlen, dass ein Golfplatz mit einem Luxusresort seinen Namen tragen darf.

Es gehe natürlich nicht darum, noch über weitere Länder einen Einwanderungs-Stopp zu verhängen, erklärt Professor Painter. Vielmehr sei es schwachsinnig, das Reisen in die USA und das Arbeiten in den USA aufgrund einer Nationalität zu verbieten. Dieses Kriterium und die Begründung der Terrorbekämpfung seien von Trump vorgeschoben, um Menschen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit zu diskriminieren.