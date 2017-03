SoZ informiert über wirksamste, billigste Medizin

Urs P. Gasche / 20. Mrz 2017 - Sie reduziert das Risiko von Krebs, Diabetes, Stürzen, Demenz und hält bei Laune: Keine Medizin kann besser vorsorgen als Bewegung.

Diese Information und Aufklärung ist eigentlich banal. Doch die vielen gesponserten Zeitungsbeilagen und auf Hochglanz getrimmten Gesundheitsmagazine, die gratis ins Haus flattern und von der Gesundheitsindustrie finanziert sind, erwähnen das mit Abstand wirksamste Mittel, um die Gesundheit zu erhalten, vielen Krankheiten vorzubeugen, sowie viele bestehende Krankheiten zu lindern, jeweils nur nebenbei: Eine minimale Aktivierung des Körpers, der von Natur aus auf Bewegung angewiesen ist.

«Wir haben keine Lobby», klagt Walter O. Frey vom Balgrist MoveMed an der Universitätsklinik Balgrist in der Sonntags-Zeitung SoZ. Ärzte würden nicht ausgebildet, Bewegung anstatt Pillen zu verschreiben.

Das Problem:

Wer Treppen steigt, statt auf Rolltreppen und mit dem Lift zu fahren,

wer beim Gehen eine schnellere Gangart einschaltet,

wer sich wenigstens zweieinhalb Stunden pro Woche moderat bis intensiv bewegt, joggt oder Velo fährt und

wer auch ab und zu ins Schwitzen kommt,

ist ein schlechter Kunde der Gesundheitsindustrie, die ihren jährlichen Umsatz in der Schweiz von fast 80 Milliarden Franken weiter steigern möchte.

Diese Industrie sponsert Anlässe, finanziert nicht nur Publikums-, sondern auch medizinische Fachzeitschriften und Ärztekongresse und deckt die Medien mit Communiqués und Einladungen ein. Diese verbreiten dann Informationen über wirkliche oder angebliche Innovationen, Operationstechniken und Medikamente.

Die Marketing- und Werbeausgaben der Pharmakonzerne erreichen das Doppelte deren häufig erwähnten Ausgaben für Forschung.

Von der Grundvoraussetzung für ein gesundes Leben, nämlich ein Körper mit viel Bewegung, ist selten oder nur am Rande die Rede. Es ist viele Jahre her, seit eine Tageszeitung oder eine nicht gesponserte Wochenzeitung eine Titelgeschichte mit einer Doppelseite Informationen über die körperliche Bewegung publiziert hat. Die Sonntags-Zeitung hat es erfreulicherweise am 19. März getan mit dem Front-Titel:

«Mensch, beweg dich! – Warum Ärzte mehr Sport verschreiben sollten statt Pillen».

Tatsächlich hilft ein Minimum an körperlicher Bewegung – abwechselnd gezielt auf Ausdauer, Kraft und Schwitzen gerichtet – nicht bloss das Risiko einer Krankheit zu reduzieren und nicht bloss eine Art von Beschwerden zu lindern, sondern gleich eine ganze Palette von Risiken zu reduzieren und Beschwerden zu lindern.

Das schafft sonst keine einzige medizinische Massnahme. Und letztere führen oft zu unerwünschten Nebenwirkungen, während eine an Alter und Zustand angepasste körperliche Aktivität nicht schadet, sondern das physische und psychische Wohlbefinden erhöht.

Übertriebener Sport dagegen kann Gelenke zu stark strapazieren, zu schmerzenden Achillessehnen oder zu Kreislaufproblemen führen.

«Das Wundermittel gibt es längst»

Die Wissenschaftsredaktorin Anke Fossgreen beginnt ihren Artikel in der Sonntags-Zeitung wie folgt:

«Ein Mittel, das gleichzeitig vor Bluthochdruck schützt, vor Diabetes 2, vor Krebs, Osteoporose, Alzheimer und Depressionen, und das generell das Leben verlängert – wer würde das Elexier nicht sofort anwenden? Dieses Wundermittel gibt es längst – allerdings nicht als Pille zum Schlucken. Es ist die körperliche Betätigung.»

Die SoZ zitiert eine dänische Metastudie, welche die Ergebnisse von andern Studien über 26 chronische Krankheiten ausgewertet hat. Viele der betroffenen Patientinnen und Patienten würden von Bewegungsprogrammen profitieren. Bei Leiden wie Asthma, Multiple Sklerose, Parkinson, Rheuma bis zur Zystischen Fibrose könne körperliche Aktivität die Symptome lindern. Auch Menschen mit psychischen Erkrankungen könnten von körperlicher Ertüchtigung profitieren.

Seniorinnen und Senioren können länger autofahren

Eine Motivation für über 60-Jährige, sich körperlich mehr zu bewegen, sei die Aussicht, den Führerschein länger behalten zu können, erklärte die Schweizer Terz-Stiftung. Die Stiftung hatte Test-Trainings für Seniorinnen und Senioren organisiert. Medizinische Tests am Anfang und am Ende des Trainings zeigten einen merklichen Zuwachs an Kraft in Beinen, Hüften, Rücken, Trizeps und Bauch. «Ich laufe jetzt viel leichter die Treppen hoch und habe weniger Mühe mit der Balance, was ich beim Velofahren merke», erklärte Test-Teilnehmerin Monika Kunz erfreut. Infosperber hatte am 11. Juli 2013 darüber berichtet: «Bewegung ist die billigste und wirksamste Medizin».

Manche Kinder spielen zu wenig im Freien

Bewegungsmangel verbreitet sich auch bei Kindern, deren Bewegungsdrang eigentlich von Natur aus gross ist. Tests in satten Industriestaaten zeigten, dass Kinder heute weniger schnell rennen können als früher. Die Ausdauer der Kinder nahm in allen Industriestaaten von Australien über Deutschland bis Kanada und USA pro Jahrzehnt um 5 bis 8 Prozent ab. Das hat Folgen für deren Gesundheit und Lebenserwartung. Infosperber hatte am 27. Juli 2015 darüber berichtet: «Kinder werden langsamer».