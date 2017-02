kontertext: Streit um Service public

Die Auseinandersetzung um die öffentlich-rechtlichen Medien der Schweiz ist in vollem Gange. Die NZZ dient dabei als Megaphon.

Tapfere Mannen – ganz wenige Frauen – streiten mit Kampf- und Kriegsvokabular um den Service public. Soll der Service public reduziert und abgeschafft, oder erhalten und sogar per Gesetz aufs Internet ausgedehnt werden? Die Fronten sind oft nicht auf Anhieb klar zu erkennen. Daher als Erstes mal eine vereinfachte Übersicht übers Getümmel.

Der Bundesrat und das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) wollen den «Service public» als gebührenbasiertes öffentlich-rechtliches System erhalten und sogar auf das Internet ausweiten. Diese grundsätzliche Position hat der Bundesrat in einem umfangreichen Bericht vom Juni 2016 festgehalten. Eine Kurzform davon ist als «Faktenblatt» vom 17.06.2016 auf der Webseite des Bakom einsehbar. Dort heisst es: «Weil sich die Mediennutzung zusehends ins Internet verlagert, sollten künftig auch reine Online-Angebote als Service public anerkannt werden können.» Da private Medien der SRG vor allem die Unterhaltung streitig machen, betont das BAKOM auch, dass der Verfassungsauftrag für den Service public «Bildung, kulturelle Entfaltung, freie Meinungsbildung und Unterhaltung» umfasse. «Es handelt sich hier um einen eigentlichen Dienst an der Gesellschaft – nicht um ein rein subsidiäres Angebot für den Fall von Marktversagen – welcher für den nationalen Zusammenhalt und für eine funktionierende direkte Demokratie unerlässlich ist.» Bundesrat und SRG spielen auch die nationale Karte: Insbesondere die französisch, italienisch und rätoromanisch sprechenden Landesteile könnten sich ohne SRG keine schweizerischen elektronischen Medien leisten, sagen sie.

Ein Mediengesetz polarisiert

Da die SRG-Konzession Ende 2017 und die Konzessionen des regionalen Service public Ende 2019 auslaufen, möchte der Bundesrat die Gelegenheit beim Schopfe packen und das RTVG, das Radio- und Fernsehgesetz, zu einem Gesetz über elektronische Medien weiterentwickeln.

Wer neoliberal denkt, will natürlich genau das nicht. SVP, die «Aktion Medienfreiheit», Verlegerverband, Teile von FDP, Teile von GLP und andere haben sich zu einer Anti-SRG- und Anti-Service-public-Lobby zusammengefunden. Sie bekämpfen die Absicht, ein neues Gesetz über elektronische Medien zu entwickeln. «Deregulierung und mehr Marktwirtschaft tun not», sagt SVP-Nationalrat Gregor Rutz. Er bezeichnet sich als langjährigen Weggefährten von Natalie Rickli. Sie ist ebenfalls SVP-Mitglied, auch AUNS-Mitglied und Präsidentin der Aktion Medienfreiheit. Beruflich arbeitet sie für die Goldbach Group, die Werbung in privaten elektronischen Medien vermarktet und vermittelt. Von daher dürfte sie ein erklärbares Interesse haben, Gebühren zurückzufahren und den Werbemarkt auszuweiten. Im SRF-«Medienclub»vom 10.1.17 sagte sie denn auch: «Nun könnten bzw. müssten staatliche Leistungen abgebaut und die Gebühren gesenkt werden. Es ist Deregulierung angezeigt – und nicht ein weiterer Ausbau der SRG».

Eigentor der SVP

Wo immer es geht, führen SVPler täglichen Kleinkreig gegen kritische Berichterstattung in den SRG-Medien. Gregor Rutz erklärte auf Facebook am 10.02.2017 in Gutsherrenmanier: «Einfach zur Information: Der Autorin, gegen welche auch aus unseren Kreisen leider schon Beschwerden erhoben werden mussten, habe ich Zutrittsverbot zu den Vorbereitungssitzungen der SVP-Delegation erteilt.» Gemeint ist die Dok-Filmerin Karin Bauer. Ihr hervorragender Film «Inside Bundeshaus» über die Umsetzung der Initiative «gegen Masseneinwanderung» ist auf der SRF-Webseite noch zu sehen und sei wärmstens empfohlen. Er macht verständlich, warum Rutz schlechter Laune ist: Während FDP, SP und CVP der Filmerin erlaubten, ihre Strategie- und Vorbereitungssitzungen zu filmen, hat die SVP eben dies verboten – was sich als Bumerang erwies, denn SVP-Nationalrat Andreas Glarner sollte die hinter verschlossenen Türen erarbeiteten, ständig wechselnden Positionen der Partei vor der Kamera von Karin Bauer erklären und war dazu absolut unfähig. Die Interviews mit ihm gerieten zum lustig anzuschauenden Kommunikations-Gau. Rutz’ Wut zeigt, was die Anti-SRG-Lobby an der SRG besonders stört: Die Reste von kritischem Geist, die der SRG noch geblieben sind.

