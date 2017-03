Gedanken-Schredder Fernsehen

© SRF

Türkeikenner Werner van Gent bei «Schawinski»: Moderatoren-Ego-Show statt Gespräch

Felix Schneider / 22. Mrz 2017 - Roger Schawinski im Gespräch mit sich über die Türkei. Auch dabei: Werner van Gent.

Der Moderator als Nahkämpfer. Er fixiert sein Gegenüber. Und schiesst! Er nutzt sein Mundwerk als Maschinengewehr. Der Gegner beginnt einen Gedanken zu äussern? Achtung, fertig Schuss! Dazwischenschiessen mit Streumunition, das heisst: sofort ein neues Thema einwerfen. Und drei steile Zuspitzungen in die Welt ballern.

Schawinski stellt gerne Thesen auf, beantwortet gerne Fragen, die er sich selbst stellt, und setzt dann noch oben drauf: Was sagen Sie?

Gerne stellt er auch Mehrfachfragen: Warum ist Holland in den Konflikt mit der Türkei geraten? Ist das jetzt nur Pech gewesen? Oder weil jetzt grad Wahlen waren in Holland? Haben Sie sich das vorstellen können? Van Gent legt sich die letzte Frage zurecht und stellt die These auf, hier sei gezielt provoziert und destabilisiert worden. Die Vagheit der These lässt hoffen, der Moderator frage nach. Weit gefehlt. Er spielt einen O-Ton von Erdogan ein und fragt, ob Erdogan ein Faschist sei?

Schawinski macht ständig Druck, er beschleunigt, springt, galoppiert davon. Interviewpartner und ZuschauerInnen müssen ihm ständig hinterher rennen. Schon dadurch, dass der Interviewte niemals seinen eigenen Rhythmus setzen kann, steht der Moderator permanent im Zentrum.

Diese Interviewtechnik ist destruktiv. Sie setzt voraus, dass man sich so gar nicht für den Interviewten, seine Sprache, sein Denken, sein geistiges Universum interessiert. Falls Lehrende ein Beispiel suchen, wie man Gespräche nicht führen sollte – hier ist eines.

Nun wäre das alles belanglos, wenn es nicht um die dramatische Entwicklung der Türkei ginge: ein grosses, beunruhigendes Thema unserer Zeit also. Und wenn es nicht um Werner van Gent ginge – einen profunden Kenner der Türkei, der mit Grandezza, Humor und Klugheit erzählen kann. Erzählen könnte, wenn Schawinski ihn liesse.

Es ist wahr: Schawinski ist einer der ganz wenigen Moderatoren, der dem aggressiven SVP-Stil gewachsen ist. Warum aber geht er so in einem ganz und gar nicht konfrontativen Gespräch auf van Gent los? Ich vermute, dass das noch nicht einmal Quote bringt. Ich vermute: Wer sich für Aussenpolitik interessiert, will keine Moderatoren-Ego-Show. Und wer die Show will, interessiert sich kaum für Aussenpolitik. Was ich nicht vermute, sondern weiss: eine vertane Chance. Und ein Affront für alle Türken. Die Tragödie ihres Landes ist hier zum eitlen Spektakel verformt.

--

SRF-Sendung «Schawinski» vom 20. März: Roger Schawinski im Gespräch mit Werner van Gent