Zwei Kommissionen, zwei Mehrheiten

Für die Medienpolitik sind in Bundes-Bern zwei Kommissionen zuständig: Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) des Ständerats und die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats. Der SRG und dem Service public ist die eine Kommission mehrheitlich eher freundlich gesinnt, die andere dezidiert feindlich. Das verwundert nicht, wenn man die Zusammensetzung der beiden Kommissionen anschaut. In der ständerätlichen KVF sitzen 4 CVPler, 4 FDPler, 4 SPler (u.a. Paul Rechsteiner und Claude Janiak) und 1 SVPler. Insgesamt 13 Mitglieder – die vier Sozialdemokraten brauchen also nur noch drei FDPler oder CVPler, um die Mehrheit zu haben. Kein Wunder, dass die Mehrheit dieser Kommission den bundesrätlichen Medienplänen eher Sympathie entgegen bringt.

Die nationalrätliche Schwesterkommission hat 25 Sitze: 5 SP, 4 CVP, 4 FDP, 1 GLP, 1 BDP, 8 SVP, 1 Lega, 1GPS. Hier 13 Leute für eine rechtsbürgerliche Mehrheit zusammenzukriegen, ist nicht schwer. Mitglieder dieser Kommission sind z.B. Natalie Rickli (siehe oben) und Gregor Rutz (siehe oben). Auf diese Kommission berufen sich alle SRG-Gegner. Aus dieser Kommission kamen jüngst die Vorschläge, die SRG auf «Open Content», d.h. auf kostenlose Weitergabe ihrer Produkte an die Privaten, zu verpflichten oder auf Reduzierung der Spartenradios (NZZ 14.2.17, Tagesanzeiger 14.2.17). Aus dieser Kommission hört man auch, «Service public» sei doch genau so gut von Privaten leistbar.

Demirtas, der einmal davon träumte, den Kurdenkonflikt der Türkei friedlich im Parlament lösen zu können, wurde letzten November der «Propaganda für die Terrororganisation PKK» und der «Volksverhetzung» angeklagt. Ihm droht eine Strafe von 142 Jahren Haft.

Verlässlicher Verstärker der Anti-SRG- und Anti-Service-public-Lobby ist der NZZ-Journalist Jan Flückiger (flj.). Er ist Mitglied der Bundeshausredaktion seines Blattes und war zuvor u.a. zwei Jahre lang Generalsekretär der Grünliberalen Partei der Schweiz. Die Idee des BAKOM, sich von einem sogenannten «Sounding Board», einem Gremium von 15 Leuten aus der Wissenschaft, den Medien, der Kultur, der Ausbildung und dem Technologiesektor, beraten zu lassen, nahm Flückiger, längst bevor die Zusammensetzung des Gremiums bekannt gegeben wurde (dies soll erst diese Woche erfolgen), zum Anlass, eine Philippika zu reiten gegen alle Studien und Gutachten, die das BAKOM in Auftrag gegeben hat. Titel: «Leuthards Stosstrupp für den Service public». Untertitel: «Das Bundesamt für Kommunikation zementiert mit Studien die Vormachtstellung der SRG.» Flückiger wiederholt die in rechten Kreisen gängige Auffassung, das Bakom dürfe erst aktiv werden, wenn das Parlament seine Grundsatzdebatte über die Medien abgeschlossen habe – wenn mithin alle Weichen gestellt wären. Gegen die Vorarbeiten für ein Gesetz über elektronische Medien «regt sich bereits Widerstand», verkündet Flückiger. Und wer leistet da Widerstand? Flückiger zitiert zuerst und vor allem Gregor Rutz (siehe oben), er zitiert sodann Jürg Grossen (GLP) und Thierry Burkart (FDP) – alle drei Mitglied der rechtsbürgerlich dominierten nationalrätlichen Verkehrs- und Fernmeldekommission (siehe oben...). Gregor Rutz seinerseits verweist auf Facebook begeistert auf den NZZ-Artikel von Flückiger (Eintrag vom 14.02.2017): «...mehr Wettbewerb, eine grössere Angebotsvielfalt und weniger Staatsinterventionen – es ist erfreulich, dass sich die Medienkommission des Nationalrats (deren Mitglied er selbst ist – FS) eine liberalere Medienordnung wünscht!» In dem NZZ-Artikel, auf den Rutz verweist, lobt Flückiger die Fernmeldekommission des Nationalrats – deren Mitglied Rutz eben ist... («Bundesrat soll SRG einschränken», NZZ 14.02.2017). So schliessen sich die Kreise.

Noch 2013 fühlte sich das Land von der Hoffnung beflügelt, die 15 Millionen Kurden in der Türkei könnten ohne Krieg integriert werden, und ohne ihre Identität leugnen zu müssen. Drei Jahre später machen sich Resignation und das Gefühl breit, der staatlichen Gewalt machtlos ausgeliefert zu sein.

Ali Bayramoglu schreibt die radikale Wende von Erdogans Kurdenpolitik vor allem aussenpolitischen Faktoren zu. Der kurdische Sieg bei Kobane im Januar 2015 habe demnach in Ankara alle alten Ängste wachgerufen. Die Dschihadisten des IS, monatelang auf einen ungebrochenen Vormarsch in Syrien und in Irak, standen bereits im Ruf, unbesiegbar zu sein, als sie im September 2014 beim kleinen nordsyrischen Grenzstädtchen Kobane auf den erbitterten Widerstand von wenigen schlecht ausgerüsteten kurdischen Peshmergas stiessen. Sechs Monate später erfuhr der IS bei Kobane erstmals eine Niederlage.